Экономика
ТАСС«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
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с чего всё началось
Издательская группа «Эксмо-АСТ», купившая летом 2014 г. два издательства – «Дрофу» и «Вентана-Граф», специализирующихся на выпуске учебной литературы, тогда обозначила это направление как один из приоритетов дальнейшего развития бизнеса.Ведомости16 октября в 16:26
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Представители Аркадия Ротенберга опровергли его связь с покупкой «Российского учебника»
Интерфаксвчера в 12:22
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Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.
Известия 08:56
Происшествия
Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро
Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.
Вести.Ru 07:17
Музыка
Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»
News.ru вчера в 18:59
Экономика
Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите
Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов.
Lenta.ru 08:56
Общество
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Умер вице-адмирал в отставке Михаил Моцак, бывший командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота и один из руководителей учений, во время которых погибла подводная лодка «Курск».
Lenta.ru 08:16
Общество
Практикующий онколог описал симптомы заболевания Заворотнюк
Практикующий онколог рассказал о необратимых процессах, которые происходят в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей, по информации СМИ, от рака головного мозга.
iReactor 06:57
Происшествия
Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске
Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.
RT на русском 04:24
Гаджеты
Motorola RAZR 2019 представят 13 ноября
Компания Motorola уже давно дразнит покупателей смартфоном RAZR 2019 со складным дисплеем, а теперь стало известно, что телефон будет официально представлен 13 ноября.
ГЛАС.RU вчера в 04:13
Общество
Меган Маркл расскажет о трудностях материнства в документальном фильме
В Сети появился трейлер к документальному фильму о герцогине Сассекской Меган Маркл. Об этом сообщает портал Mediaite.
Газета.Ru вчера в 20:57
Экономика
Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян
В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
Газета.Ru 03:01
Происшествия
В Орле госпитализировали истощенную девочку из многодетной семьи
В Орле госпитализирована истощенная девочка из многодетной семьи, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
9111.ru 07:16
Политика
Британский парламент проголосует по поправке об отсрочке Brexit
В субботу, 19 октября, депутаты палаты общин будут голосовать по поправке депутата Оливера Летвина, которая предполагает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если парламент Великобритании одобрит новую сделку.
РБК 06:15
Армия и оружие
В США назвали самый опасный военный корабль РФ
По мнению экспертов из США, на корабле развернут больше гиперзвуковых ракет, чем на любом другом военном судне.
Дни24 05:36
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян вновь стала мамой
Российская журналистка и главред RT Маргарита Симоньян стала мамой. Об этом рассказала ее коллега Тина Канделаки в Telegram.
Газета.Ru 07:14
Общество
В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков
В правительстве хотят заменить выдачу бумажных свидетельств о проверке счетчиков на запись в электронной базе, рассказал "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов.
РИА Новости 02:36
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости 17 октября в 17:45
Футбол
Объявлен стартовый состав «Спартака» в дебютном матче Тедеско
RT на русском 08:29
Общество
Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes
Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.
Коммерсантъ вчера в 23:49
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК вчера в 15:32
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Общество
«Аэрофлот» оштрафовали на ₽290 тыс. за массовые задержки багажа
«Аэрофлот» оштрафовали за массовые задержки выдачи багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
РБК 04:26
Политика
Миллер назвал условия для контракта на транзит газа через Украину
Иначе говоря, Россия готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Газета.Ru вчера в 10:05
Кино
Первая серия фильма «Екатерина. Самозванцы» появилась в Сети до эфира
Тут можно вспомнить, как "Россия 1" в свое время и "Ликвидацию" начинала показывать в воскресенье, в эфире, хотя принято начинать показ сериала в начале недели.
Российская газета 05:07
Шоу-бизнес
Таисия Повалий после скандала с Крымом отменила концерт в Киеве
Певица Таисия Повалий отменила свой концерт, который должен был состояться в Киеве в декабре.
Аргументы и Факты вчера в 12:53
Происшествия
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК 05:45
Политика
Трамп заявил, что некоторые страны ЕС согласились забрать боевиков ИГ
Президент США Дональд Трамп сообщил, что некоторые европейские государства согласились забрать боевиков террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещено в России), которые являются выходцами из этих стран.
Коммерсантъ вчера в 14:00
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
UfaTime.ru 17 октября в 14:32