Происшествия

ТАССТАССРоссийский траулер затонул у берегов Эстонии

Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, семеро членов экипажа были спасены.
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МИД РФ поблагодарил Эстонию и Финляндию за помощь в спасении российских моряков

ТАСС06:46

В Финском заливе у эстонского берега затонуло российское судно

Газета.Ru06:42

У берегов Эстонии затонуло российское судно

Интерфакс02:06

У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер

РБК04:03

У берегов Эстонии затонуло российское судно

Lenta.ru02:31

СМИ: У берегов Эстонии затонул российский траулер

RT на русском02:20

МИД РФ поблагодарил Финляндию и Эстонию за помощь в спасении моряков

REGNUM07:03
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 09:17, Ашберн
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

РИА Новости вчера в 09:55
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
Происшествия

Замначальника Генштаба задержали по делу о хищении 6,7 млрд руб

Сотрудники военной контрразведки ФСБ утром 7 февраля задержали в Москве заместителя начальника Генштаба — начальника главного управления связи Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 05:26
Политика

Путин и Лукашенко рассказали о беседе тет-а-тет

Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе встречи в Сочи успел пообщаться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко тет-а-тет около часа.
Известия 08:27
Общество

СК проверяет данные СМИ об убивавшем ветеранов анестезисте

BFM.ru 07:21
Здоровье

В Екатеринбурге сделали карантинную зону для китайцев

Главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич отметила, что китайцы будут находиться в карантинной зоне под постоянным наблюдением медиков.
RuNews24.ru 05:01
Происшествия

Консула Украины в Молдавии заподозрили в изнасиловании подростка

Консула Украины в Молдавии заподозрили в изнасиловании девушки-подростка и отстранили от исполнения обязанностей.
Lenta.ru 06:14
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ вчера в 03:51
Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС 07:48
Наука

Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Lenta.ru 05:36
Спорт

Пять гандболистов пожизненно отстранены от вызова в сборную России

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев подвел итоги выступлений мужской сборной России на чемпионате Европы-2020, где команда заняла 22 место из 24.
Вести.Ru вчера в 10:33
Фигурное катание

Ханю обновил свой же мировой рекорд в короткой программе

Юдзуру Ханю установил новый мировой рекорд по количеству балов в короткой программе.
Советский спорт 08:36
Футбол

Жеребьёвка определила полуфинальные пары Кубка Испании

Официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации объявил результаты жеребьевки полуфинала Кубка Испании сезона-2019/2020.Итоги:«Реал Сосьедад» — «Мирандес»«Атлетик» (Бильбао) — «Гранада»Первые полуфинальные матчи состоятся 12 февраля.
Soccer.ru 09:01
Финансы

Центробанк снова снизил ключевую ставку

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 7 февраля, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6%.
Банки.ру 05:30
Армия и оружие

Турция стянула военную технику и спецназ на северо-запад Сирии

Интерфакс 08:22
Авто

УАЗ назвал стоимость спецверсии «Буханки» для тяжелого бездорожья

У экспедиционной «Буханки» есть специальное багажное отделение на крыше, лестница на задней двери и стальные колёсные диски, на которые надеты шины BFGoodrich All-Terrain.
CarsWeek.ru 04 февраля в 03:02
Происшествия

Три человека погибли при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула

Три человека погибли в результате жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен.
РБК 05 февраля в 18:39
Технологии

Пользователям Android посоветовали удалить ряд вредоносных программ

Эксперты предупредили пользователей устройств на операционной системе Android об опасных приложениях от китайского разработчика Shenzhen HAWK Internet.
МедиаПоток 05:29
Здоровье

Самый опасный алкогольный напиток для россиян назвал нарколог

Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский, перечислил список алкогольных напитков, которые являются самыми опасными для здоровья человека.
ToDay News Ufa 04 февраля в 11:34
Шоу-бизнес

Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Собеседник вчера в 09:01
Здоровье

В Хабаровске введут масочный режим из-за ОРВИ и коронавируса

Власти Хабаровска с 10 февраля вводят в городе масочный режим в связи с участившимися случаями ОРВИ, а также для профилактики распространения коронавируса.
Аргументы и Факты 01:24
Происшествия

В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет

РИА Новости 07:09
Армия и оружие

Украина создаст две базы в Донбассе по стандартам НАТО

Власти Украины планируют построить в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО, которые будут размешаться в Мариуполе (Донецкая область) и Северодонецке (Луганская область).
ТАСС 08:22
Шоу-бизнес

Кристина Асмус отдыхает с дочерью на Мальдивах

Актриса поделилась яркими снимками с райского острова. Кристина Асмус уже вторую зиму подряд отдыхает с дочерью на Мальдивах.
Srnsk 08:05
Политика

Сноуден планирует продлить вид на жительство в России

Срок действия вида на жительство в России бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена истекает в апреле 2020 года, сейчас готовятся документы для его продления.
ТАСС 08:00
Происшествия

Героиню статьи о наркотической зависимости объявили в розыск

Суд приговорил героиню заблокированной Роскомнадзором статьи «Героин — собственность модели» Тэо Логос (Анну Глазову) к одному году и восьми месяцам колонии, а также объявил ее в розыск, сообщили РБК в пресс-службе Кузьминского районного суда.
РБК 08:56
Армия и оружие

Украинские силовики используют оружие Российской империи

Оружие, показанное в ролике, широко применялось еще в 1880-х годах, в том числе в Российской империи, отмечает издание.
Экономика сегодня 03:24
Шоу-бизнес

Дарья Мороз назвала причину развода с Богомоловым

Российская актриса театра и кино Дарья Мороз в интервью журналу "ОК!" рассказала о разводе с режиссером Константином Богомоловым.
Московский Комсомолец 03:13
Экономика

Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа

Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости 06:43
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