«Российский топливный союз» предупредил о риске дефицита бензина
«Российский топливный союз» (РТС) считает, что принятых правительством мер по стабилизации рынка бензина недостаточно, есть риск появления дефицита топлива уже летом, заявил глава союза Евгений Аркуша в письме к вице-премьеру России Александру Новаку, передает ТАСС.В источнике
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«Российский топливный союз» предупредил о риске дефицита бензина в курортный сезон
На фоне повышенного сезонного спроса ведомство рекомендовало нефтекомпаниям увеличить поставки бензина на биржу в мае — начале июня.
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