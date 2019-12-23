Поставки трубопроводного газа из России являются основным источником газа для стран Евросоюза, они составили 45% всего газового импорта, основным транзитным маршрутом является Украина.

с чего всё началось

Поставки российского трубопроводного газа стали основным источником газового импорта для Евросоюза — они составили 45% от общего объема. Об этом 23 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на данные Еврокомиссии о потреблении газа в ЕС в третьем квартале 2019 года.

Российский трубопроводный газ занял первое место по импорту газа в ЕС

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