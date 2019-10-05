Политика
Lenta.ruРоссийский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов объяснил важность обсуждения ситуации на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его словам, «если мы не обсудим Украину, за нас ее обсудят солдаты НАТО».
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