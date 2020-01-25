Общество

REGNUMREGNUMРоссийский туроператор решил эвакуировать туристов с острова Хайнань

Решение о срочной эвакуации своих клиентов с китайского острова Хайнань в связи со вспышкой эпидемии коронавируса принял российский туроператор «Русь-Тур», сообщается на сайте компании. Одной из причин такого шага называется увеличение числа заболевших на самом острове.
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Первый туроператор начал вывозить российских туристов из Китая

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Туроператор «Русь-Тур» объявил о досрочном вывозе туристов с Хайнаня из-за вируса

ТАССвчера в 16:00

В Минздраве заявили об отсутствии коронавируса в России

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Туроператор «Русь-тур» эвакуирует российских туристов из Китая из-за осложнения эпидситуации

Агентство Москвавчера в 15:02

Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань

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Российский туроператор объявил об эвакуации клиентов из Китая

Известиявчера в 11:54
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Общество

Индексация пенсий работающим пенсионерам будет восстановлена

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Пушков прокомментировал слова Качиньского о компенсации Польше за ВОВ

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По последним данным, в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыге погиб 31 человек, сообщает 26 января турецкая Gazete Duvar.
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Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
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Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».
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Виктория Боня улетела в Перу и пропала

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня сообщила в своем Instagram, что собирается в Перу.
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Ученые допустили возможность заражения раком

Выводы канадских ученых основаны на трех факторах: в ходе исследований они установили, что микробиом больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается от микробиома здоровых людей.
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Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

РИА Новости вчера в 18:33
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США эвакуируют своих граждан из Уханя из-за коронавируса

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Глюкоза опубликовала интригующее фото с Собчак

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На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками

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У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции

В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Московский Комсомолец вчера в 08:39
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Мужчина погиб в ДТП на Сахалине

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.
REGNUM вчера в 23:44
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