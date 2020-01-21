Общество
РБКРоссийский суд обязал удалить приложение интернет-магазина iHerb
Ульяновский областной суд обязал компанию-владельца американского интернет-магазина iHerb удалить в России фирменное мобильное приложение, через которое осуществлялась продажа товара, сообщается на сайте прокуратуры региона. Исковое заявление направил в суд прокурор Засвияжского района Ульяновска.
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с чего всё началось
Ульяновский областной суд обязал компанию-владельца американского интернет-магазина iHerb удалить в России фирменное мобильное приложение, через которое осуществлялась продажа товара, сообщается на сайте прокуратуры региона.РБК09:18
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Ульяновские коммерсанты удалили приложение по продаже опасной для здоровья и жизни продукции
Ульяновск.Экспресс01:57
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:28, Ашберн
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