Общество

RT на русскомRT на русскомРоссийский участник Детского Евровидения госпитализирован

Участник конкурса «Детское Евровидение» от России 13-летний Денберел Ооржак доставлен в польскую больницу после падения в обморок во время первой репетиции.
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Российский участник детского «Евровидения» упал в обморок на сцене

Известия15:02

Участнику «Детского Евровидения» из России стало плохо на репетиции

РБК14:57

Российского участника «Детского Евровидения» госпитализировали

РИА Новости14:10

Участник детского Евровидения из РФ попал в больницу после обморока на репетиции в Польше

Народные новости14:34

Российский участник Детского Евровидения госпитализирован

RT на русском14:18

Госпитализирован российский участник детского «Евровидения»

Газета.Ru14:27

Российскому участнику «Детского Евровидения» стало плохо в Польше

Российская газета13:00
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Определились составы корзин для жеребьевки Евро-2020

Уже определились составы корзин для жеребьевки групповой стадии, о чем передает сайт «Чемпионат.com».
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Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

Несколькими днями ранее скандал в процессе обсуждения войны в Донбассе (а именно – "формулы Штайнмайера") произошел в прямом эфире российского телеканала - ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Газета.Ru 12:09
Футбол

Экс-футболист Коке арестован в ходе операции по борьбе с наркотиками

Бывший футболист испанской "Малаги" и французского "Марселя" Коке был арестован в ходе операции по борьбе с наркотиками.
Газета.Ru вчера в 16:18
Политика

Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии

Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости 04:37
Транспорт

Путин откроет движение по первым двум Московским центральным диаметрам

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии открытия движения по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД), которые получили название благодаря сквозному характеру пересечения города.
ТАСС 16:03
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Минобороны России указал, что «заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к ее урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции».
Страна Советов on-line вчера в 09:25
Здоровье

Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака

Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
РБК 13:32
Политика

На Украине потребовали проверить деятельность сайта «Миротворец»

Глава комитета Верховной рады по свободе слова Нестор Шуфрич попросил Службу безопасности Украины проверить деятельность сайта «Миротворец».
RT на русском 16:43
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия 12:48
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Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

ТАСС 13:23
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Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела

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Происшествия

Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе

Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке у магазина в Пензе. В результате происшествия погибли двое.
ТАСС вчера в 05:31
Политика

У самолета Зеленского отказал двигатель

Президент Украины Владимир Зеленский с опозданием прибудет в Очаков Николаевской области встречать корабли ВМС Украины из-за технической неисправности самолета.
Известия 15:30
Здоровье

Названы пять главных мифов о раке и его лечении в России

Названы пять главных мифов о раке и его лечении в России.
Ugpressa.ru 09:43
Здоровье

В Южно-Сахалинске создают международный медицинский кластер

Минздрав Сахалинской области подписал соглашение с ООО «Паралэнд» о размещении международного медицинского кластера в новом здании на улице Леонова в областной столице.
РИА Сахалин-Курилы 01:53
Футбол

Аршавин рассказал, кто должен быть основным вратарем сборной России

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин выделил вратаря, который должен быть основным голкипером на Евро-2020.
Нева Спорт 15:35
Наука

Ученые на XFEL впервые наблюдали за жизнью белков в реальном времени

Ученые на установке EuXFEL — Европейском рентгеновском лазере на свободных электронах — впервые смогли наблюдать в реальном времени, как меняется структура белков, и сняли первый в истории молекулярный фильм.
РИА Новости вчера в 10:52
Общество

Внеочередной медосмотр для водителей хотят ввести в России

В России усложнят правила прохождения водительских медкомиссий и получения медицинских справок владельцами автомобилей.
REGNUM 06:48
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru вчера в 14:24
Космос

Virgin Galactic начала подготовку космических туристов

Обратная связь, которую первые пассажиры предоставят Virgin Galactic, поможет компании усовершенствовать свою модель в будущем.
Хайтек+ 18 ноября в 07:26
Гаджеты

По слухам, карту GeForce RTX 2080 Ti Super покажут в январе

Игромания.ру 11:19
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru 15:07
Происшествия

Троллейбус сбил девушку на Загородном проспекте

В среду вечером, 20 ноября, молодая петербурженка попала под троллейбус у дома № 47 по Загородному проспекту, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
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Apple выпустила чехол-аккумулятор для iPhone 11 и 11 Pro

Apple выпустила новые чехлы-аккумуляторы Smart Battery Case для iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
The GEEK 14:24
Экономика

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
РИА Новости 03:17
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что израильская атака была осуществлена в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства силами «Аль‑Кудс» с сирийской стороны.
Независимая газета 12:56
Общество

МВД признало законным гражданство отца Мары Багдасарян

Эльмар Багдасарян признан российским гражданином.
Ридус 16:22
Политика

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
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Все смартфоны Samsung линейки Galaxy A получат Android 10 из коробки

Самой младшей моделью обновленной линейки Samsung Galaxy A станет смартфон Galaxy A01.
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Гаджеты

Xiaomi пообещала сделать оболочку MIUI «самой крутой»

Первый шаг в расширении границ MIUI уже сделан — оболочка прописалась в умных часах Xiaomi Mi Watch.
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