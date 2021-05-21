«Российский топливный союз» (РТС) считает, что принятых правительством мер по стабилизации рынка бензина недостаточно, есть риск появления дефицита топлива уже летом, заявил глава союза Евгений Аркуша в письме к вице-премьеру России Александру Новаку, передает ТАСС.

С чего всё началось «Российский топливный союз» предупредил о риске дефицита бензина в курортный сезон На фоне повышенного сезонного спроса ведомство рекомендовало нефтекомпаниям увеличить поставки бензина на биржу в мае — начале июня. РИА Новости вчера в 13:33