Россиянин Даниил Медведев победил немца Александра Зверева в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящего в Шанхае (Китай).

Российский теннисист Медведев стал победителем турнира в Шанхае

Политика Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».

Армия и оружие В США назвали основную цель России в случае глобальной войны В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.

Армия и оружие Путин оценил вероятность новой холодной войны Президент РФ Владимир Путин надеется, что новой холодной войны не будет, но в любом случае Россию она затронет в наименьшей степени.

Армия и оружие Главу Минобороны Латвии упрекнули в отсутствии военного образования Бывший депутат Европарламента, учитывая факт отсутствия у руководителя Минобороны Латвии военного образования, посоветовал ему зайти к кадровым военным в Штаб Национальных вооруженных сил и поинтересоваться тем, как это можно без боя брать целые города.

Общество В Конституционном суде жестко раскритиковали российские вузы Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский обрушился с критикой на систему высшего образования в России и высказал недоверие в отношении дипломов российских вузов.

Общество В Роструде рассказали о двойной оплате работы в праздники Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.

Происшествия Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России "В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.

Наука Химики изучили свойства стабильных свободных радикалов Ученые Томского политехнического университета изучают свойства реакции вердазильных радикалов (тетрагидро-1,2,4,5-тетразинилы), которые в перспективе могут расширить научное познание в области органической химии и помочь получить новые материалы.

Экономика Орешкин выступил за дедолларизацию торговли с ЕС в нефтегазовой сфере Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за расчеты в евро и рублях для транзакций с Евросоюзом в сфере нефти и газа.