Общество

КоммерсантъКоммерсантъВирус добрался до туроператоров

Первой жертвой пандемии может стать петербургская «Ника» На туристическом рынке, оказавшемся в числе наиболее пострадавших от пандемии, появились первые жертвы: прекращает работу петербургский туроператор «Ника».
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Петербургский туроператор «Ника» прекращает свою работу

Эхо Москвы03:06

РСТ: первый туроператор прекратил деятельность из-за невозможности оформить фингарантии

Интерфакс01:07

Российский туроператор закрылся из-за коронавируса после 27 лет работы

ПРАЙМ02:46

Петербургский туроператор «Ника» объявил о прекращении деятельности

АБН02:09

Российский туроператор закрылся после 27 лет работы

БИЗНЕС Online02:01

Российский туроператор закрылся после 27 лет работы

ФедералПресс02:49

Вирус добрался до туроператоров

Коммерсантъ01:00
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Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

RT на русском 02:32
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Экономика

В России хотят увеличить размер пенсии по старости

Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).
РИА Новости 02:42
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Авто

Российских водителей с 1 июля ждут нововведения

С 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
Тарантас Ньюс 21 июня в 15:35
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Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе

Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
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Здоровье

Глава Росстата прокомментировал данные о смертности от коронавируса

Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по смертности от COVID-19 в апреле.
RT на русском 02:50
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Политика

На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости вчера в 08:24
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
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Политика

Болтон рассказал, какие слова Путина якобы не перевели на их встрече

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге воспоминаний рассказал о том, какие слова президента РФ Владимира Путина якобы не перевели на их встрече в Кремле в июне 2018 года.
РИА Новости 02:00
Экономика

Господдержку в Москве получили 36 тысяч предпринимателей

К середине июня 36 тысяч предпринимателей в Москве уже получили помощь столичного правительства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Вести.Ru 02:28
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Политика

Трамп обвинил Обаму в госизмене

Президент США Дональд Трамп публично обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
Газета.Ru вчера в 22:16
11
Происшествия

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru вчера в 12:36
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Общество

В Саратовской области выявили ещё 112 носителей коронавируса

Саратов, 22 июня 2020, 09:59 — REGNUM В Саратовской области 22 июня еще у 112 человек подтвердились тесты на коронавирус.
REGNUM вчера в 02:59
1,1K
Космос

Что, если бы вы жили на крошечной планете?

Оказавшись на новой крошечной планете, вы поймете, что условия сильно отличаются от того, к чему вы привыкли.
V-kosmose.com 02:00
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
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Политика

Партия президента Сербии побеждает на выборах в парламент

РИА Новости вчера в 05:18
13
Политика

Россия и США обсуждали в Вене продление ДСНВ в течение 10 часов

Россия и США возобновляют консультации по вопросам стратегической стабильности. Очередной раунд переговоров прошел 22 июня в Вене.
Газета.Ru вчера в 14:27
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Здоровье

В Севастополе коронавирус выявлен у персонала горбольницы

Оба отделения, находящиеся в отдельных зданиях, закрыты на двухнедельный карантин.
Вести.Севастополь вчера в 08:11
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Культура

Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о причине ухода Федора Добронравова.
Piter.tv 02:18
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Авто

78-летний мужчина купил себе McLaren 720S Spider

McLaren показала специальную версию модели 720S под названием Le Mans Special Edition.
CarsWeek.ru 21 июня в 04:23
Политика

Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию

Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
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Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском 21 июня в 18:12
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Политика

США приостановили выдачу ряда рабочих виз до конца года

США до конца этого года приостановили выдачу некоторых временных рабочих виз.
Новая газета 01:58
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Общество

Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:26
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Политика

Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане

Профиль вчера в 06:57
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Политика

Китай готовится к отключению от долларовой платежной системы

Зависимость от систем в долларовых расчетах делает Китай уязвимым для санкций Вашингтона.
Алтайская правда 00:08
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Происшествия

Ефремову диагностировали хронический алкоголизм

Заслуженному артисту России Михаилу Ефремову диагностировали хронический алкоголизм.
Lenta.ru 02:44
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Общество

Салют 24 июня в Москве сдвинули на час

Салют в честь 75-летия Победы в Москве перенесен на час.
Коммерсантъ вчера в 21:24
Здоровье

Составлен топ-5 опасных препаратов из домашней аптечки

Россиянам посоветовали быть внимательными при употреблении ряда препаратов, которые можно найти практически в каждой домашней аптечке.
iReactor 02:59
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
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Общество

Жителей европейской части России предупредили о жаре

В Москве и в западной половине европейской части России на выходных ожидается жаркая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра.
РИА Новости 01:59
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