На российском туристическом рынке первые потери от пандемии коронавируса: о прекращении работы объявил петербургский туроператор "Ника", пишет "Коммерсант". Туризм оказался одной из самых пострадавших от пандемии отраслей, наряду с авиаперевозками.

Российский туроператор закрылся из-за коронавируса после 27 лет работы

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