Коронавирус
ВедомостиРоссийский суд впервые за свою историю рассмотрел дело по WhatsApp
В Свердловской области суд впервые за историю российского правосудия рассмотрел дело с использованием мессенджера WhatsApp. Суд приостановил деятельность кафе, которое работало несмотря на карантинный запрет.
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Уральский суд впервые в России вынес вердикт по видеозвонку в WhatsApp
Екатеринбург Онлайнвчера в 17:59
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Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Общество
В Крыму со 2 апреля введут режим карантина
В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Общество
В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
Общество
В России выявили 440 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки выявлено 440 случаев коронавируса в 35 регионах России, всего заболевших в стране 2777, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Политика
Гутерреш назвал COVID-19 тяжелейшим кризисом со времен Второй мировой
Генсек ООН назвал мировой кризис, вызванный коронавирусом, наиболее тяжелым со времен Второй мировой войны.
Общество
Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра
Все вернувшиеся, у которых есть симптомы ОРВИ, должны сделать тест на коронавирус.
Общество
Педиатр призвал отказаться от прогулок с детьми в условиях пандемии
Специалиста поддержал главный инфекционист Москвы Николай Малышев, который заявил, что самоизоляция должна соблюдаться в установленном режиме, в противном случае принятые властями меры не имеют смысла.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Происшествия
В Ленобласти задержана заразившаяся коронавирусом женщина, сбежавшая из карантина
Сотрудники полиции задержали в городе Луге Ленинградской области женщину, которая заразилась коронавирусом и не соблюдала карантин, свободно посещая общественные места.
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Общество
В Башкирии вводят запрет на продажу алкоголя в вечерние часы
Уфа, 1 апреля 2020, 10:21 — REGNUM В Башкирии вводят запрет на продажу алкоголя в вечерние часы.
Биатлон
Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Авто
BMW и Toyota внедрят водородный двигатель через два года
Мощность силовой установки BMW i Hydrogen NEXT достигнет 375 лошадиных сил, а обкатывать её начнут на BMW X5 уже через два года.
Политика
Россия отправит США гуманитарную помощь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент США Дональд Трамп выразил благодарность Владимиру Путину за предоставленную гуманитарную помощь.
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар по Сирии
Общество
В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса
В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом
В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом (1613 из них — в Москве), более 120 человек вылечились.
Хоккей
КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон
Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
90 тысяч москвичей с хроническими заболеваниями получили выплаты за соблюдение карантина
Уже 90 тысяч людей получили материальную помощь в размере 2 тысяч рублей, остальную часть они получат после окончания карантина при условии его соблюдения.
Общество
На подлодке ВМС Нидерландов произошла вспышка коронавируса
Подводная лодка ВМС Нидерландов прервала боевое дежурство в Северном море в связи с массовым заболеванием моряков на ее борту коронавирусом, сообщает Dutch News.
Здоровье
Команду доктора Каабака уволили из Центра здоровья детей
Трансплантолог Михаил Каабак, делающий уникальные операции по пересадке почек детям до 6 кг, сообщил об увольнении двух врачей из своей команды.
Музыка
Организаторы «Евровидения» покажут специальный концерт вместо конкурса
Организаторы международного конкурса "Евровидение", который отменен в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, 16 мая проведут специальное шоу с участием исполнителей, которые должны были выступить на смотре этого года, а также конкурсантов минувших лет.
Футбол
«Манагуа U20» — «Реал Эстели U20»: достойная смена
Общество
В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса
С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Здоровье
Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции опаснее COVID-19
Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая окажется опаснее COVID-19.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.