Общество

RT на русскомRT на русскомРоссийский участник Детского Евровидения выписан из больницы

Участник конкурса «Детское Евровидение» от России 13-летний Денберел Ооржак выписан из польской больницы. «Денберела выписали, он в гостинице», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Академии Игоря Крутого.
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Российского участника «Детского Евровидения» выписали из больницы

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Российского участника детского «Евровидения» выписали из больницы

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Участника «Детского Евровидения» из России выписали из больницы

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22 ноября стартует голосование за участников международного «Детского Евровидения»

Мэрия г. Казани06:54
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Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
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Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса. Это стало возможным после того, как команда США выиграла со счётом 2:1 у Италии.
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Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
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Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию принимает в пятницу, 22 ноября, Япония.
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Симптомы заболевания кишечной инфекцией выявили у нескольких детей в лицее в Биробиджане, на уроки не пришли в общей сложности около 30 человек.
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