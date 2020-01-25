Общество

REGNUMREGNUMРоссийский туроператор решил эвакуировать туристов с острова Хайнань

Решение о срочной эвакуации своих клиентов с китайского острова Хайнань в связи со вспышкой эпидемии коронавируса принял российский туроператор «Русь-Тур», сообщается на сайте компании. Одной из причин такого шага называется увеличение числа заболевших на самом острове.
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Российских туристов эвакуируют с острова Хайнань

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Российский туроператор объявил об эвакуации клиентов из Китая

Известиявчера в 11:54
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