Арбитр ФИФА Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга рассказал о том, что у него есть любимый клуб в РПЛ. В интервью изданию "Чемпионат" судья Сергей Лапочкин рассказал, что регулярно судит матчи с его участием. И это не "Зенит", хотя сам арбитр родом из Санкт-Петербурга.

Судья Лапочкин признался, что у него есть любимый клуб в РПЛ

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