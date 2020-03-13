Здоровье
Газета.RuРоссийский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету
Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
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с чего всё началось
В Китае пик заболеваемости был пройден еще 2 февраля", - сказал он агентству "Интерфакс" в пятницу.Интерфаксвчера в 23:12
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Специалист сравнил смертность от коронавируса и туберкулеза: «50 процентов паники»
Московский Комсомолец04:56
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Комментарии
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