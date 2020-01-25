Общество
REGNUMРоссийский туроператор решил эвакуировать туристов с острова Хайнань
Решение о срочной эвакуации своих клиентов с китайского острова Хайнань в связи со вспышкой эпидемии коронавируса принял российский туроператор «Русь-Тур», сообщается на сайте компании. Одной из причин такого шага называется увеличение числа заболевших на самом острове.
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Туроператор «Русь-тур» эвакуирует российских туристов из Китая из-за осложнения эпидситуации
Агентство Москвавчера в 15:02
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Как сообщало ИА REGNUM, 22 января около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине в заливе Мордвинова на Сахалине.
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Игрок академии «Локомотива» перешел в «Вильярреал»
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Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году
Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
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СМИ сообщили об отмене запуска ракеты «Союз» с Плесецка
Запуск ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» с космодрома Плесецк был отменен из-за сбоя в электрооборудовании.
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Миссия ООН осудила нарушения эмбарго на поставку оружия в Ливию
Поставки оружия в Ливию продолжаются, несмотря на действующее в отношении страны эмбарго и договоренности, достигнутые на конференции в Берлине.
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От Microsoft требуют дать вторую жизнь Windows 7
Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.
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В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга вооруженный мечом мужчина ворвался в один из баров и начал рубить им мебель и элементы интерьера.
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Новое поколение процессоров «Эльбрус-16С» появится в 2022 году
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Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
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Полицейские получат надбавку за работу на акциях протеста
Надбавку получат сотрудники полиции из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.
Гаджеты
Появились изображения новой процессорной системы охлаждения AMD Wraith Prism
Китайский сайт XFastest опубликовал изображения улучшенной версии существующей системы охлаждения AMD Wraith Prism.
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Половину капитальных затрат Intel направит на новые техпроцессы и расширение производства
Капитальные затраты тоже будут увеличены по сравнению с прошлым годом, половина всей суммы будет направлена на увеличение объёмов выпуска продукции и освоение литографии с нормами 7 нм и 5 нм.
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В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
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Фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Армия и оружие
США назвали число пострадавших при ударе Ирана по авиабазе в Ираке
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Сатановский заявил, что Запад оказался в тупике после выступления Путина в Израиле
Инициатива президента РФ Владимира Путина провести саммит стран-победительниц поставила Запад в непростое положение, считает политолог Евгений Сатановский.
Общество
Медики осмотрели почти 150 китайских туристов в московском отеле
Ранее департамент здравоохранения Москвы сообщил, что у туристов из Китая из московской гостиницы, госпитализированных в стационары, нет признаков пневмонии.
Наука
Ученые допустили возможность заражения раком
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Иномарка улетела в столб после ДТП на перекрёстке Науки с Гражданским
От удара иномарка улетела в столб. На место происшествия прибыли спасатели, скорая и сотрудники ДПС.
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Блейдс нокаутировал Сантоса на турнире UFC FIGHT NIGHT 166
В главном поединке вечера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - FIGHT NIGHT 166 - встретились в рамках тяжелого дивизиона экс чемпион промоушена Джуниор дос Сантос и Кертис Блейдс.
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Доктор Джэйми Фостер представил рецепт «идеального кофе»
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Трамп отказался вести переговоры с Ираном при условии снятия санкций
Президент США Дональд Трамп отказался от переговоров с Ираном при условии снятия американских санкций.
Экономика
Состояние Илона Маска выросло на два миллиарда долларов за неделю
Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на более чем 2 миллиарда долларов за последнюю неделю на фоне рекордной капитализации американской компании Tesla, свидетельствуют данные агентства Блумберг.
Армия и оружие
ВСУ за сутки пятнадцать раз открывали огонь по ДНР
Армия и оружие
Российские подлодки получат ракеты для пробития арктического льда
В РФ испытывают новые ракеты для атомных субмарин, с помощью которых они смогут пробивать арктический лед.