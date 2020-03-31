Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоссийский суд впервые рассмотрел дело по видеосвязи в WhatsApp

После рассмотрения суд вынес решение: деятельность кафе запрещена на 45 дней. "Судья Невьянского городского суда Свердловской области рассмотрела с помощью видеозвонка по WhatsApp дело", - цитирует Чикова ТАСС. Во многих российских регионах введен карантин из-за ситуации с коронавирусом.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Суды Москвы по видеосвязи рассматривают административные дела о нарушении карантина

ТАСС05:47

Уральский суд впервые в России вынес вердикт по видеозвонку в WhatsApp

Екатеринбург Онлайнвчера в 17:59

Суд в России впервые рассмотрел дело по видеозвонку WhatsApp

Life.ruвчера в 22:00

Суд в Свердловской области впервые в истории российского правосудия рассмотрел дело с помощью видеозвонка в WhatsApp

Эхо Москвывчера в 18:06

Российский суд впервые за свою историю рассмотрел дело по WhatsApp

Ведомостивчера в 18:05

Российский суд впервые провел заседание по WhatsApp из-за коронавируса

Lenta.ru03:05

Суд по WhatsApp назначил наказание владельцу уральского кафе, не закрывшегося на выходной неделе

Медиазонавчера в 17:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 05:54, Ашберн
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ вчера в 05:18
Общество

Министр здравоохранения Омской области отправлен в отставку

Дмитрий Вьюшков занимал пост министра с декабря 2018 года, до этого он был заместителем министра здравоохранения и главврачом онкодиспансера.
Medvestnik.ru 05:25
Общество

Всех находящихся на карантине обяжут вести журнал о самочувствии

Накануне Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.
Известия 04:21
Общество

Режим лечения на дому пациентов с коронавирусом в Москве продлён

Режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля.
RT на русском 05:30
Общество

В России за сутки выявили 440 больных коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания коронавирусом в 35 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:17
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Общество

Среди новых пациентов с коронавирусом в Москве 29 оказались детьми

87 людям, которым был диагностирован за сутки, от 46 до 65 лет, а 34 из них старше 65 лет, в том числе 12 – старше 80.
Московский Комсомолец 04:24
Экономика

Власти Москвы утвердили второй пакет мер для поддержки бизнеса

На заседании президиума правительства Москвы, прошедшего 31 марта, было принято постановление о внесении изменений в порядок оказания мер поддержки столичным предпринимателям.
РБК 05:34
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
Общество

Со 2 апреля в Перми введут режим полной самоизоляции

Со 2 апреля выйти из дома разрешено будет исключительно в магазин, либо выгулять домашних животных, выбросить мусор или в больницу.
Город342 вчера в 13:31
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Происшествия

Машина сбила насмерть журналиста телекомпании «Вести Новосибирск»

Интерфакс вчера в 01:14
Энергетика

Рынку нефти предсказали апокалипсис

Рынок нефти ожидает «апокалиптический» апрель из-за завершения действия сделки ОПЕК+ и беспрецедентного снижения спроса на сырье на мировом рынке.
Lenta.ru 04:24
Общество

В Подмосковье умер второй пациент с коронавирусом

Житель Подмосковья, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в больнице, это второй случай смерти в регионе.
ТАСС 04:42
Происшествия

В Красноярске убили семью из трех человек

Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.
ТАСС 02:42
Футбол

Определился еще один судейский эксперт. В состав ЭСК войдет немец Штарк

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) создана для ответа на жалобы клубов и содействия КДК, который выносит решения по апелляциям на дисциплинарные санкции.
Спорт-Экспресс 04:51
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России

Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
ИА InterMedia 30 марта в 16:00
Происшествия

В Москве двухлетний мальчик попал в больницу с отравлением наркотиками

Скорая помощь доставила в одну из московских детских больниц двухлетнего ребенка с подозрением на отравление наркотиками, сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 05:48
Происшествия

В Ленинградской области поймали сбежавшую с карантина больную Covid-19

За последние сутки в Петербурге выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, еще шесть – в Ленинградской области.
РИА Новости 05:19
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 трлн рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 млрд руб. до 2,3 трлн руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru 05:17
Общество

В итальянской Ферраре у жителей нашли иммунитет к коронавирусу

Странная ситуация выявлена в Ферраре, которая входит в область Эмилию-Романью, которая занимает вторую позицию по числу зараженных людей коронавирусом в Италии.
ToDay News Ufa вчера в 15:01
Здоровье

В России на коронавирус проверят всех старше 65 с симптомами ОРВИ

Главный санитарный врач РФ Анна Попова получила губернаторам обеспечить всем лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами инфекции, обязательное тестирование на коронавирус.
АиФ Тюмень 03:07
Здоровье

Число заболевших COVID-19 в Белоруссии возросло до 163 человек

«За последние сутки в лечебные учреждения страны с подозрением на коронавирусную инфекцию поступило 11 человек, выписано 128 человек, в том числе шесть пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат», — говорится в сообщении.
Известия вчера в 11:14
Общество

«Почта России» в апреле доставит пенсии и пособия россиянам на дом

В сообщении почтового оператора говорится, что на сегодняшний день 8% получателей приходят за выплатами в отделения связи.
ФАН 04:13
Общество

В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса

За сутки в Челябинской области зарегистрировано шесть новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и один условно положительный случай заболевания.
Урал-пресс-информ 02:19
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в Москве с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 16, всего в стране отмечено около 2,5 тысяч случаев заражения.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Общество

Российский губернатор разогнал посетителей в торговом центре

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев разогнал посетителей в торговом центре и раскритиковал персонал за работу во время режима всеобщей изоляции.
Lenta.ru 05:46
Общество

В Татарстане ввели режим спецпропусков

Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.
Газета.Ru 03:31
Путешествия

Практически все организованные туристы вернулись в Россию

Практически все организованные туристы, выехавшие на отдых с помощью туроператоров, вернулись в Россию, сообщила в среду пресс-служба Ростуризма.
Интерфакс 04:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное