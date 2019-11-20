Общество
RT на русскомРоссийский участник Детского Евровидения госпитализирован
Участник конкурса «Детское Евровидение» от России 13-летний Денберел Ооржак доставлен в польскую больницу после падения в обморок во время первой репетиции.
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Футбол
Определились составы корзин для жеребьевки Евро-2020
Уже определились составы корзин для жеребьевки групповой стадии, о чем передает сайт «Чемпионат.com».
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
Несколькими днями ранее скандал в процессе обсуждения войны в Донбассе (а именно – "формулы Штайнмайера") произошел в прямом эфире российского телеканала - ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Футбол
Экс-футболист Коке арестован в ходе операции по борьбе с наркотиками
Бывший футболист испанской "Малаги" и французского "Марселя" Коке был арестован в ходе операции по борьбе с наркотиками.
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Транспорт
Путин откроет движение по первым двум Московским центральным диаметрам
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии открытия движения по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД), которые получили название благодаря сквозному характеру пересечения города.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Минобороны России указал, что «заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к ее урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции».
Здоровье
Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака
Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
Политика
На Украине потребовали проверить деятельность сайта «Миротворец»
Глава комитета Верховной рады по свободе слова Нестор Шуфрич попросил Службу безопасности Украины проверить деятельность сайта «Миротворец».
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Происшествия
Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе
Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке у магазина в Пензе. В результате происшествия погибли двое.
Политика
У самолета Зеленского отказал двигатель
Президент Украины Владимир Зеленский с опозданием прибудет в Очаков Николаевской области встречать корабли ВМС Украины из-за технической неисправности самолета.
Здоровье
Названы пять главных мифов о раке и его лечении в России
Названы пять главных мифов о раке и его лечении в России.
Здоровье
В Южно-Сахалинске создают международный медицинский кластер
Минздрав Сахалинской области подписал соглашение с ООО «Паралэнд» о размещении международного медицинского кластера в новом здании на улице Леонова в областной столице.
Футбол
Аршавин рассказал, кто должен быть основным вратарем сборной России
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин выделил вратаря, который должен быть основным голкипером на Евро-2020.
Наука
Ученые на XFEL впервые наблюдали за жизнью белков в реальном времени
Ученые на установке EuXFEL — Европейском рентгеновском лазере на свободных электронах — впервые смогли наблюдать в реальном времени, как меняется структура белков, и сняли первый в истории молекулярный фильм.
Общество
Внеочередной медосмотр для водителей хотят ввести в России
В России усложнят правила прохождения водительских медкомиссий и получения медицинских справок владельцами автомобилей.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Космос
Virgin Galactic начала подготовку космических туристов
Обратная связь, которую первые пассажиры предоставят Virgin Galactic, поможет компании усовершенствовать свою модель в будущем.
Гаджеты
По слухам, карту GeForce RTX 2080 Ti Super покажут в январе
Происшествия
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Происшествия
Троллейбус сбил девушку на Загородном проспекте
В среду вечером, 20 ноября, молодая петербурженка попала под троллейбус у дома № 47 по Загородному проспекту, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Гаджеты
Apple выпустила чехол-аккумулятор для iPhone 11 и 11 Pro
Apple выпустила новые чехлы-аккумуляторы Smart Battery Case для iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
Экономика
В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что израильская атака была осуществлена в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства силами «Аль‑Кудс» с сирийской стороны.
Общество
МВД признало законным гражданство отца Мары Багдасарян
Эльмар Багдасарян признан российским гражданином.
Политика
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Гаджеты
Все смартфоны Samsung линейки Galaxy A получат Android 10 из коробки
Самой младшей моделью обновленной линейки Samsung Galaxy A станет смартфон Galaxy A01.
Гаджеты
Xiaomi пообещала сделать оболочку MIUI «самой крутой»
Первый шаг в расширении границ MIUI уже сделан — оболочка прописалась в умных часах Xiaomi Mi Watch.