После рассмотрения суд вынес решение: деятельность кафе запрещена на 45 дней. "Судья Невьянского городского суда Свердловской области рассмотрела с помощью видеозвонка по WhatsApp дело", - цитирует Чикова ТАСС. Во многих российских регионах введен карантин из-за ситуации с коронавирусом.

Российский суд впервые рассмотрел дело по видеосвязи в WhatsApp

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