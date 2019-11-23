Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.

Политика Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».

Происшествия 23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.

Шоу-бизнес Муж Анастасии Заворотнюк удалил все совместные фотографии с актрисой Мария Потапова объяснила, что все совместные фотографии с Анастасией Завротнюк были удалены из фанатского аккаунта и это никак не связано с самочувствием звезды.

Армия и оружие Точный удар: На Донбассе ракета влетела в грузовик с карателями На оккупированной территории ДНР военный грузовик ВСУ был подбит точным выстрелом из противотанкового управляемого ракетного комплекса на территории населенного пункта Шумы близ Торецка, передаёт пропагандистский центр штаба оккупационной операции.

Политика МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.

Общество В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.

Кино Шахназаров раскритиковал засилье фильмов о проблемной России Режиссер и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров назвал популярность за рубежом фильмов о проблемной России тенденцией, вредящей имиджу страны.

Происшествия В Петербурге чеченский водитель стрелял из автомата возле здания УМВД Полиция Санкт-Петербурга заявила о намерении проверить появившуюся в соцсетях видеозапись, в которой из окна автомобиля ведется стрельба из автомата в районе здания УМВД по Московскому району.

Общество Директор Софии Ротару назвал «заказом» критику артистки в СМИ Концертный директор популярной исполнительницы Софии Ротару Сергей Лавров назвал «заказом» публикации в СМИ компрометирующей артистку информации, об этом 23 ноября сообщает издание Ura.ru.

Кино Ситком «Интерны» стал мультсериалом Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.

Политика Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году На прошлой неделе Рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действующий на Украине уже 14 лет.

Общество Минтранс не ожидает открытия чартеров в Египет в 2019 году Чартеры между Россией и курортами Египта в 2019 году, скорее всего, возобновлены не будут, российская сторона ждёт от арабской республики подтверждения об устранении ряда замечаний в части безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.