Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, семеро членов экипажа были спасены.

Происшествия Замначальника Генштаба задержали по делу о хищении 6,7 млрд руб Сотрудники военной контрразведки ФСБ утром 7 февраля задержали в Москве заместителя начальника Генштаба — начальника главного управления связи Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, сообщает «Коммерсантъ».

Политика Путин и Лукашенко рассказали о беседе тет-а-тет Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе встречи в Сочи успел пообщаться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко тет-а-тет около часа.

Здоровье В Екатеринбурге сделали карантинную зону для китайцев Главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич отметила, что китайцы будут находиться в карантинной зоне под постоянным наблюдением медиков.

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Спорт Пять гандболистов пожизненно отстранены от вызова в сборную России Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев подвел итоги выступлений мужской сборной России на чемпионате Европы-2020, где команда заняла 22 место из 24.

Футбол Жеребьёвка определила полуфинальные пары Кубка Испании Официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации объявил результаты жеребьевки полуфинала Кубка Испании сезона-2019/2020.Итоги:«Реал Сосьедад» — «Мирандес»«Атлетик» (Бильбао) — «Гранада»Первые полуфинальные матчи состоятся 12 февраля.

Финансы Центробанк снова снизил ключевую ставку Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 7 февраля, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6%.

Авто УАЗ назвал стоимость спецверсии «Буханки» для тяжелого бездорожья У экспедиционной «Буханки» есть специальное багажное отделение на крыше, лестница на задней двери и стальные колёсные диски, на которые надеты шины BFGoodrich All-Terrain.

Технологии Пользователям Android посоветовали удалить ряд вредоносных программ Эксперты предупредили пользователей устройств на операционной системе Android об опасных приложениях от китайского разработчика Shenzhen HAWK Internet.

Здоровье В Хабаровске введут масочный режим из-за ОРВИ и коронавируса Власти Хабаровска с 10 февраля вводят в городе масочный режим в связи с участившимися случаями ОРВИ, а также для профилактики распространения коронавируса.

Шоу-бизнес Кристина Асмус отдыхает с дочерью на Мальдивах Актриса поделилась яркими снимками с райского острова. Кристина Асмус уже вторую зиму подряд отдыхает с дочерью на Мальдивах.

Политика Сноуден планирует продлить вид на жительство в России Срок действия вида на жительство в России бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена истекает в апреле 2020 года, сейчас готовятся документы для его продления.

Происшествия Героиню статьи о наркотической зависимости объявили в розыск Суд приговорил героиню заблокированной Роскомнадзором статьи «Героин — собственность модели» Тэо Логос (Анну Глазову) к одному году и восьми месяцам колонии, а также объявил ее в розыск, сообщили РБК в пресс-службе Кузьминского районного суда.