Футбол
Российская газетаСудья Лапочкин признался, что у него есть любимый клуб в РПЛ
Арбитр ФИФА Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга рассказал о том, что у него есть любимый клуб в РПЛ. В интервью изданию "Чемпионат" судья Сергей Лапочкин рассказал, что регулярно судит матчи с его участием. И это не "Зенит", хотя сам арбитр родом из Санкт-Петербурга.
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Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США
Россия в июле текущего года сократила объем вложений в государственный ценные бумаги США с $10,8 млрд до $8,5 млрд, следует из данных американского минфина.
REGNUM 00:29
Политика
Путин поручил главам регионов посетить пострадавшие от паводков районы
RT на русском вчера в 10:05
Армия и оружие
Российская армия впервые использовала «Палантин»
Популярная механика вчера в 05:39
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН вчера в 10:11
Энергетика
Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ
Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
РБК 01:10
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Общество
В Роскачестве дали рекомендации по выбору белого вина
Специалисты Роскачества рекомендуют при покупке белого вина остановить свой выбор на этом напитке урожая 2018 года, говорится на сайте организации.
REGNUM 01:25
Экономика
Сети клиник «Ниармедик» и «Доктор рядом» решили объединиться
В 2018 году консолидированная выручка группы составила 1,3 млрд руб. По собственным данным "Ниармедика", в 2019-м количество прикрепленных по полисам ДМС пациентов превысит 440 тыс. человек, а консолидированная выручка только клиник сети достигнет 1,4 млрд руб. Для слияния будет создана новая холдинговая компания, в которую обе стороны внесут активы.
РБК 02:01
Космос
Сверхмассивная черная дыра Млечного Пути достигла рекордной яркости в этом году
Известная как Стрелец А*, черная дыра в центре галактики ослепила астрономов в 2019 году световым шоу, более ярким, чем когда-либо ранее.
Научная Россия вчера в 17:22
Армия и оружие
Пентагон призывает Турцию покупать военную технику у США
Соединенные Штаты в курсе сообщений о возможных поставках Турции российских самолетов Су-35 и Су-57 и считают этот вопрос внутренним делом самой Анкары, однако призывают турецкие власти закупать американскую технику.
ТАСС вчера в 11:22
Происшествия
Автомобиль въехал в вестибюль башни Trump Plaza в пригороде Нью-Йорка
В пригороде Нью-Йорка машина въехала в высотку Trump Plaza. Об этом 18 сентября сообщает CBS News.
Известия 00:31
Политика
Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность
Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Известия вчера в 21:48
Шоу-бизнес
Свадьба Бондарчука и Андреевой пройдет в старинном особняке Петербурга
Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева 17 сентября устраивают праздник для родных и близких.
Телеканал 360° вчера в 07:51
Транспорт
Россиян захотели дважды наказывать за нарушения ПДД
Автомобильный эксперт Сергей Ифанов считает, что законопроект противоречит Конституции, поскольку предусматривает двойное наказание за одно и то же правонарушение: водитель будет обязан заплатить штраф, а затем купить страховку по более высокой цене.
Lenta.ru 01:01
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
Газета.Ru 01:09
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM 02:20
Политика
Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря
Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.
RT на русском 00:12
Происшествия
Организатор несогласованного митинга в Улан-Удэ арестован на 10 суток
Советский районный суд Улан-Удэ признал Петра Дондукова виновным в организации несанкционированного митинга в столице Бурятии.
RT на русском 02:04
Происшествия
На российских пограничников напали в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны, на которой находились браконьеры, напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
РИА Новости вчера в 18:52
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Lenta.ru 16 сентября в 10:23
Политика
Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru вчера в 14:45
Происшествия
Саратовец изнасиловал врача, спешившую к пациенту
Газета.Ru 16 сентября в 20:04
Армия и оружие
В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия
Российская газета 01:54
Наука
Система слежения за поведением водителей появится в России
Специальная система слежения за поведением водителей, которая сможет предупреждать их о возможности возникновения аварийной ситуации, появится в России в 2022 году.
Вечерняя Москва вчера в 21:37
Общество
Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада
Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК вчера в 12:05
Экономика
Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru вчера в 08:44
Шоу-бизнес
Фото: Дженнифер Лоуренс и Кук Марони тайно поженились
Видимо, Дженнифер и Кук решили не привлекать к себе внимания и расписаться тайно.
Popcornnews.ru вчера в 17:00