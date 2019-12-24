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Происшествия В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове "По данным следствия, утром 24 декабря 2019 вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", - рассказала Иванова.

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