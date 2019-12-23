Энергетика

ИзвестияИзвестияРоссийский трубопроводный газ занял первое место по импорту газа в ЕС

Поставки российского трубопроводного газа стали основным источником газового импорта для Евросоюза — они составили 45% от общего объема. Об этом 23 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на данные Еврокомиссии о потреблении газа в ЕС в третьем квартале 2019 года.
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с чего всё началось

Поставки трубопроводного газа из РФ являются основным источником газа для ЕС

Поставки трубопроводного газа из России являются основным источником газа для стран Евросоюза, они составили 45% всего газового импорта, основным транзитным маршрутом является Украина.
ТАСС12:13

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Поставки трубопроводного газа из РФ являются основным источником газа для ЕС

ТАСС12:13

Российский трубопроводный газ занял первое место по импорту газа в ЕС

Известия13:56

Названа доля России в импорте газа в Европу

Взгляд.ру12:50

Россия заняла второе место по поставкам СПГ в ЕС

News.ru12:19

Еврокомиссия: поставки из РФ являются основным источником газа для стран ЕС

Аргументы и Факты14:23

Россия заняла второе место по поставкам СПГ в страны Евросоюза

Вечерняя Москва12:58

Поставки российского газа заняли 43% всего газового импорта ЕС

Красная весна14:04
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Энергетика

Европейская компания отвергла план Киева по поставкам российского газа

Продавать газ, по планам Киева, станут «по цене ниже, чем, соответственно, цена европейская, плюс стоимость транспортировки из Европы на Украину», передает ТАСС со ссылкой на «Громадське ТВ».
Взгляд.ру 14:59
Политика

Объявлена дата послания Владимира Путина к Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга анонсировал дату послания Владимира Путина к Федеральному собранию.
Пятый канал 07:33
Политика

Путин в шутку предложил повысить рождаемость в России с помощью улиток

Газета.Ru 13:16
Политика

На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту

Ранее Путин дал старт движению пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста, лично проехав по нему в кабине машиниста поезда.
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Армия и оружие

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Премьерный показ фантастического фильма "Вторжение" Федора Бондарчука прошел в понедельник в Москве в киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.
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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
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У митрополита РПЦ нашли недвижимость в Испании

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Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
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Гаджеты

Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу

Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
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Политика

Путин назвал «виной России» ситуацию в Чечне в 90-е годы

Российский президент Владимир Путин считает "общей виной России" ситуацию в Чечне в 90-е годы, сообщает ТАСС.
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В США известный российский рэп-исполнитель Тимати стал жертвой пранка, видео розыгрыша он выложил в Instagram.
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Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.
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Политика

В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока-2»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» являются для России неприемлемыми и Москва не оставит их без ответа.
Свободная Пресса 06:44
Политика

Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными до конца года

Обмен пройдет до Нового года Глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева рассказала РБК о достижении договоренности по обмену пленными между Киевом и Донбассом до конца года; эту информацию подтвердил РБК полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов.
РБК 09:34
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Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

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АвтоВАЗ рассказал о главных новинках 2019 года

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Кадыров прокомментировал резонансное убийство боевика в Берлине

Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг причастность Чечни к убийству грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
БИЗНЕС Online 13:46
Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
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Блогер Марьяна Ро подтвердила слухи о своей беременности

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Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»

«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
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Крымский депутат иронично потребовал отдать мост через Керченский пролив Украине

В ответ на претензии бывшего народного депутата Украины по поводу моста, Попов заметил, что Украине не хватит ни людей, ни машин, ни поездов, чтобы максимально загрузить железнодорожную магистраль.
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Путин признался, что не пьет чай

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Болеющая раком Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в клинике

Болеющая раком популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк, к сожалению, встретит наступающий Новый год в больнице, телеграм-канал Mash.
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Определены самые востребованные профессии в России

В результате удалось выяснить, что в России наиболее востребованной профессией является продавец-кассир.
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Минобороны РФ получило ЗРК С-350 «Витязь»

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Популярная певица Вера Брежнева поздравила с 35-летием своих сестер-двойняшек.
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Генеральный директор Boeing покинул свой пост

Генеральный директор Boeing покинул свой пост Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург ушел в отставку.
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