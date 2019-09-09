Экономика

Pravda.RuPravda.RuЭксперты отметили рост экспорта российского угля на Украину

Как уточняет издание "Коммерсантъ", по отношению к аналогичному периоду минувшего года поставки угля существенно снизились - на 51,6%. За шесть месяцев 2019 года - на 15,3%. Эксперты считают, что сокращение поставок российского угля приводит к снижению производства кокса на Украине и уменьшению объемов выплавки чугуна и стали.
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