Здоровье

Газета.RuГазета.RuРоссийский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету

Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
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с чего всё началось

Российский ученый предсказал затишье пандемии коронавируса к середине лета

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