Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссийский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину

Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов объяснил важность обсуждения ситуации на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его словам, «если мы не обсудим Украину, за нас ее обсудят солдаты НАТО».
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Российский телеведущий назвал причину для обсуждения Украины

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Российский телеведущий объяснил, зачем нужно обсуждать Украину

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Ведущий с телеканала «Россия» объяснил необходимость обсуждать Украину

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Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждения Украины

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URA.Ruвчера в 21:38

Российский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину

Lenta.ru00:58

Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину

РИА Новостивчера в 20:48
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Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»

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Российская газета вчера в 17:22
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В Пентагоне отреагировали на шаги РФ и КНР в Латинской Америке

Глава Южного командования Вооруженных сил США Крейг Фоллер заявил, что действия РФ, КНР и Ирана в Латинской Америке "на 100% противоречат долгосрочной стабильности в регионе".
РЕН ТВ вчера в 18:36
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Почти даром. Xiaomi Mi Mix Alpha продают за $140 000

В конце прошлого месяца китайский производственный гигант Xiaomi представил концептуальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, который стал во многом уникальным устройством.
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Скабеева ответила Путину на призыв не очернять Украину в СМИ

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МР7.ру вчера в 00:15
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В Baring Vostok сообщили об аресте имущества Калви и других фигурантов

Суд арестовал все российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и квартиры родственников фигурантов его уголовного дела.
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Экс-депутат погиб после нападения медведя в Якутии

Газета.Ru 03:09
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СМИ сообщили о возможных поправках в ПДД для самокатов и гироскутеров

Министерство транспорта России и Госавтоинспекция готовят поправки к правилам дорожного движения, которые предусматривают введение термина «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) для электросамокатов, моноколёс и гироскутеров, сообщает «Коммерсантъ».
RT на русском 03:16
Авто

Пикап Isuzu D-Max представлен в новой версии

Известно, что третья генерация Isuzu D-Max сохранит рамную конструкцию и неразрезной задний мост, а дизайн экстерьера внешность, судя по тизеру, будет выполнен в том же ключе, что у прежней модели.
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Политика

Трамп заявил о своем «абсолютном праве» расследовать коррупцию

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Политика Сегодня 03 октября в 22:43
Политика

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv 02 октября в 08:06
Футбол

Гвардиола: не понимаю, почему Гальярдо не был признан лучшим тренером года

Есть вещи, которые я не в силах объяснить. Одна из них — почему Гальярдо не был признан лучшим тренером года.
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Культура

Гребенщиков рассказал, кого имел ввиду в песне «Вечерний М»

Музыкант Борис Гребенщиков прокомментировал свою новую песню "Вечерний М", в которой поется о пропагандисте российского телевидения.
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Евгения Медведева стала победительницей международного турнира в Китае

Аргументы недели вчера в 10:53
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В Минфине предложили ограничить перечень профессий для самозанятых

Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых.
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Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
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Армия и оружие

СМИ Китая: Россия издевательски ответила на «мать всех бомб», созданную США

На самый мощный неядерный авиационный боеприпас США GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, также известный как «мать всех бомб», в России ответили издевательским образом, создав авиабомбу АВБПМ, мощность которой вчетверо выше, сообщает 3 октября китайский информресурс Sohu.
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Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

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В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева

5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
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Кино

В Сети показали фото со съемок второго «Аватара»

В Сети появились кадры со съемок новой части фантастического фильма «Аватар». Снимок опубликован на странице картины в Twitter.
МИР 24 вчера в 11:01
Технологии

Почти 10 тысяч россиян пострадали за год от программ слежения

По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч, — передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы компании.
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Стало известно, на что готов «Газпром» в транзите газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продлить с Киевом контракт по поставке газа, если страны не подпишут новый договор.
Национальная служба новостей 03 октября в 10:40
Политика

Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США

Первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия предложила перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН в 2020 году из Нью-Йорка в Женеву или Вену.
Слово и Дело 03 октября в 20:05
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Автокран упал в реку в центре Петербурга

Утром в субботу автокран пробил ограждение на набережной реки Фонтанки и упал в воду.
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Головкин оказался тяжелее Деревянченко

В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
МИР 24 01:52
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В Домодедове нашли тело зарезанной девушки с ремнем на шее

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Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
REGNUM вчера в 08:41
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Евгений Попов
Российский журналист
Российский телевизионный журналист и телеведущий. Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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Ольга Скабеева
Российская журналистка
Российская журналистка и телеведущая. Совместно со своим мужем Евгением Поповым ведёт ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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