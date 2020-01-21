с чего всё началось

Ульяновский областной суд обязал компанию-владельца американского интернет-магазина iHerb удалить в России фирменное мобильное приложение, через которое осуществлялась продажа товара, сообщается на сайте прокуратуры региона. Исковое заявление направил в суд прокурор Засвияжского района Ульяновска.

Политика Украина отказалась сотрудничать с Россией в ПАСЕ Украинская делегация не намерена сотрудничать с представителями России во время участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Теннис Медведев победил Тиафо и вышел во второй круг Australian Open Россиянин Даниил Медведев одержал победу над австралийцем Кристофером О'Коннеллом в матче первого круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.

Авто Lexus выпустил «приключенческий» GX с палаткой на крыше Двигатель и трансмиссия «приключенческого» GX стандартные: под капотом 301-сильный (446 Нм крутящего момента) бензиновый V8 объемом 4,6 литра, тяга передается на ведущие колеса с помощью шестиступенчатого «автомата».

Общество Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.

Шоу-бизнес Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.

Общество Доступ к порталу госуслуг станет бесплатным с 1 марта Минсвязи объявило, что с 1 марта доступ к порталу госуслуг и к сайтам всех федеральных и региональных органов власти будет бесплатным.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова назвала дату свадьбы Отдыхая в Тайланде, Анастасия Волочкова уже засветила мужчину, которого представила, как своего бойфренда, но вот на её дне рождения он не появился.

Энергетика Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов Приостановка экспорта нефтепродуктов из Белоруссии, введенная ранее из-за временного прекращения поставок из России, отменена, сообщил председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков.

Общество Скабеева прокомментировала идею Володина наказать Водонаеву штрафом Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева предположила, что в ближайшее время в Instagram-аккаунте Алены Водонаевой появится больше рекламы, доходы от которой покроют штраф за оскорбление россиян.

Политика Комитет Госдумы рекомендовал принять проект о поправке к Конституции Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции России.

Здоровье В Нижегородской области умер член семьи, страдающей болезнью Фабри Ранее ряд СМИ сообщили, что в Сосновском районе Нижегородской области проживает семья, несколько человек в которой страдают от болезни Фабри – редкого генетического заболевания, одним из самых частых симптомов которого являются сильные боли, нарушение работы почек, сердца и нервной системы.