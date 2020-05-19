с чего всё началось

Туристический сезон в России может начать поэтапный выход из карантина уже с 1 июня. Об этом рассказали в Ростуризме. Пока не идет никакой речи о путешествиях в другие страны.

Российский туризм может начать выход из карантина уже с 1 июня

Технологии Россиян предупредили о мошенничестве через объявления о работе От кандидатов не требуется опыт работы, однако их просят установить как бы "для контроля" программы удаленного доступа к компьютеру или смартфону с целью получить средства через банковские приложения. 8

Общество Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм «По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости». 4,5K

Общество «Красному и Белому» дали сутки на устранение нарушений После проверок в магазинах сети "Красное и Белое" свердловское управление Роспотребнадзора установило торговым точкам максимально короткий срок для устранения нарушений – их должны ликвидировать в течение суток, рассказали "Уралинформбюро" в ведомстве.

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 327

Армия и оружие Шойгу назвал одну из главных угроз для военной безопасности России Западное стратегическое направление представляет наибольшую угрозу для военной безопасности России, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Авто «КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения В автоконцерне «КамАЗ» сообщили о старте реализаций тягача КамАЗ-54901. Как стало известно, это дебютная модель нового семейства грузовиков. 6

Общество Найденным в российском лесу иномаркам нашли применение В правительстве Челябинской области рассказали, куда передадут найденные в лесу иномарки Toyota Camry, закупленные для саммитов ШОС и БРИКС. 1,3K

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева поделилась эксклюзивными кадрами из роддома В своем микроблоге Кудрявцева поделилась трогательным видео, которое представляет собой подборку архивных фотографий из личного архива именинницы. 26

Спорт Синхронистка Шишкина рассказала, как выступала без купальника Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как в детстве вынуждена была выступать без купальника. 1

Армия и оружие В МИД прокомментировали заявления США о передислокации ядерного оружия Заявления США о возможной передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу обостряют отношения России и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит сайт российского внешнеполитического ведомства. 63

Армия и оружие Шойгу раскрыл детали главного военно-морского парада в Петербурге Главный военно-морской парад запланирован в Санкт-Петербурге 26 июля. В нем будут задействованы 46 боевых кораблей, а также подводных лодок.

Политика Зеленский заявил, что поднимал вопрос Крыма на переговорах с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но отметил, что Россия не хочет это обсуждать. 348

Политика Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС "Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика". 572

Общество Шляхто и Гарюгин стали почетными гражданами Петербурга Последние два года большинство депутатов ЗакСа отказывались выбирать почетных граждан города.

Политика Зеленский прокомментировал возбуждение дел против Порошенко Ранее в среду СМИ со ссылкой на источники в офисе генпрокурора Украины сообщили, что против Порошенко возбудили уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Злоупотребление властью или служебным положением». 122

Политика ЛНР пообещала отодвинуть линию соприкосновения в Донбассе ЛНР отодвинет линию соприкосновения в Донбассе, если Вооруженные силы Украины не прекратят обстрелы мирного населения и объектов инфраструктуры, принадлежащих республике. 286

Происшествия Истребитель F-35A разбился в США Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил. 502