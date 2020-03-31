Коронавирус
Газета.RuРоссийский суд впервые рассмотрел дело по видеосвязи в WhatsApp
После рассмотрения суд вынес решение: деятельность кафе запрещена на 45 дней. "Судья Невьянского городского суда Свердловской области рассмотрела с помощью видеозвонка по WhatsApp дело", - цитирует Чикова ТАСС. Во многих российских регионах введен карантин из-за ситуации с коронавирусом.
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Уральский суд впервые в России вынес вердикт по видеозвонку в WhatsApp
Екатеринбург Онлайнвчера в 17:59
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Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Общество
Министр здравоохранения Омской области отправлен в отставку
Дмитрий Вьюшков занимал пост министра с декабря 2018 года, до этого он был заместителем министра здравоохранения и главврачом онкодиспансера.
Общество
Всех находящихся на карантине обяжут вести журнал о самочувствии
Накануне Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.
Общество
Режим лечения на дому пациентов с коронавирусом в Москве продлён
Режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля.
Общество
В России за сутки выявили 440 больных коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания коронавирусом в 35 регионах, сообщил оперативный штаб.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Общество
Среди новых пациентов с коронавирусом в Москве 29 оказались детьми
87 людям, которым был диагностирован за сутки, от 46 до 65 лет, а 34 из них старше 65 лет, в том числе 12 – старше 80.
Экономика
Власти Москвы утвердили второй пакет мер для поддержки бизнеса
На заседании президиума правительства Москвы, прошедшего 31 марта, было принято постановление о внесении изменений в порядок оказания мер поддержки столичным предпринимателям.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Общество
Со 2 апреля в Перми введут режим полной самоизоляции
Со 2 апреля выйти из дома разрешено будет исключительно в магазин, либо выгулять домашних животных, выбросить мусор или в больницу.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Происшествия
Машина сбила насмерть журналиста телекомпании «Вести Новосибирск»
Энергетика
Рынку нефти предсказали апокалипсис
Рынок нефти ожидает «апокалиптический» апрель из-за завершения действия сделки ОПЕК+ и беспрецедентного снижения спроса на сырье на мировом рынке.
Общество
В Подмосковье умер второй пациент с коронавирусом
Житель Подмосковья, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в больнице, это второй случай смерти в регионе.
Происшествия
В Красноярске убили семью из трех человек
Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.
Футбол
Определился еще один судейский эксперт. В состав ЭСК войдет немец Штарк
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) создана для ответа на жалобы клубов и содействия КДК, который выносит решения по апелляциям на дисциплинарные санкции.
Культура
Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России
Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
Происшествия
В Москве двухлетний мальчик попал в больницу с отравлением наркотиками
Скорая помощь доставила в одну из московских детских больниц двухлетнего ребенка с подозрением на отравление наркотиками, сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
В Ленинградской области поймали сбежавшую с карантина больную Covid-19
За последние сутки в Петербурге выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, еще шесть – в Ленинградской области.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 трлн рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 млрд руб. до 2,3 трлн руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Общество
В итальянской Ферраре у жителей нашли иммунитет к коронавирусу
Странная ситуация выявлена в Ферраре, которая входит в область Эмилию-Романью, которая занимает вторую позицию по числу зараженных людей коронавирусом в Италии.
Здоровье
В России на коронавирус проверят всех старше 65 с симптомами ОРВИ
Главный санитарный врач РФ Анна Попова получила губернаторам обеспечить всем лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами инфекции, обязательное тестирование на коронавирус.
Здоровье
Число заболевших COVID-19 в Белоруссии возросло до 163 человек
«За последние сутки в лечебные учреждения страны с подозрением на коронавирусную инфекцию поступило 11 человек, выписано 128 человек, в том числе шесть пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат», — говорится в сообщении.
Общество
«Почта России» в апреле доставит пенсии и пособия россиянам на дом
В сообщении почтового оператора говорится, что на сегодняшний день 8% получателей приходят за выплатами в отделения связи.
Общество
В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса
За сутки в Челябинской области зарегистрировано шесть новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и один условно положительный случай заболевания.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Общее число умерших в Москве с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 16, всего в стране отмечено около 2,5 тысяч случаев заражения.
Общество
Российский губернатор разогнал посетителей в торговом центре
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев разогнал посетителей в торговом центре и раскритиковал персонал за работу во время режима всеобщей изоляции.
Общество
В Татарстане ввели режим спецпропусков
Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.
Путешествия
Практически все организованные туристы вернулись в Россию
Практически все организованные туристы, выехавшие на отдых с помощью туроператоров, вернулись в Россию, сообщила в среду пресс-служба Ростуризма.