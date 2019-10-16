Издательская группа «Эксмо-АСТ», купившая летом 2014 г. два издательства – «Дрофу» и «Вентана-Граф», специализирующихся на выпуске учебной литературы, тогда обозначила это направление как один из приоритетов дальнейшего развития бизнеса.

с чего всё началось

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