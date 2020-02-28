Экономика

Союзное ВечеСоюзное ВечеРоссийский турбизнес потерял 27 миллиардов рублей из-за коронавируса

Продажи туров в Китай приостановлены с 24 января Директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что потери турбизнеса от коронавируса составят 27 миллиардов рублей. Речь идет о выездном туризме, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось
Примерные потери российского выездного туризма от коронавируса COVID-19 составили 27 млрд рублей, не учитывая потерь на итальянском направлении, сообщила в пятницу, 28 февраля, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире телеканала «Россия-24
».
Известия03:28

Подробнее о событии

Ущерб российскому турбизнесу от коронавируса достиг 27 млрд рублей

Коммерсантъ03:38

Потери российской туристической отрасли от коронавируса достигли 27 млрд рублей

Вести.Ru03:17

Турпоток на Юг России не увеличится из-за того, что люди из-за коронавируса откажутся от отдыха за границей

Клуб регионоввчера в 06:26

Ущерб турбизнеса РФ от коронавируса оценивают в 27 млрд руб

ТАСС03:02

Коронавирус оставит турбизнес в России без 27 млрд. Сумма удвоится, если запретят поездки в Италию

Mockva.ru03:12

Потери туротрасли без направления Италии посчитают в конце марта

РИА Новостивчера в 09:54

Туроператоры предварительно оценивают потери от короновируса в 27 млрд рублей

Интерфакс03:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 09:39, Ашберн
Происшествия

В столкновении грузовиков на саратовской трассе погиб молодой пассажир

Взгляд-инфо 08:58
Общество

Объявлены результаты вскрытия умерших от коронавируса

Китайские специалисты провели вскрытие пациента, умершего от вызванной коронавирусом пневмонии и выяснили, что инфекция, главным образом, поражает легкие.
Lenta.ru 08:56
Армия и оружие

Путин провел оперативное совещание Совбеза по ситуации в Идлибе

На оперативном совещании президент России Владимир Путин и члены Совета выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Идлибе.
Телеканал RTVI 09:07
Авто

С конвейера сошла последняя модель Chevrolet Impala

Руководство компании General Motors официально объявило о том, что на днях с конвейера сошла последняя модель Chevrolet Impala.
Anonsens 00:58
Общество

Автосалон в Женеве отменен из-за коронавируса

Коммерсантъ 06:26
Спорт

23-летняя иранка стала первой футболисткой, погибшей от коронавируса

Ранее стало известно, что в Италии коронавирусом заболел первый профессиональный футболист из Серии С. В стране уже было принято решение провести несколько матчей без зрителей.
Матч ТВ 08:53
Происшествия

В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru 07:57
Авто

В России представили обновленный Hyundai Solaris

Как сообщает ToDay News Ufa, компания Hyundai наконец-то назвала стоимость нового рейстайлингового автомобиля Hyundai Solaris.
ToDay News Ufa 01:12
Общество

В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Российская газета 06:43
Происшествия

Актер из культовых фильмов возглавил банду аферистов, рассказали в МВД

Полиция задержала банду аферистов во главе с бывшим актером, похищавших квартиры и деньги умерших москвичей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
РИА Новости 08:35
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM вчера в 20:58
Общество

Продажи через Telegram превысили 1 млрд рублей в 2019 году

ФСБ заявила, что Telegram пользовались террористы (в частности, те, кто организовал взрыв в метро Санкт-Петербурга в 2017 году).
Коммерсантъ 01:50
Общество

Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд

Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".
СитиТрафик 25 февраля в 22:49
Биатлон

Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт

Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
Metaratings вчера в 11:49
Кино

Маколей Калкин сыграет в новом сезоне «Американской истории ужасов»

Каст юбилейного, десятого сезона хоррор-антологии "Американская история ужасов" обещается замечательным.
Российская газета 02:10
Политика

Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
RT на русском 08:17
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас назвали дочь несуществующим русским именем

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас назвали свою новорожденную дочь Машей.
Газета.Ru 08:27
Политика

Законопроект о санкциях за нарушения при плебисците внесён в Госдуму

Законопроект о об ответственности за нарушение в ходе общероссийского голосование по поправкам в Конституции РФ внесены в госдуму.
REGNUM 06:47
Футбол

Гол вратаря на последней минуте спас команду от вылета из турнира

На последней добавленной минуте хозяева заработали право на стандарт, после чего аргентинский вратарь команды Науэль Гусман отправился в штрафную "Альянса".
РИА Новости вчера в 04:09
Религия

РПЦ просит передать ей «Спас-на-Крови» в центре Петербурга

Русская православная церковь требует передачи в ее руки храма Воскресения Христова, более известного как Спас-на-Крови, расположенного на набережной канала Грибоедова в центре Петербурга.
REGNUM 09:20
Экономика

Великобритания купила у России золото на рекордные $5 млрд

В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем в 2018 году.
Газета.Ru 07:20
Политика

Путин одобрил дату голосования по изменениям в Конституции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 22 апреля 2020 года. Дату одобрил президент России Владимир Путин.
Национальная служба новостей 26 февраля в 11:17
Авто

В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг включил в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
РИА Новости 08:18
Политика

Клишас: единство страны и вера в Бога должны найти отражение в Конституции

Россия с учетом многонационального и многоконфессионального, культурного многообразия развивалась как государство, где вера в Бога, признание исторически сложившегося государственного единства многие века были основой развития государства и человека.
ТАСС 09:17
Происшествия

В Приангарье мать подбросила младенца в туалет перинатального центра

РИА Новости 05:22
Общество

Власти Канады отказались оплачивать охрану Меган Маркл и принца Гарри

Paparazzi.ru 03:56
Футбол

«Крылья Советов» и «Оренбург» назвали составы на матч РПЛ

ProstoProSport 09:30
Шоу-бизнес

Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина

Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
News.ru вчера в 09:59
Биатлон

IBU вернул сборной Норвегии бронзу смешанной эстафеты на ЧЕ

Газета.Ru 02:57
Общество

ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
FreeNews-Volga вчера в 10:12
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное