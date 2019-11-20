Общество

АБНАБНГоспитализирован российский участник «Детского Евровидения»

13-летний Денберел Ооржак, представляющий Россию на конкурсе «Детское Евровидение», госпитализирован в Польше из-за обморока.
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Российский участник Детского Евровидения госпитализирован

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Участник «Детского Евровидения» из РФ проведет сутки в больнице под наблюдением врачей

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РБКвчера в 14:57

Участник детского Евровидения из РФ попал в больницу после обморока на репетиции в Польше

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Московский Комсомолецвчера в 19:22

Российского участника «Детского Евровидения» госпитализировали

РИА Новостивчера в 14:10

Российскому участнику «Детского Евровидения» стало плохо в Польше

Российская газетавчера в 13:00
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Политика

Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях

Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
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Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал приложение WhatsApp небезопасным.
РИА Новости вчера в 21:06
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Изначально модель Redmi Note 8 Pro вышла в версиях с 6 Гбайт и 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 64 Гбайт и 128 Гбайт соответственно.
3DNews вчера в 02:19
Политика

El País (Испания): Россия возвращает Украине три корабля, задержанные у берегов Крыма год назад (El País)

После аннексии Крыма, произошедшей в 2014 году в результате референдума, который международное сообщество считает незаконным, Россия контролирует оба берега пролива и убеждена в том, что территориальные воды Украины вокруг полуострова принадлежат ей.
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Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 19:53
Общество

Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября

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Экономика

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС вчера в 07:58
Политика

Суд ООН требует от России ответить на иск Украины

Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
REGNUM 19 ноября в 19:29
Здоровье

Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя

Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.
РБК вчера в 11:20
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Apple судится из-за российского патента на функцию экстренных вызовов

В иске Apple потребовала признать недействительным российский патент на функцию экстренных вызовов в телефоне.
Коммерсантъ вчера в 21:27
Политика

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

Что россияне ждут от "партии власти" Большинство россиян, а именно 63%, считают, что в стране есть такой институт, как "партия власти", — только 24% не согласны с этим тезисом.
РБК вчера в 16:00
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«Ренджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина

Российская газета вчера в 23:40
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Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Известия 19 ноября в 22:17
Политика

Байден сообщил о нежелании Путина и Трампа видеть его президентом

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не желают его победы на предстоящих президентских выборах 2020 года, заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден.
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Авто

Блогеры оценили новую Lada Vesta с вариатором

Несколько автомобильных СМИ уже успели протестировать модель, но так и не смогли оценить надежность новой трансмиссии — на тест-драйв отводилось всего 2 дня.
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Муж Ксении Бородиной обратился в больницу с травмами лица

Курбану Омарову пришлось обратиться за помощью к медикам. Муж Ксении Бородиной рассказал, что получил травму, хотя даже не выходил из дома.
StarHit.ru вчера в 06:00
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Врачи впервые охладили человека до искусственной клинической смерти

Американские врачи впервые ввели пациента в состояние искусственной клинической смерти, быстро охладив его и заменив всю его кровь физраствором, сообщает New Scientist.
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Сегодня, 20 ноября испанец Рафаэль Надаль принес очередную победу в копилку национальной команды, которая ведет борьбу на Кубке Дэвиса.
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Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

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Путин назвал бесперспективными технологии добычи сланцевой нефти

Президент РФ Владимир Путин назвал варварскими сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти.
Российская газета вчера в 18:50
Баскетбол

ЦСКА уступил «Басконии» в Евролиге

В матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги испанская "Баскония" принимала московский ЦСКА.
Газета.Ru вчера в 18:12
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«Спартак» в серии буллитов обыграл «Локомотив» в матче КХЛ

Газета.Ru вчера в 14:46
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