Энергетика

ИзвестияИзвестияРоссийский трубопроводный газ занял первое место по импорту газа в ЕС

Поставки российского трубопроводного газа стали основным источником газового импорта для Евросоюза — они составили 45% от общего объема. Об этом 23 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на данные Еврокомиссии о потреблении газа в ЕС в третьем квартале 2019 года.
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с чего всё началось

Поставки трубопроводного газа из РФ являются основным источником газа для ЕС

Поставки трубопроводного газа из России являются основным источником газа для стран Евросоюза, они составили 45% всего газового импорта, основным транзитным маршрутом является Украина.
ТАССвчера в 12:13

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Поставки трубопроводного газа из РФ являются основным источником газа для ЕС

ТАССвчера в 12:13

Российский трубопроводный газ занял первое место по импорту газа в ЕС

Известиявчера в 13:56

Названа доля России в импорте газа в Европу

Взгляд.рувчера в 12:50

Россия заняла второе место по поставкам СПГ в ЕС

News.ruвчера в 12:19

Еврокомиссия: поставки из РФ являются основным источником газа для стран ЕС

Аргументы и Фактывчера в 14:23

Счет ЕС за импорт газа в III квартале сократился на 47%

ПРАЙМвчера в 14:05

Россия заняла второе место по поставкам СПГ в страны Евросоюза

Вечерняя Москвавчера в 12:58
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Происшествия

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

РИА Новости вчера в 22:56
Шоу-бизнес

Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Вечерняя Москва вчера в 04:19
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM вчера в 10:33
Экономика

Медведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2020 года и включил в систему три новых региона — Ленинградскую область и Приморский и Хабаровский края, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 08:25
Политика

Оператор «Северного потока 2» сообщил о готовности газопровода на 93%

Газопровод "Северный поток 2" построен примерно на 93% от своей проектной трассы: на данный момент уложено более 2300 км из около 2460 км, говорится в сообщении компании.
Интерфакс вчера в 10:20
Кино

Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

РИА Новости вчера в 16:48
Общество

«Ъ»: в январе поменяются правила экзамена на водительские права

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, первые положения начнут действовать уже в январе, основные вступят в силу 1 октября, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на текст документа и на собеседника в аппарате правительства.
РИА Новости вчера в 19:51
Космос

Мощнейшие вспышки во Вселенной сопровождаются смертоносными ядерными реакциями

В своем исследовании Алерс и коллеги проследили распространение джетов со стороны объединяющихся нейтронных звезд и выяснили, что джеты формируют во встречающихся на их пути газовых облаках мощные ударные волны, в результате которых генерируются космические лучи.
AstroNews.ru вчера в 13:36
Происшествия

Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке

Известия вчера в 04:45
Политика

Глава СПЧ отчитал члена совета из-за вопроса Владимиру Путину

Винокурова сказала, что в нынешнем виде СПЧ не эффективен и что Фадеев, ставший главой совета в октябре, не подходит на эту роль, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество».
Эхо Москвы вчера в 19:03
Энергетика

В «Нафтогазе» заявили о необходимости переноса «точек передачи газа»

Как сообщает телеканал "Громадське ТВ", исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в беседе с журналистами заявил о работе над переносом точек передачи газа на российско-украинской границе, дабы привлечь к их работе компании Европы.
Московский Комсомолец вчера в 18:26
Политика

В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста

Lenta.ru вчера в 15:31
Происшествия

В Петербурге бетономешалка упала в Неву, водителя ищут

В Петербурге сотрудники МЧС ищут водителя бетономешалки, которая около 4:15 утра упала в Неву с Октябрьской набережной.
Интерфакс вчера в 03:01
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
Общество

Галина Волчек попала в реанимацию

Отмечается, что сейчас она находится в реанимации. Telegram-канал Mash в свою очередь сообщил, что режиссер впала в кому.
Lenta.ru вчера в 23:23
Экономика

Акции Tesla взлетели за три дня на 10%. Что привлекло инвесторов

Всего же за три последних сессии бумаги подорожали почти на 10%.
РБК вчера в 22:02
Шоу-бизнес

Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы

Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
ФАН 22 декабря в 11:44
Энергетика

Росстат сообщил о минимальном росте цен на бензин за 11 лет

За 2019 год бензин подорожал на 1,9%, а дизельное топливо на 2,4%. В Росстате подтвердили, что рост потребительских цен в 2019 году был минимальным с 2008 года, а дизельного топлива с 2009 года.
РБК вчера в 23:14
Баскетбол

«Локомотив-Кубань» нанес «Химкам» первое поражение в Единой лиге ВТБ

«Локомотив-Кубань» нанес первое поражение «Химкам» в сезоне-2019/20 Единой лиги ВТБ.
Sport24.ru вчера в 12:58
Происшествия

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
Шоу-бизнес

Попов ответил Наргиз за ее слова о России

Телеведущий Евгений Попов ответил певице Наргиз на ее пренебрежительные слова о России.
Народные новости вчера в 21:36
Политика

Кадыров объяснил, почему экс-мэр Грозного пытал женщин электрошокером

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров, который бил женщин-мошенниц электрошокером во время допросов, «перестарался», поскольку слишком рано вышел на работу после операции.
URA.Ru вчера в 19:17
Экономика

Россию уличили в нежелании возвращать украденное из-за рубежа

Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) уличила Россию в нежелании возвращать украденное из-за рубежа.
Lenta.ru вчера в 09:04
Культура

Кеосаян попросил Ветлицкую держаться подальше от политики

Газета.Ru вчера в 09:52
Транспорт

Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга

Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала.
RT на русском вчера в 06:03
Шоу-бизнес

Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой

Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
StarHit.ru 22 декабря в 22:00
Армия и оружие

Боевики пытались атаковать российскую авиабазу в Сирии

Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии пытались атаковать незаконные вооруженные формирования с помощью беспилотников.
Российская газета вчера в 14:14
Общество

Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max

Полеты самолета Boeing 737 Max, который должен был стать основным коммерческим самолетом компании, приостановлены по всему миру с марта 2019 года после двух крушений лайнеров этой модели.
Газета.Ru вчера в 09:29
Общество

Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом

Российский метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом, сообщили 24 декабря в «Роскосмосе».
Известия вчера в 23:54
Политика

Пушков объяснил желание генсека НАТО встретиться с Путиным

Российский сенатор Алексей Пушков озвучил мотивы генсека НАТО Йенса Столтенберга, который высказал желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
Российская газета вчера в 21:56
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