Экономика
ТАСС«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Российский рынок учебной литературы, по данным "Эксмо-АСТ", в 2018 г. составил 26 млрд руб. Лидер рынка с долей 42% – издательство "Просвещение" (его акционеры – Владимир Узун и Олег Ткач), доля принадлежащей "Эксмо-АСТ" корпорации "Российский учебник" – 30% (в экземплярах), оставшиеся порядка 28% делят между собой небольшие издательства.Ведомости16 октября в 16:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:2
В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Российская газета 14:25
Армия и оружие
Макрон усомнился в функционировании НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал турецкую операцию в Сирии грубой ошибкой Запада и НАТО. Об этом 18 октября сообщает ТАСС.
Известия 13:14
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
Происшествия
Около 80 детей срочно эвакуировали из реабилитационного центра Москвы
После обнаружения дыма всех детей вывели из здания и поместили в другом корпусе.
Газета.Ru 11:29
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик показали одинаковый вес
Sport-place 03:55
Музыка
Леди Гага рухнула со сцены во время танца с поклонником
Что касается Гаги, то она практически сразу после случившегося вернулась на сцену и продолжила выступление.
Труд 11:58
Авто
Volvo представила электрокроссовер XC40 Recharge
Первый в истории компании электромобиль носит имя Volvo XC40 Recharge — а вслед за ним последуют электрические модификации и других моделей.
CARscope.ru вчера в 12:33
Происшествия
В Орле в больницу доставили истощённую девочку
В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском 14:43
Общество
Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки
REGNUM вчера в 06:30
Происшествия
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости 13:50
Космос
Впервые в истории космонавтики две женщины вышли в открытый космос
Первый в истории выход двух женщин-космонавтов в открытый космос должен был состояться еще в мае — выполнить его планировали Кристина Коч и Энн Маклейн.
Собака.ru 10:40
Здоровье
Травматологи Челябинска уволились из больницы
Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.
Уральский меридиан вчера в 01:21
Фигурное катание
Туктамышева и Щербакова сразятся на первом этапе Гран-при
18 октября в Лас-Вегасе стартует первый этап взрослой серии Гран-при по фигурному катанию Skate America.
Газета.Ru 02:36
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Армия и оружие
Литва заменит советские Ми-8 американскими «ястребами»
Литва намерена приобрести у США шесть вертолетов UH-60M Black Hawk («Черный ястреб»), которые должны будут заменить советские Ми-8.
Lenta.ru 07:49
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая призналась, что уже неделю голодает
Артистка поговорила с ведущим шоу о голодовке и стройности, а также заявила о выходе нового фильма.
Дни24 02:54
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Суть событий 16 октября в 15:55
Здоровье
Росптицесоюз порекомендовал россиянам увеличить потребление яиц
Ранее сегодня аналитики Sberbank Investment Research сообщили о чрезмерном потреблении яиц россиянами.
РБК 10:11
Политика
В России удивились словам Лукашенко о сдерживании интеграции ЕАЭС
Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о сдерживании Россией интеграции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) звучит «довольно странно».
Lenta.ru 14:23
Шоу-бизнес
Волочкова показала неудачное декольте до пояса
Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
Wday.ru 00:01
Политика
В Киеве заявили о нехватке доказательств вины Порошенко
Для уголовного преследования бывшего президента Украины и лидера партии «Европейская справедливость» Петра Порошенко собрано недостаточно доказательств.
Lenta.ru 13:24
Экономика
Минтранс не видит предпосылок для приватизации «Аэрофлота»
Минтранс РФ не видит предпосылок для снижения доли государства в "Аэрофлоте", так как приватизация не сможет улучшить структуру частного инвестиционного капитала, заявили ТАСС в пресс-службе министерства.
ТАСС 12:38
Энергетика
«Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд
"Нафтогаз" намерен взыскать с российского "Газпрома" более $11 млрд, передает РИА "Новости" со ссылкой на директора украинской компании Юрия Витренко.
Газета.Ru 12:36
Армия и оружие
Глава Пентагона обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер провёл телефонный разговор с министром обороны Турции Хулуси Акаром, в ходе которого призвал обеспечить соблюдение перемирия на северо-востоке Сирии.
RT на русском 13:56
Политика
Молдавия отправит в Россию 20 тонн боеприпасов через Украину
Власти Молдавии хотят отправить в Россию около 20 тонн боеприпасов из Приднестровья. Поставки намерены осуществить через территорию Украины.
Телеканал 360° 14:12
Общество
«Россети» построили новую подстанцию для «Северного потока – 2»
Новая подстанция предназначена прежде всего для электроснабжения компрессорной станции «Славянская» — отправной точки газопровода «Северный поток-2».
REGNUM 11:07