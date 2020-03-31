Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоссийский суд впервые рассмотрел дело по видеосвязи в WhatsApp

После рассмотрения суд вынес решение: деятельность кафе запрещена на 45 дней. "Судья Невьянского городского суда Свердловской области рассмотрела с помощью видеозвонка по WhatsApp дело", - цитирует Чикова ТАСС. Во многих российских регионах введен карантин из-за ситуации с коронавирусом.
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Уральский суд впервые в России вынес вердикт по видеозвонку в WhatsApp

Екатеринбург Онлайнвчера в 17:59

Российский суд впервые провел заседание по WhatsApp из-за коронавируса

Lenta.ru03:05

Суд в Свердловской области впервые в истории российского правосудия рассмотрел дело с помощью видеозвонка в WhatsApp

Эхо Москвывчера в 18:06

Российский суд впервые за свою историю рассмотрел дело по WhatsApp

Ведомостивчера в 18:05

Адвокат раскритиковал рассмотрение судебных дел по WhatsApp

Известия06:29

Суд под Екатеринбургом впервые в России рассмотрел дело по видеозвонку с помощью WhatsApp

ТАССвчера в 17:21

Суд по WhatsApp назначил наказание владельцу уральского кафе, не закрывшегося на выходной неделе

Медиазонавчера в 17:03
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Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Хоккей

КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон

Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Вести.Ru 01:57
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
РИА Новости вчера в 23:05
Политика

Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи

BFM.ru вчера в 21:44
Путешествия

Ростуризм: почти все организованные российские туристы вернулись домой

Около 160 тысяч туристов, уехавших за рубеж с помощью туроператоров до закрытия границ, уже вернулись в Россию, говорится на сайте Ростуризма.
Газета.Ru 05:29
Культура

Балет «Спящая красавица» за сутки набрал более 1,5 млн просмотров

ИА Красная Весна вчера в 16:58
Политика

Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства

МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.
РИА Новости вчера в 15:43
Армия и оружие

МИД Украины признал отсутствие мирного плана урегулирования конфликта в Донбассе

Украинские власти не имеют четкого плана мирного урегулирования конфликта в Донбассе, следует из большого интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, которое опубликовано на страницах « ».
Актуальные комментарии 06:46
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Футбол

Фабрегас назвал двух лучших тренеров в карьере

Полузащитник французского «Монако» Сеск Фабрегас рассказал, каких тренеров считает лучшими в своей карьере.
Евро-футбол.ру 06:11
Политика

Песков рассказал о режиме работы Путина после визита в Коммунарку

Президент России Владимир Путин и все, кто сопровождал его во время визита в московскую инфекционную больницу в Коммунарке, каждый день сдают тесты на коронавирус и стараются работать максимально дистанционно, в том числе и сам глава государства.
Национальная служба новостей 06:47
Общество

Волгоградский единоросс-миллионер просит Путина вызволить его с Фиджи

Евразия Daily вчера в 11:33
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Здоровье

Карантин в Красноярском крае могут продлить на три недели

Медики КрасГМУ порекомендовали властям продлить карантин на две-три недели. Правительство Красноярского края информацию приняло к сведению.
Деловой квартал (Красноярск) 03:46
Энергетика

Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие

В среду, 1 апреля, истек срок сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, которую страны ОПЕК, Россия и еще несколько добывающих нефть государств заключили в конце 2016 года.
РБК вчера в 17:00
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
Политика

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Газета.Ru 02:43
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Стали известны регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом.
Neva.Today 04:15
Культура

Вышел новый трейлер четвёртого сезона «Рика и Морти»

News.ru 04:57
Общество

Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств

Депутаты Госдумы одобрили в третьем окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарствс объемной долей этилового спирта более 25%.
Ведомости 06:57
Экономика

Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019.
Российская газета 06:34
Здоровье

Врач рассказала об опасных проявлениях коронавируса у детей

По словам профессора Батлер, родителям стоит обратиться к врачу, если у ребенка наблюдаются и такие симптомы, как затрудненное дыхание во время физической активности, вялость, сонливость и снижение употребления воды.
Пятый канал 02:39
Авто

В 2020 году мировой авторынок может упасть на 14%

Международное рейтинговое агентство Moody's пересмотрело прогноз снижения продаж легковых авто на мировом рынке в 2020 году до 14% с ожидавшихся в феврале 2,5% из-за усиления негативного влияния распространения эпидемии COVID-19.
Тарантас Ньюс вчера в 09:18
Политика

Мау спрогнозировал мир будущего после победы над коронавирусом

После победы над коронавирусной инфекцией COVID-19 мир сильно изменится, как это произошло в начале XX века после окончания пандемии «испанки» и завершения Первой мировой войны, заявил в интервью телеканалу РБК ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимир Мау.
РБК 06:58
Общество

Выехал в карантин - плати: водителей ждет новый штраф

Ранее Госдума и Совет Федерации приняли и одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях с новыми штрафами за нарушение режима карантина в связи с коронавирусом.
Вести.Ru 05:09
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru 03:55
Здоровье

В России на коронавирус проверят всех старше 65 с симптомами ОРВИ

Главный санитарный врач РФ Анна Попова получила губернаторам обеспечить всем лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами инфекции, обязательное тестирование на коронавирус.
АиФ Тюмень 03:07
Политика

Песков прокомментировал сообщения о возможном переносе парада Победы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что никаких решений по изменению планов проведения парада Победы в Москве 9 мая еще не принимались.
Городовой 06:57
Здоровье

В Эжвинской больнице Коми подтвердили коронавирус еще у 32 человек

В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района подтверждены еще 32 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Российская газета 06:43
Кино

Актер Константин Доронин найден мертвым в своей квартире

Доронин был найден мертвым в своей квартире в Академическом районе столицы утром 28 марта.
Российская газета 05:43
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