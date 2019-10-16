Экономика

ТАССТАСС«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей

Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
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с чего всё началось

Крупнейшая российская издательская группа избавляется от учебников

Российский рынок учебной литературы, по данным "Эксмо-АСТ", в 2018 г. составил 26 млрд руб. Лидер рынка с долей 42% – издательство "Просвещение" (его акционеры – Владимир Узун и Олег Ткач), доля принадлежащей "Эксмо-АСТ" корпорации "Российский учебник" – 30% (в экземплярах), оставшиеся порядка 28% делят между собой небольшие издательства.
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Олег Евгеньевич Новиков
Предприниматель
Издатель, совладелец «Эксмо-АСТ», бывший генеральный директор Издательской группы «Эксмо-АСТ» до 2018 года, включающей издательства «Эксмо», АСТ и Корпорацию «Российский учебник», совладелец компании «Новый книжный - Буквоед», издательства «Манн, Иванов и Фербер» и председатель совета директоров Тверского полиграфического комбината. Член Президиума Российского книжного союза. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
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