Коронавирус

ВедомостиВедомостиРоссийский суд впервые за свою историю рассмотрел дело по WhatsApp

В Свердловской области суд впервые за историю российского правосудия рассмотрел дело с использованием мессенджера WhatsApp. Суд приостановил деятельность кафе, которое работало несмотря на карантинный запрет.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Российский суд впервые провел заседание по WhatsApp из-за коронавируса

Lenta.ru03:05

Суд в России впервые рассмотрел дело по видеозвонку WhatsApp

Life.ruвчера в 22:00

Российский суд впервые за свою историю рассмотрел дело по WhatsApp

Ведомостивчера в 18:05

Суд в Свердловской области впервые в истории российского правосудия рассмотрел дело с помощью видеозвонка в WhatsApp

Эхо Москвывчера в 18:06

Уральский суд впервые в России вынес вердикт по видеозвонку в WhatsApp

Екатеринбург Онлайнвчера в 17:59

Суд под Екатеринбургом впервые в России рассмотрел дело по видеозвонку с помощью WhatsApp

ТАССвчера в 17:21

Суд по WhatsApp назначил наказание владельцу уральского кафе, не закрывшегося на выходной неделе

Медиазонавчера в 17:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 04:23, Ашберн
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:21
Общество

В Крыму со 2 апреля введут режим карантина

В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Российская газета 03:21
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Общество

В России выявили 440 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки выявлено 440 случаев коронавируса в 35 регионах России, всего заболевших в стране 2777, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:52
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Политика

Гутерреш назвал COVID-19 тяжелейшим кризисом со времен Второй мировой

Генсек ООН назвал мировой кризис, вызванный коронавирусом, наиболее тяжелым со времен Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 12:47
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Все вернувшиеся, у которых есть симптомы ОРВИ, должны сделать тест на коронавирус.
Российская газета 03:27
Общество

Педиатр призвал отказаться от прогулок с детьми в условиях пандемии

Специалиста поддержал главный инфекционист Москвы Николай Малышев, который заявил, что самоизоляция должна соблюдаться в установленном режиме, в противном случае принятые властями меры не имеют смысла.
News.ru 03:53
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:24
Происшествия

В Ленобласти задержана заразившаяся коронавирусом женщина, сбежавшая из карантина

Сотрудники полиции задержали в городе Луге Ленинградской области женщину, которая заразилась коронавирусом и не соблюдала карантин, свободно посещая общественные места.
ТАСС 04:13
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Известия 00:55
Общество

В Башкирии вводят запрет на продажу алкоголя в вечерние часы

Уфа, 1 апреля 2020, 10:21 — REGNUM В Башкирии вводят запрет на продажу алкоголя в вечерние часы.
REGNUM 03:21
Биатлон

Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.
МонаВиста вчера в 12:57
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
РИА Новости вчера в 23:05
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Авто

BMW и Toyota внедрят водородный двигатель через два года

Мощность силовой установки BMW i Hydrogen NEXT достигнет 375 лошадиных сил, а обкатывать её начнут на BMW X5 уже через два года.
Car.ru 00:44
Политика

Россия отправит США гуманитарную помощь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент США Дональд Трамп выразил благодарность Владимиру Путину за предоставленную гуманитарную помощь.
ФедералПресс вчера в 14:43
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удар по Сирии

iReactor вчера в 14:05
Общество

В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса

В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:54
Общество

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом (1613 из них — в Москве), более 120 человек вылечились.
РИА Новости вчера в 16:43
Хоккей

КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон

Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Вести.Ru 01:57
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

90 тысяч москвичей с хроническими заболеваниями получили выплаты за соблюдение карантина

Уже 90 тысяч людей получили материальную помощь в размере 2 тысяч рублей, остальную часть они получат после окончания карантина при условии его соблюдения.
Вести Подмосковья 04:14
Общество

На подлодке ВМС Нидерландов произошла вспышка коронавируса

Подводная лодка ВМС Нидерландов прервала боевое дежурство в Северном море в связи с массовым заболеванием моряков на ее борту коронавирусом, сообщает Dutch News.
Взгляд.ру вчера в 13:26
Здоровье

Команду доктора Каабака уволили из Центра здоровья детей

Трансплантолог Михаил Каабак, делающий уникальные операции по пересадке почек детям до 6 кг, сообщил об увольнении двух врачей из своей команды.
Ридус 03:32
Музыка

Организаторы «Евровидения» покажут специальный концерт вместо конкурса

Организаторы международного конкурса "Евровидение", который отменен в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, 16 мая проведут специальное шоу с участием исполнителей, которые должны были выступить на смотре этого года, а также конкурсантов минувших лет.
Инфорос вчера в 12:18
Футбол

«Манагуа U20» — «Реал Эстели U20»: достойная смена

Все про Спорт ру вчера в 20:14
Общество

В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса

С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Интерфакс 29 марта в 13:01
Здоровье

Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции опаснее COVID-19

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая окажется опаснее COVID-19.
РИА Новости 00:18
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
РИА Новости 00:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Чиков Павел
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, руководитель Международной правозащитной группы «Агора», член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное