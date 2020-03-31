В Свердловской области суд впервые за историю российского правосудия рассмотрел дело с использованием мессенджера WhatsApp. Суд приостановил деятельность кафе, которое работало несмотря на карантинный запрет.

Российский суд впервые за свою историю рассмотрел дело по WhatsApp

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

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Общество Педиатр призвал отказаться от прогулок с детьми в условиях пандемии Специалиста поддержал главный инфекционист Москвы Николай Малышев, который заявил, что самоизоляция должна соблюдаться в установленном режиме, в противном случае принятые властями меры не имеют смысла.

Экономика Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".

Армия и оружие Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.

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Музыка Организаторы «Евровидения» покажут специальный концерт вместо конкурса Организаторы международного конкурса "Евровидение", который отменен в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, 16 мая проведут специальное шоу с участием исполнителей, которые должны были выступить на смотре этого года, а также конкурсантов минувших лет.

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