Общество
КоммерсантъВирус добрался до туроператоров
Первой жертвой пандемии может стать петербургская «Ника» На туристическом рынке, оказавшемся в числе наиболее пострадавших от пандемии, появились первые жертвы: прекращает работу петербургский туроператор «Ника».
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Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
RT на русском 02:32
Экономика
В России хотят увеличить размер пенсии по старости
Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).
РИА Новости 02:42
Авто
Российских водителей с 1 июля ждут нововведения
С 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
Тарантас Ньюс 21 июня в 15:35
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
Здоровье
Глава Росстата прокомментировал данные о смертности от коронавируса
Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по смертности от COVID-19 в апреле.
RT на русском 02:50
Политика
На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости вчера в 08:24
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Политика
Болтон рассказал, какие слова Путина якобы не перевели на их встрече
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге воспоминаний рассказал о том, какие слова президента РФ Владимира Путина якобы не перевели на их встрече в Кремле в июне 2018 года.
РИА Новости 02:00
Экономика
Господдержку в Москве получили 36 тысяч предпринимателей
К середине июня 36 тысяч предпринимателей в Москве уже получили помощь столичного правительства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Вести.Ru 02:28
Политика
Трамп обвинил Обаму в госизмене
Президент США Дональд Трамп публично обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
Газета.Ru вчера в 22:16
Происшествия
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru вчера в 12:36
Общество
В Саратовской области выявили ещё 112 носителей коронавируса
Саратов, 22 июня 2020, 09:59 — REGNUM В Саратовской области 22 июня еще у 112 человек подтвердились тесты на коронавирус.
REGNUM вчера в 02:59
Космос
Что, если бы вы жили на крошечной планете?
Оказавшись на новой крошечной планете, вы поймете, что условия сильно отличаются от того, к чему вы привыкли.
V-kosmose.com 02:00
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
Политика
Партия президента Сербии побеждает на выборах в парламент
РИА Новости вчера в 05:18
Политика
Россия и США обсуждали в Вене продление ДСНВ в течение 10 часов
Россия и США возобновляют консультации по вопросам стратегической стабильности. Очередной раунд переговоров прошел 22 июня в Вене.
Газета.Ru вчера в 14:27
Здоровье
В Севастополе коронавирус выявлен у персонала горбольницы
Оба отделения, находящиеся в отдельных зданиях, закрыты на двухнедельный карантин.
Вести.Севастополь вчера в 08:11
Культура
Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о причине ухода Федора Добронравова.
Piter.tv 02:18
Авто
78-летний мужчина купил себе McLaren 720S Spider
McLaren показала специальную версию модели 720S под названием Le Mans Special Edition.
CarsWeek.ru 21 июня в 04:23
Политика
Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию
Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском 21 июня в 18:12
Политика
США приостановили выдачу ряда рабочих виз до конца года
США до конца этого года приостановили выдачу некоторых временных рабочих виз.
Новая газета 01:58
Общество
Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:26
Политика
Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане
Профиль вчера в 06:57
Политика
Китай готовится к отключению от долларовой платежной системы
Зависимость от систем в долларовых расчетах делает Китай уязвимым для санкций Вашингтона.
Алтайская правда 00:08
Происшествия
Ефремову диагностировали хронический алкоголизм
Заслуженному артисту России Михаилу Ефремову диагностировали хронический алкоголизм.
Lenta.ru 02:44
Общество
Салют 24 июня в Москве сдвинули на час
Салют в честь 75-летия Победы в Москве перенесен на час.
Коммерсантъ вчера в 21:24
Здоровье
Составлен топ-5 опасных препаратов из домашней аптечки
Россиянам посоветовали быть внимательными при употреблении ряда препаратов, которые можно найти практически в каждой домашней аптечке.
iReactor 02:59
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Общество
Жителей европейской части России предупредили о жаре
В Москве и в западной половине европейской части России на выходных ожидается жаркая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра.
РИА Новости 01:59