Энергетика

ИзвестияИзвестияРоссийский трубопроводный газ занял первое место по импорту газа в ЕС

Поставки российского трубопроводного газа стали основным источником газового импорта для Евросоюза — они составили 45% от общего объема. Об этом 23 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на данные Еврокомиссии о потреблении газа в ЕС в третьем квартале 2019 года.
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с чего всё началось

Поставки трубопроводного газа из РФ являются основным источником газа для ЕС

Поставки трубопроводного газа из России являются основным источником газа для стран Евросоюза, они составили 45% всего газового импорта, основным транзитным маршрутом является Украина.
ТАССвчера в 12:13

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Поставки трубопроводного газа из РФ являются основным источником газа для ЕС

ТАССвчера в 12:13

Российский трубопроводный газ занял первое место по импорту газа в ЕС

Известиявчера в 13:56

Названа доля России в импорте газа в Европу

Взгляд.рувчера в 12:50

Россия заняла второе место по поставкам СПГ в ЕС

News.ruвчера в 12:19

Еврокомиссия: поставки из РФ являются основным источником газа для стран ЕС

Аргументы и Фактывчера в 14:23

Счет ЕС за импорт газа в III квартале сократился на 47%

ПРАЙМвчера в 14:05

Россия заняла второе место по поставкам СПГ в страны Евросоюза

Вечерняя Москвавчера в 12:58
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Происшествия

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

РИА Новости 00:25
Общество

Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу

Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Интерфакс 01:42
Армия и оружие

В США предложили укрепить военный потенциал Прибалтики

Сотрудники исследовательской службы конгресса США призвали американский парламент укреплять потенциал Вооружённых сил Латвии, Литвы и Эстонии.
RT на русском вчера в 23:00
Космос

Вселенная возможностей: частные стартапы начинают осваивать космос

Космос становится привлекательной сферой для инвестиций: по данным отчета Start-Up Space, опубликованного в апреле 2019 года компанией Bryce Space and Technology, в прошлом году частные стартапы, разрабатывающие различные космические технологии, привлекли $3,2 млрд.
РБК 01:04
Экономика

Владельцем 81,8% банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана

Вдова Владимира Когана Людмила получила 81,81% акций банка "Уралсиб" в рамках вступления в наследство.
Интерфакс 01:45
Общество

МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию из зон ЧС

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России готовит поправки в законодательство об обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации.
Известия 01:09
Кино

Праздничный репертуар грозит кинотеатрам снижением сборов

По прогнозу господина Лаврова, основную часть новогодней кассы соберут «Холоп» (1,5–1,7 млрд руб.), «Полицейский с Рублевки 2» (1,2–1,4 млрд руб.), а также «Вторжение» и «Союз спасения» (по 1 млрд руб.).
Коммерсантъ вчера в 17:53
Происшествия

Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина

Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина. О задержании он сообщил в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 01:42
Армия и оружие

США заключили контракт на работы на авиабазе Инджирлик

Министерство обороны США заключило с турецкими компаниями контракт на проведение строительных работ на авиабазе Инджирлик (провинция Адана, Турция) на срок до конца 2024 года и общую сумму 95 млн долларов, сообщает пресс-служба Пентагона.
Взгляд.ру 01:39
Происшествия

В Татарстане к девушке, опубликовавшей видео с учениями по разгону митингов в школе, пришли полицейские

Ранее стало известно, что на тренировке сотрудников МВД по разгону митингов, участников протестов изображали девятиклассники.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Происшествия

В Тулуне при пожаре погибли 8-летний мальчик и его бабушка

В Тулуне при пожаре в доме погибли 8-летний ребенок и его 86-летняя бабушка, сообщается на сайте ГУ МЧС Иркутской области.
РБК вчера в 22:35
Общество

В рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер

Кто занял последние места Архангельск занял последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель — декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

В Китае казнили поджигателя караоке, где погибли 18 человек

Суд средней ступени китайской провинции Гуандун казнил Лю Чунлоу, виновного в поджоге караоке, где погибли 18 человек.
РИА Новости 01:27
Политика

Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.
РБК вчера в 17:23
Политика

Украинская община назвала открытие Крымского моста уроком Киеву

Взгляд.ру 00:33
Экономика

Силуанов: на начало декабря бюджет по нацпроектам исполнен на 80%

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что на начало декабря по расходам на нацпроекты бюджет исполнен на 80 процентов, передает телеканал «Россия-24».
Аргументы и Факты 01:08
Политика

Джулиани рассказал, кто стоял за назначением послов США на Украине

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в интервью журналу New York заявил, что миллиардер Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине, включая Мари Йованович.
РИА Новости 01:07
Политика

Российские журналисты впервые посетили сирийскую Ракку

Аргументы и Факты вчера в 22:49
Происшествия

В Петербурге опять эвакуируются суды

Утро вторника, 24 декабря, началось в Петербурге с очередных «писем счастья» о якобы заминированных зданиях судов.
Петербургский дневник 01:49
Общество

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

Среди продуктов «Яндекса» — поисковый сервис, браузер, онлайн-карты, сервисы для перевода денег, покупки товаров, поиска авиа- и ж/д билетов, поиска работы, подбора недвижимости, заказа услуг и такси и т.д. ИT-компания не раскрывает, какие данные используются для построения скоринговой модели, отмечает собеседник РБК в банке из топ-30.
РБК вчера в 22:01
Общество

Заксобрание одобрило создание Академического района в Екатеринбурге

Заксобрание Свердловской области в первом чтении приняло законопроект о создании в Екатеринбурге района Академический.
Политсовет 00:46
Общество

«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Газета.Ru вчера в 19:44
Общество

Российских заключенных кормили курятиной, накачанной гелевым веществом

В нескольких регионах России заключенных кормили некачественным куриным мясом. О поставках с нарушениями рассказали в пресс-службе ФСИН РФ.
ФедералПресс 01:26
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
Музыка

«2004»: Скриптонит выпустил новый альбом

Афиша Daily 00:33
Энергетика

На рынке нефти началась коррекция

Ситуацию может прояснить пятничный отчет от Информационного агентства энергетики США по запасам нефти в хранилищах.
REGNUM вчера в 05:12
Общество

Метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом

Российский метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом, после чего изменил орбиту и на время потерял ориентацию, сообщили РИА Новости в "Роскосмосе".
РИА Новости вчера в 23:48
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
Финансы

Топливо для роста индекса Мосбиржи еще есть

По итогам торговой сессии индекс Мосбиржи поднялся на 0,59% до уровня 3033,81 пункта, индекс РТС прибавил 0,74% до 1535 пунктов.
DP.RU вчера в 12:32
Общество

Forbes назвал 10 лучших новых брендов России

Forbes составил список из десяти лучших новых брендов России.
БИЗНЕС Online 00:51
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