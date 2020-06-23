Экономика
ПРАЙМРоссийский туроператор закрылся из-за коронавируса после 27 лет работы
На российском туристическом рынке первые потери от пандемии коронавируса: о прекращении работы объявил петербургский туроператор "Ника", пишет "Коммерсант". Туризм оказался одной из самых пострадавших от пандемии отраслей, наряду с авиаперевозками.
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Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Гаджеты
Apple представила операционную систему iOS 14
RT на русском вчера в 15:07
Здоровье
Коронавирус провел подкат под украинский футбол
Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ вчера в 08:42
Политика
Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем полностью сохранена
В США продолжаются разногласия на внутренней арене. Президент Дональд Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с Китаем.
Вести.Ru вчера в 22:00
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.
RT на русском вчера в 01:27
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru вчера в 07:00
Культура
Съемки второго сезона сериала «Ведьмак» продолжатся 17 августа
CyberSport.ru вчера в 08:10
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
Космос
В SpaceX назначили дату запуска ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink
Планируется запуск десятой партии спутников для широкополосной сети StarX SpaceX на ракете SpaceX Falcon 9 на 23 июня.
ИА Красная Весна 21 июня в 07:38
Общество
СМИ узнали о плане Минприроды сократить границы зон контроля пожаров
Министерство природных ресурсов России предлагает значительно сократить «зоны контроля», на которых региональным властям можно не тушить лесные пожары.
РБК 02:43
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
Общество
У четверти россиян обнаружились больные коронавирусом знакомые или друзья
У четверти россиян в ближайшем окружении есть люди, заболевшие коронавирусом.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
Армия и оружие
Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО
Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
REGNUM вчера в 18:36
Экономика
В России хотят увеличить размер пенсии по старости
"Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит: в 2021 году - 17432 рублей (183,7% в ПМП), в 2022 году - 18357 рубля (186,5% к ПМП), в 2023 году - 19283 рублей (189,2% к ПМП)", - говорится в документе.
РИА Новости 02:42
Кино
Apple показал тизер сериала по романам Айзека Азимова
Афиша Daily вчера в 16:03
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов
В Москве у здания ФСБ на Лубянке полицейские задержали нескольких участников одиночных пикетов против пыток и фабрикации уголовных дел.
РБК вчера в 12:45
Общество
Эксперт оценил вероятность заражения коронавирусом в открытых водоемах
Лебедев добавил, что через воду могут предаваться вирусный гепатит А, паразитарные заболевания, возбудители острых кишечных инфекций.
РБК вчера в 21:34
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 21 июня в 10:49
Политика
Болтон заявил, что Трамп беспокоился за российских военных в Сирии
"Трамп был обеспокоен возможными российскими потерями в Сирии, учитывая широкое военное присутствие России там, которое резко возросло в годы правления (президента США Барака) Обамы", - пишет Болтон.
РИА Новости 01:45
Общество
УрФУ занял 4 место в рейтинге Forbes среди нестоличных вузов
Уральский меридиан 01:59
Футбол
Защитник «Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»
Защитник "Бернли" Бен Ми прокомментировал инцидент с самолетом перед матчем 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Манчестер Сити".
Газета.Ru вчера в 21:50
Технологии
Операторы связи хотят сами идентифицировать своих абонентов
Операторы связи хотят сами идентифицировать своих абонентов Минэкономики предложило альтернативную версию процедуры удаленной идентификации сотовых абонентов.
Коммерсантъ вчера в 18:50
Здоровье
В Челябинской области подтверждены 182 новых случая коронавируса
По информации на утро 23 июня, в регионе подтверждены 6 480 случаев заболевания COVID-19 – 182 новых ко вчерашнему дню.
Магнитогорский рабочий 02:35
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
ГЛАС.RU вчера в 08:36
Общество
Правительство России ввело бесплатное питание для младших школьников
«Почти 22 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на бесплатное горячее питание для учащихся начальной школы», — пояснили там.
RT на русском вчера в 11:38
Кино
Скончался режиссер Джоэл Шумахер
Слово и Дело вчера в 14:01
Политика
Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию
Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
Музыка
Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Культуромания вчера в 02:14