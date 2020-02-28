с чего всё началось

Продажи туров в Китай приостановлены с 24 января Директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что потери турбизнеса от коронавируса составят 27 миллиардов рублей. Речь идет о выездном туризме, сообщает ТАСС.

Общество Объявлены результаты вскрытия умерших от коронавируса Китайские специалисты провели вскрытие пациента, умершего от вызванной коронавирусом пневмонии и выяснили, что инфекция, главным образом, поражает легкие.

Авто С конвейера сошла последняя модель Chevrolet Impala Руководство компании General Motors официально объявило о том, что на днях с конвейера сошла последняя модель Chevrolet Impala.

Спорт 23-летняя иранка стала первой футболисткой, погибшей от коронавируса Ранее стало известно, что в Италии коронавирусом заболел первый профессиональный футболист из Серии С. В стране уже было принято решение провести несколько матчей без зрителей.

Авто В России представили обновленный Hyundai Solaris Как сообщает ToDay News Ufa, компания Hyundai наконец-то назвала стоимость нового рейстайлингового автомобиля Hyundai Solaris.

Происшествия Актер из культовых фильмов возглавил банду аферистов, рассказали в МВД Полиция задержала банду аферистов во главе с бывшим актером, похищавших квартиры и деньги умерших москвичей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Армия и оружие Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.

Общество Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".

Биатлон Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.

Политика Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.

Религия РПЦ просит передать ей «Спас-на-Крови» в центре Петербурга Русская православная церковь требует передачи в ее руки храма Воскресения Христова, более известного как Спас-на-Крови, расположенного на набережной канала Грибоедова в центре Петербурга.