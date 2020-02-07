Происшествия

ТАССТАССРоссийский траулер затонул у берегов Эстонии

Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, семеро членов экипажа были спасены.
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У берегов Эстонии затонуло российское судно

Lenta.ru02:31

Посольство России в Эстонии рассказало о состоянии моряков с затонувшего траулера

ТАСС04:30

Посольство РФ в Эстонии помогает морякам с затонувшего траулера

REGNUM05:20

У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер

РБК04:03

СМИ: У берегов Эстонии затонул российский траулер

RT на русском02:20

У берегов Эстонии затонуло российское судно

Интерфакс02:06

У берегов Эстонии затонул российский траулер

Газета.Ru01:58
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
Политика

Песков прокомментировал посадку борта с делегацией в Минеральных Водах

RT на русском 06:05
Происшествия

ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Lenta.ru 04:36
Общество

МЧС предупредило жителей Московского региона о метели и сильном ветре

Спасатели предупредили жителей Москвы и Подмосковья о метели, сильном ветре и снежных заносах в течение пятницы, 7 февраля.
Известия 05:19
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых

Предыдущее заседание совета директоров Банка России состоялось 13 декабря, тогда ставку снизили на 25 б.п. — до 6,25% годовых.
Известия 05:35
Происшествия

В Милане обнаружили тело россиянки

РИА Новости 03:54
Шоу-бизнес

Пелагея пожаловалась на травлю из-за развода с Телегиным

"Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких", — пояснила певица.
РИА Новости 04:47
Политика

Премьером ДНР стал бывший российский вице-губернатор

Премьер-министром самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) стал бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков, сообщает «Страна.ua».
Lenta.ru вчера в 06:40
Общество

Российский анестезист признался в убийстве более 10 ветеранов

Один из пользователей форума «Двач», представившийся анестезистом, в постах сайта признался, что умерщвляет пациентов, которые могли оказаться ветеранами, и ему это доставляет удовольствие.
Lenta.ru 05:50
Общество

Пользователи МТС сообщили о сбое в работе оператора

В работе мобильного оператора МТС произошел глобальный сбой, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ 05:22
Происшествия

В Челябинске госпитализировали вернувшегося из Китая ребенка

Ребенка, с семьей вернувшегося из Китая в Челябинск, госпитализировали из-за жалоб на недомогание, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе горздрава.
РИА Новости 03:41
Политика

Шести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
РИА Новости 03:52
Здоровье

В Хабаровске с 10 февраля введут режим ношения защитных масок

Решение о введении в Хабаровске с 10 февраля текущего года режима ношения защитных медицинских масок в общественных местах из-за угрозы коронавирусной инфекции приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Хабаровска.
REGNUM 02:02
Происшествия

Переживший остановку сердца врач из Уханя умер от коронавируса

Врач Ли Вэньлян из Уханя, переживший остановку сердца, умер от коронавируса в центральном госпитале. Об этом сообщает The Global Times.
Lenta.ru вчера в 16:59
Общество

Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Вести.Ru 02:53
Политика

Абэ согласился посетить Москву на День Победы

Глава японского правительства Синдзо Абэ принял приглашение России посетить в мае Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Взгляд.ру 05:07
Происшествия

Министр транспорта Карелии задержан по делу о взятке

По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020-го подозреваемые, действуя по предварительному сговору, получили от представителей коммерческой организации взятку не менее 800 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 11:52
Общество

Прокурор Красноярского края уходит в отставку

ФедералПресс 06:00
Общество

Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
RT на русском 04:27
Общество

Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан

Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Известия 05:46
Наука

Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Lenta.ru 05:36
Шоу-бизнес

Анна Семенович перенесла операцию

Поклонники высказывают мнение, что нужно Анне принять побольше витаминов.
Российская газета 04:50
Здоровье

В Красноярском крае умер мальчик с редкой болезнью

«У мальчика было назначение на препарат «Спинраза», но минздрав не собирался его исполнять», − написала на своей странице на Facebook общественница Надежда Болсуновская.
Телекомпания Афонтово вчера в 04:01
Экономика

В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
РИА Новости 03:23
Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
Энергетика

Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса

Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
РБК вчера в 13:13
Происшествия

Начальник УФСИН по Северной Осетии задержан по делу о растрате

"6 февраля в рамках возбужденного уголовного дела задержан начальник УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания Емельянов Ю. Г." - говорится в этой информации.
Российская газета 04:39
Общество

Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Газета.Ru 05:40
Шоу-бизнес

Дочь Успенской уехала из России после скандала с матерью

Девушка будет жить с отцом В Сети продолжают бурно обсуждать скандал в семье Любови Успенской.
WomanHit.ru 05:32
Политика

Bloomberg: США опасаются вводить санкции против «Роснефти»

США рассматривают возможность введения санкций против «Роснефти» за сотрудничество с венесуэльской госкомпанией PDVSA, однако ограничения могут негативно сказаться на мировом рынке.
Infox.ru 03:12
Армия и оружие

Российские военные вновь вышли на патрулирование в Сирии без Турции

Турецкие военнослужащие второй раз за неделю не приняли участие в совместном патрулировании с российскими коллегами в Сирии.
РБК вчера в 15:42
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