Общество
REGNUMРоссийский туроператор решил эвакуировать туристов с острова Хайнань
Решение о срочной эвакуации своих клиентов с китайского острова Хайнань в связи со вспышкой эпидемии коронавируса принял российский туроператор «Русь-Тур», сообщается на сайте компании. Одной из причин такого шага называется увеличение числа заболевших на самом острове.
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Туроператор «Русь-тур» эвакуирует российских туристов из Китая из-за осложнения эпидситуации
Агентство Москвавчера в 15:02
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Общество
Индексация пенсий работающим пенсионерам будет восстановлена
Политика
Пушков прокомментировал слова Качиньского о компенсации Польше за ВОВ
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, который заявил, что Москва должна выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Китае возросло почти на сто человек
Новый тип коронавируса в Китае обнаружен у 1372 человек. Об этом сообщает местное телевидение. Болезнь продолжает распространяться.
Футбол
«Барселона» потерпела поражение от «Валенсии»
Спорт
Ватерполистки сборной России завоевали серебро чемпионата Европы
В последний раз сборная России завоевывала медали чемпионата Европы в 2010 году: тогда российская команда стала победителем чемпионата в Загребе.
Культура
Телешоу «Слабое звено» возвращается в эфир
Телевикторина «Слабое звено», получившая популярность в начале 00-х, вернется в эфир. Ведущей шоу останется Мария Киселева.
Политика
Песков загадочно ответил про помилование Путиным Ходорковского
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал подтверждать информацию, будто российский олигарх и оппозиционер Михаил Ходорковский не просил помилования у президента Владимира Путина.
Армия и оружие
Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз
Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Политика
Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России
Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
Политика
Сатановский заявил, что Запад оказался в тупике после выступления Путина в Израиле
Инициатива президента РФ Владимира Путина провести саммит стран-победительниц поставила Запад в непростое положение, считает политолог Евгений Сатановский.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 31
По последним данным, в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыге погиб 31 человек, сообщает 26 января турецкая Gazete Duvar.
Происшествия
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
Шоу-бизнес
Антон Криворотов опроверг слухи о том, что ему заплатили за участие в 7-м сезоне шоу «Холостяк»
Общество
В России могут запретить свободную продажу полицейской формы
Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
Биатлон
Результат сборной Украины в смешанной эстафете аннулирован
Сборная Украины дисквалифицирована по итогам смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).
Общество
Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году
Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
Политика
Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
Армия и оружие
В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24
Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».
Шоу-бизнес
Виктория Боня улетела в Перу и пропала
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня сообщила в своем Instagram, что собирается в Перу.
Наука
Ученые допустили возможность заражения раком
Выводы канадских ученых основаны на трех факторах: в ходе исследований они установили, что микробиом больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается от микробиома здоровых людей.
Армия и оружие
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Общество
США эвакуируют своих граждан из Уханя из-за коронавируса
В Китае сотрудники американского консульства в городе Ухань (провинция Хубэй) и некоторые граждане Соединенных Штатов будут эвакуированы из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала интригующее фото с Собчак
Российская певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, на своей официальной странице в социальной сети Instagram поделилась снимком, на которой она вместе с телеведущей Ксенией Собчак позирует в бикини.
Гаджеты
Samsung предложит дорогие наушники Galaxy Buds+ бесплатно
Наушники Samsung Galaxy Buds+ должны дебютировать одновременно со смартфонами.
Хоккей
Андрей Василевский играл в финале Матча звезд НХЛ. И проиграл
Фигурное катание
Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы
Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Происшествия
На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками
На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Политика
У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции
В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Происшествия
Мужчина погиб в ДТП на Сахалине
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.