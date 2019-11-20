Общество
RT на русскомРоссийский участник Детского Евровидения госпитализирован
Участник конкурса «Детское Евровидение» от России 13-летний Денберел Ооржак доставлен в польскую больницу после падения в обморок во время первой репетиции.
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Участник детского Евровидения из РФ попал в больницу после обморока на репетиции в Польше
Народные новостивчера в 14:34
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После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
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