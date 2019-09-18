Судья Сергей Лапочкин признался, что регулярно судит матчи с участием своего любимого клуба. Об этом сообщает "Чемпионат.com". Рефери рассказал, что хоть и родился в Санкт-Петербурге, но за местный "Зенит" не болеет.

Российский судья признался, что работает на матчах любимого клуба

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