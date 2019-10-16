Экономика

ТАССТАСС«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей

Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
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с чего всё началось

Президент «Эксмо-АСТ»: «Игры с государством всегда опасны»

Издательская группа «Эксмо-АСТ», купившая летом 2014 г. два издательства – «Дрофу» и «Вентана-Граф», специализирующихся на выпуске учебной литературы, тогда обозначила это направление как один из приоритетов дальнейшего развития бизнеса.
Ведомости16 октября в 16:26

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Экс-чиновник Росимущества купил «Российский учебник» за ₽6 млрд

РБКвчера в 14:30

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Интерфаксвчера в 12:22

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Коммерсантъвчера в 11:10

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Дождьвчера в 09:38

«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей

ТАССвчера в 12:03
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Происшествия

Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае показали с воздуха

Lenta.ru 08:04
Происшествия

В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.
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Происшествия

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Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.
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Политика

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News.ru вчера в 18:59
Экономика

Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите

Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов.
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Общество

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Общество

Практикующий онколог описал симптомы заболевания Заворотнюк

Практикующий онколог рассказал о необратимых процессах, которые происходят в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей, по информации СМИ, от рака головного мозга.
iReactor 06:57
Происшествия

Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске

Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.
RT на русском 04:24
Гаджеты

Motorola RAZR 2019 представят 13 ноября

Компания Motorola уже давно дразнит покупателей смартфоном RAZR 2019 со складным дисплеем, а теперь стало известно, что телефон будет официально представлен 13 ноября.
ГЛАС.RU вчера в 04:13
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В Сети появился трейлер к документальному фильму о герцогине Сассекской Меган Маркл. Об этом сообщает портал Mediaite.
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Экономика

Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян

В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
Газета.Ru 03:01
Происшествия

В Орле госпитализировали истощенную девочку из многодетной семьи

В Орле госпитализирована истощенная девочка из многодетной семьи, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
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Политика

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В США назвали самый опасный военный корабль РФ

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В правительстве хотят заменить выдачу бумажных свидетельств о проверке счетчиков на запись в электронной базе, рассказал "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов.
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Экономика

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«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
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Объявлен стартовый состав «Спартака» в дебютном матче Тедеско

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Общество

Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes

Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.
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Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах

Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
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В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
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Армия и оружие

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«Аэрофлот» оштрафовали на ₽290 тыс. за массовые задержки багажа

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Иначе говоря, Россия готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
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Таисия Повалий после скандала с Крымом отменила концерт в Киеве

Певица Таисия Повалий отменила свой концерт, который должен был состояться в Киеве в декабре.
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В Турции погибла пятилетняя девочка из России

Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК 05:45
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Трамп заявил, что некоторые страны ЕС согласились забрать боевиков ИГ

Президент США Дональд Трамп сообщил, что некоторые европейские государства согласились забрать боевиков террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещено в России), которые являются выходцами из этих стран.
Коммерсантъ вчера в 14:00
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Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения

UfaTime.ru 17 октября в 14:32
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Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
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