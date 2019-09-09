Экономика
КоммерсантъРоссийский уголь адаптируется к Украине
Аналитики говорят, что снижение поставок российского угля влияет на украинскую металлургию, которая сократила производство кокса и вследствие этого выплавку стали и чугуна. В июле российские угольные компании поставили на территорию Украины 394,8 тыс. тонн угля, следует из данных ЦДУ ТЭКа.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:08, Вашингтон
Здоровье
Мать помогла сыну-гею стать отцом двойни
Lenta.ru 00:05
Политика
Партия власти теряет Москву
Кандидаты, поддержанные властью, проигрывают на выборах в Мосгордуму почти в половине одномандатных округов, следует из предварительных результатов голосования.
Ведомости вчера в 20:59
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
Газета.Ru 02:26
Автоспорт
Даниил Квят не смог завершить гонку в Монце
UfacityNews.ru вчера в 13:37
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53
Политика
Беглов лидирует в Петербурге после обработки 5,19% протоколов
РИА Новости вчера в 16:37
Политика
Андрей Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области
С большим отрывом лидирует действующий глава региона.
Волгоградская правда вчера в 16:16
Общество
В Приамурье депутат утаил 40 миллионов рублей и лишился мандата
Народный избранник «забыл» в сведениях об имуществе, доходах и расходах указать о полученных в 2018 году доходах в размере 40 млн рублей, о наличии у него 25 автомобилей и прицепов, 17 жилых и нежилых домов и земельных участков.
REGNUM 02:27
Политика
Алексей Текслер выиграл губернаторские выборы в Челябинской области
Челябинск Сегодня 02:26
Происшествия
Группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина в Москве
В Москве вооруженная группа людей напала на сотрудников магазина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 16:15
Происшествия
В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек
В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
Российская газета вчера в 19:10
Здоровье
Названы внешние признаки проблем с печенью
Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия вчера в 00:38
Теннис
Шарапова покинула топ-100 рейтинга WTA
В топ-100 рейтинга WTA располагаются еще восемь представительниц России: Дарья Касаткина (39), Анастасия Павлюченкова (41), Вероника Кудерметова (48), Маргарита Гаспарян (54), Светлана Кузнецова (63), Анастасия Потапова (72), Анна Блинкова (73) и Наталья Вихлянцева (97).
Вести.Ru 02:57
Политика
Денис Паслер лидирует на выборах губернатора Оренбургской области
Коммерсантъ Самара вчера в 13:44
Культура
«И что с орками?» — Джордж Мартин указал на дыры в сюжете «Властелина колец»
Джордж Мартин никогда не скрывал, что при написании фэнтезийной серии "Песнь льда и пламени", по мотивам которой был снят самый популярный телевизионный сериал в истории "Игра престолов", он черпал вдохновение во "Властелине колец" Дж. Р. Р. Толкина.
Игромания.ру вчера в 16:02
Авто
«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей Chevrolet Niva
Автоновости дня 00:55
Общество
Иван Голунов получил премию имени Анны Политковской
Коммерсантъ вчера в 14:48
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru вчера в 09:59
Политика
«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием
Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Радио Sputnik вчера в 11:17
Политика
Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».
Lenta.ru 02:36
Армия и оружие
ОДК планирует усовершенствовать двигатель ПД-14 для самолета МС-21
Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300.
РИА Новости 02:24
Политика
Анатолий Локоть победил на выборах мэра Новосибирска
Выборы назначены в связи с истечением срока полномочий действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя.
VN.RU вчера в 12:31
Политика
Нетаньяху назвал Джонсона Ельциным
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы правительства Британии Бориса Джонсона и назвал его ошибочно Ельциным.
Газета.Ru вчера в 12:38
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Космос
Китайские астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал из космоса
«Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, они тщательно проверены и обработаны», - цитирует агентство Xinhua заявление специалистов Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР.
ТК Звезда 02:14
Экономика
Определены российские регионы с худшей ситуацией на рынке труда
Регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда стали Москва и Санкт-Петербург (более 90 баллов по индексу рынка труда), тройку замыкает Московская область (81,3 балла).
Lenta.ru 02:55
Финансы
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7% годовых
Сегодня, 6 сентября 2019 года, совет директоров Центробанка РФ принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых.
Саминвестор 01:07
Общество
В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер
В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
Транспорт
Начинающим автомобилистам добавят категорий
Получить доступ к вождению мотоцикла станет сложнее: минимальный возраст получения прав категории А повышается с 18 до 20 лет.
Коммерсантъ вчера в 16:18