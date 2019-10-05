Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов объяснил важность обсуждения ситуации на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его словам, «если мы не обсудим Украину, за нас ее обсудят солдаты НАТО».

Политика Скабеева ответила Путину на призыв не очернять Украину в СМИ Телеведущая Ирина Скабеева в своем Telegram-канале ответила на призыв президента России Владимира Путина не выставлять Украину в дурном свете в российских СМИ.

Авто Пикап Isuzu D-Max представлен в новой версии Известно, что третья генерация Isuzu D-Max сохранит рамную конструкцию и неразрезной задний мост, а дизайн экстерьера внешность, судя по тизеру, будет выполнен в том же ключе, что у прежней модели.

Технологии Почти 10 тысяч россиян пострадали за год от программ слежения По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч, — передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы компании.

Политика Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США Первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия предложила перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН в 2020 году из Нью-Йорка в Женеву или Вену.