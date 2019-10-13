Теннис

Интерфакс-СпортИнтерфакс-СпортРоссийский теннисист Медведев стал победителем турнира в Шанхае

Россиянин Даниил Медведев победил немца Александра Зверева в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящего в Шанхае (Китай).
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Даниил Медведев: «Я стал демонстрировать более качественный теннис»

Матч ТВ18:52

Медведев выиграл «Мастерс» в Шанхае, победив в финале Зверева

РИА Новости06:09

Медведев рассказал, почему сдержанно праздновал победу над Зверевым (ВИДЕО)

Sport.ru10:00

Медведев разгромил Зверева в финале престижного турнира в Шанхае

RT на русском11:36

Зверев — о первом поражении от Медведева: сейчас он другой игрок

Чемпионат13:10

Даниил Медведев: «Я просто стал демонстрировать более качественный теннис»

Спорт-Экспресс18:30

Медведев проводит великий сезон: лидер тура по титулам, выигранным матчам и победам над топ-10

Sports.ru12:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 22:41, Вашингтон
Технологии

Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook

Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.
Говорит Москва вчера в 09:21
Общество

Экс-супруга Грудинина поддержала иск акционеров к бывшему мужу

Рассматривавшийся арбитражным судом Московского округа иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» был поддержан бывшей супругой директора совхоза Павла Грудинина.
REGNUM 22:08
Политика

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК 20:52
Армия и оружие

В США назвали основную цель России в случае глобальной войны

В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru 03:46
Общество

В Омске прошел экологический митинг против строительства нового завода

Сегодня, 13 октября, в Омске возле СКК имени Блинова прошел экологический митинг, направленный против строительства химического завода по производству фенола.
Om1.ru 08:20
Происшествия

В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку

Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
РИА Новости 14:41
Армия и оружие

США не смогли вывезти из Сирии около 50 «особо важных» боевиков ИГИЛ

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональда Трамп сообщил, что США заберут из Сирии "самых опасных" пленных боевиков ИГИЛ, чтобы "убедиться, что они не сбегут".
Российская газета 19:39
Кино

Фею-крестную в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей

В новом мюзикле «Золушка» роль феи-крестной исполнит американский актер, открытый гей Билли Портер.
Взгляд.ру 11 октября в 10:36
Армия и оружие

Путин оценил вероятность новой холодной войны

Президент РФ Владимир Путин надеется, что новой холодной войны не будет, но в любом случае Россию она затронет в наименьшей степени.
БИЗНЕС Online 07:10
Армия и оружие

Главу Минобороны Латвии упрекнули в отсутствии военного образования

Бывший депутат Европарламента, учитывая факт отсутствия у руководителя Минобороны Латвии военного образования, посоветовал ему зайти к кадровым военным в Штаб Национальных вооруженных сил и поинтересоваться тем, как это можно без боя брать целые города.
Наша версия 07:48
Общество

В Роспотребнадзоре сообщили о способах снижения риска развития рака

Специалисты ведомства утверждают, что употребление в пищу красного мяса и мясной продукции существенно увеличивает риск развития колоректального рака.
REGNUM вчера в 16:52
Шоу-бизнес

Нюша удалила родинку над верхней губой

Артистка добавила, что удалила родинку из-за ее роста.
RuNews24.ru 14:44
Религия

Православные бийчане 14 октября празднуют Покров Пресвятой Богородицы

Храм работает ежедневно с 8.00 до 16.30, обед с 12.00 до 13.00. Здесь же установлена и скульптура Покрова Пресвятой Богородицы.
Бийский рабочий 21:59
Политика

Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером

К посту конгрессмен прикрепил фотографию, на которой был изображен российский крейсер «Петр Великий».
РБК 22:23
Общество

В Конституционном суде жестко раскритиковали российские вузы

Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский обрушился с критикой на систему высшего образования в России и высказал недоверие в отношении дипломов российских вузов.
URA.Ru 22:20
Армия и оружие

Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?

На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.
REGNUM 12:37
Футбол

Дзюба обратился к болельщикам после победы сборной России над Кипром

Нападающий сборной России и петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба обратился к болельщикам после победы в матче отборочного раунда Евро-2020 над Кипром.
Gazeta.SPb 16:13
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
REGNUM вчера в 10:40
Футбол

Петров получил травму, Караваев дебютировал за сборную России

В срочном порядке на поле вышел Вячеслав Караваев. Для него это был дебют за сборную России.
Евро-футбол.ру 12:56
Общество

В Роструде рассказали о двойной оплате работы в праздники

Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 20:34
Культура

7-летний мальчик из Магадана попал на Первый канал. Он знает наизусть цитаты из советских фильмов

Как сказано в анонсе на сайте teleprogramma.pro, Андрей знает наизусть яркие цитаты из фильмов советской классики.
Весьма 21:04
Происшествия

Москвичка 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

Lenta.ru 13:03
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева стала второй на турнире Finlandia Trophy

АиФ Удмуртия 22:19
Политика

Песков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России

Путин провел свой недавний отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 07:18
Происшествия

Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России

"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС вчера в 19:02
Наука

Химики изучили свойства стабильных свободных радикалов

Ученые Томского политехнического университета изучают свойства реакции вердазильных радикалов (тетрагидро-1,2,4,5-тетразинилы), которые в перспективе могут расширить научное познание в области органической химии и помочь получить новые материалы.
Индикатор 10:58
Происшествия

Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

Российская газета 09:54
Экономика

Орешкин выступил за дедолларизацию торговли с ЕС в нефтегазовой сфере

Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за расчеты в евро и рублях для транзакций с Евросоюзом в сфере нефти и газа.
РБК 04:54
Шоу-бизнес

Суд определил наследников имущества Юлии Началовой

В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Дни24 11 октября в 12:47
Наука

Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Комментарии
ещё по теме
Даниил Сергеевич Медведев
Российский теннисист
Российский профессиональный теннисист; финалист Открытого чемпионата США 2019 года в одиночном разряде, победитель шести турниров ATP в одиночном разряде. Один из двух российских теннисистов в XXI веке, который доходил до финала турнира Большого шлема в одиночном разряде.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное