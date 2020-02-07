Происшествия

ТАССТАССРоссийский траулер затонул у берегов Эстонии

Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, семеро членов экипажа были спасены.
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У берегов Эстонии затонуло российское судно

Lenta.ru02:31

МИД РФ поблагодарил Эстонию и Финляндию за помощь в спасении российских моряков

ТАСС06:46

МИД РФ поблагодарил Финляндию и Эстонию за помощь в спасении моряков

REGNUM07:03

У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер

РБК04:03

В Финском заливе у эстонского берега затонуло российское судно

Газета.Ru06:42

СМИ: У берегов Эстонии затонул российский траулер

RT на русском02:20

У берегов Эстонии затонуло российское судно

Интерфакс02:06
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Спорт

Солдатова заявила, что за два дня пережила моральный ужас и шок

РИА Новости 06:25
Общество

Шести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
РИА Новости 03:52
Политика

Бывший глава Минкавказа Чеботарев назначен замглавы Минэкономразвития

Бывший глава Минкавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
ТАСС 04:05
Технологии

«Билайн» ответил на сообщения о сбоях

Представитель «ВымпелКома» (работает под брендом «Билайн») заявил об отсутствии нарушений в работе сервиса.
РБК 07:34
Экономика

Мишустин разрешил раскрыть доходы своей семьи

Lenta.ru вчера в 16:48
Культура

Американский актер Кирк Дуглас скончался

Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
МР7.ру 05 февраля в 23:47
Экономика

Набиуллина оценила влияние коронавируса на экономику России

Банк России оценивает влияние коронавируса на экономику России в текущий момент как незначительное, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Rambler News Service 07:25
Политика

Рада рассмотрела 184 из 4018 поправок к закону о рынке земли

Ко второму чтению в законопроект подали 4018 правок. Сегодня депутаты успели рассмотреть только 184 правки.
Новостной фронт вчера в 15:15
Происшествия

ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Lenta.ru 04:36
Технологии

В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
ТАСС 00:41
Общество

Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом

Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
RT на русском 07:18
Политика

Российская делегация не долетела на встречу Путина и Лукашенко

Самолет с российской правительственной делегацией и журналистами не прилетел в Сочи, где сегодня проходит встреча президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
РБК 06:21
Общество

Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус

Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
РИА Новости 03:30
Армия и оружие

Турция отложила патрулирование с Россией в Сирии из-за погоды

По словам источника издания, совместное патрулирование турецкими и российскими войсками в полосе северной Сирии вдоль границы Турции с востоком было отложено из-за погодных условий, а не из-за нападений в Идлибе.
Известия 06:06
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской уехала в США после громкого скандала с матерью

Дочь известной певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина сбежала из России после громкого скандала с матерью на российском телевидении.
iReactor вчера в 17:25
Шоу-бизнес

Пелагея пожаловалась на травлю из-за развода с Телегиным

Российская певица Пелагея выпустила в Instagram видео, в котором высказалась о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным.
РИА Новости 04:47
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна решила сменить имидж

Брухунова посетила салон красоты, где ей немного выбелили цвет волос.
RuNews24.ru 05:34
Общество

Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 05:40
Экономика

В России ответили на отказ Польши от российского угля

Угольные компании Кузбасса в случае отказа Польши от российского угля перенаправят освободившиеся объемы на другие рынки.
Lenta.ru 06:37
Культура

Персонажи «Друзей» снова соберутся вместе

Как передает Deadline, Мэттью Перри (который ранее активно противился такому проекту), Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Мэтт Леблан появятся в новом часовом эпизоде легендарного шоу - специально для стриминга HBO Max.
Российская газета 07:26
Хоккей

Василевский сел на шпагат и совершил невероятный сейв в матче НХЛ

РИА Новости 03:54
Политика

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
Вести.Ru 04:50
Политика

Лавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Накануне советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что в этой связи Соединенные Штаты уже в самое ближайшее время готовы ввести ограничительные меры в отношении «Роснефти».
Городовой 00:32
Футбол

Кокорин заявил, что не ведет переговоры с другими клубами

Напомним, "Зенит" принял решение перевести Кокорина во вторую команду из-за его отказа уходить в аренду в "Сочи".
Vprognoze.ru 06:28
Политика

Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.
Газета.Ru вчера в 12:33
Происшествия

В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое

Число зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло втрое, до 61 человека, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные минздрава.
РИА Новости вчера в 19:56
Авто

Kia презентовала обновленный седан Cadenza

Компания KIA презентовала на чикагском автосалоне модернизированный седан Kia Cadenza для США.
Новые автомобили 06:52
Экономика

Дерипаска назвал «позорным» снижение ставки ЦБ на 0,25%

Снижение ключевой ставки на 0,25% бизнесмен назвал «позорным» для российской экономики.
Компания 06:41
Футбол

Уткин: приезд «Зенита» на фоне Кокоринавируса придал бы турниру в Катаре увлекательности

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о международном товарищеском турнире «Кубок Матч Премьер», который в настоящее время проходит в Катаре.
Чемпионат 05:49
Спорт

Министр спорта Украины разрешил атлетам выступать в России

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский объяснил, почему украинским атлетам было разрешено принимать участие в соревнованиях, проходящих в России.
Lenta.ru 07:21
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