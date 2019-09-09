Экономика
Pravda.RuЭксперты отметили рост экспорта российского угля на Украину
Как уточняет издание "Коммерсантъ", по отношению к аналогичному периоду минувшего года поставки угля существенно снизились - на 51,6%. За шесть месяцев 2019 года - на 15,3%. Эксперты считают, что сокращение поставок российского угля приводит к снижению производства кокса на Украине и уменьшению объемов выплавки чугуна и стали.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 02:14, Вашингтон
Авто
Стали известны пять советских авто, не уступающих иномаркам
Дни24 вчера в 06:53
Культура
Эксперты рассказали об изменении искусства через 20 лет
Эксперты в области искусства считают, что на творчество художников будут оказывать изменения климата, демографии и геополитика.
VSE42.RU вчера в 22:12
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия вчера в 18:15
Космос
Индия потеряла связь с посадочным модулем «Викрам»
07.09.19 Посадочный модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» потерял связь с Землей при посадке на поверхность Южный полюс Луны.
Портал Поиск 07 сентября в 08:58
Теннис
Медведев уступил Надалю в финале US Open
Вести.Ru вчера в 21:12
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости вчера в 13:19
Политика
Собянин оценил итоги выборов в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал на своем сайте выборы в Мосгордуму.
Газета.Ru 01:49
Политика
Явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,69%
РИА Новости 01:57
Автоспорт
Даниил Квят не смог завершить гонку в Монце
UfacityNews.ru вчера в 13:37
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU вчера в 07:02
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Политика
Глава СПЧ заявил, что выборы в России прошли нормально
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что выборы в единый день голосования 8 сентября в России прошли нормально, о некоторых проблемах и недостатках, которые надо устранять, будет доложено российскому лидеру Владимиру Путину.
РИА Новости 01:43
Футбол
«Известия»: Минфин поддержал законопроект о продаже пива на стадионах
Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, предложивших разрешить продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
ТАСС вчера в 23:15
Политика
В Посольстве РФ раскритиковали деятельность британских СМИ
Российские дипломаты назвали публикацию очередным примером ангажированности и некомпетентности британских СМИ.
Life.ru вчера в 17:37
Здоровье
Названы внешние признаки проблем с печенью
Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия вчера в 00:38
Шоу-бизнес
Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени
Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени Фигуристка поделилась с пользователями Интернета необычным снимком.
Экспресс газета вчера в 08:21
Общество
Роскачество нашло токсины в сухих завтраках для школьников
Эксперты отобрали 18 наиболее популярных на российском рынке брендов сухих завтраков в виде шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 граммов продукта.
Вести.Ru 01:00
Общество
В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер
В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
Политика
В ДНР сообщили о скором запуске поездов до Москвы и Петербурга
Руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что прорабатывается вопрос возобновления прямого железнодорожного сообщения в Россию.
Московский Комсомолец вчера в 12:16
Наука
Удаление волос в паху оказалось не связано с ЗППП
Результаты показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.
Naked Science 06 сентября в 07:59
Политика
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оговорился в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства и назвал главу британского правительства Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
ТАСС вчера в 16:08
Финансы
ЦБ РФ снизил ставку до уровня 2014 года, дальше — «под вопросом»
Как сообщало ИА REGNUM, Банк России 6 сентября в очередной раз за 2019 год снизил ключевую ставку на 0,25 базисных пунктов — с 7,25% до 7,00%.
REGNUM 06 сентября в 07:14
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru вчера в 11:54
Политика
Бабушкин победил на выборах губернатора Астраханской области
Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин одержал уверенную победу на выборах главы региона.
РЕН ТВ 00:27
Здоровье
Эксперты определили лучшие продукты от запора
MedikForum.ru вчера в 13:38
Происшествия
У берегов штата Джорджия перевернулось грузовое судно
Грузовое судно перевернулось в воскресенье у атлантического побережья штата Джорджия (США), судьба четырех членов команды остается неизвестной.
ТАСС вчера в 18:21
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.
RT на русском вчера в 08:33
Политика
Валерия Касамара проигрывает выборы в Мосгордуму
На выборах депутатов Мосгордумы по округу № 45 побеждает Магомет Яндиев, передает агентство городских новостей «Москва».
Ведомости вчера в 18:22