Решение о срочной эвакуации своих клиентов с китайского острова Хайнань в связи со вспышкой эпидемии коронавируса принял российский туроператор «Русь-Тур», сообщается на сайте компании. Одной из причин такого шага называется увеличение числа заболевших на самом острове.

Политика Кравчук оценил шансы на возвращение Украине Крыма и Донбасса Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс самостоятельно вернется под контроль Киева, а для возвращения Украине Крыма требуется особая схема.

Общество В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.

Технологии От Microsoft требуют дать вторую жизнь Windows 7 Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.

Происшествия Вооруженный мечом мужчина разгромил бар в Петербурге В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга вооруженный мечом мужчина ворвался в один из баров и начал рубить им мебель и элементы интерьера.

Политика AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.

Гаджеты Половину капитальных затрат Intel направит на новые техпроцессы и расширение производства Капитальные затраты тоже будут увеличены по сравнению с прошлым годом, половина всей суммы будет направлена на увеличение объёмов выпуска продукции и освоение литографии с нормами 7 нм и 5 нм.

Единоборства Блейдс нокаутировал Сантоса на турнире UFC FIGHT NIGHT 166 В главном поединке вечера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - FIGHT NIGHT 166 - встретились в рамках тяжелого дивизиона экс чемпион промоушена Джуниор дос Сантос и Кертис Блейдс.