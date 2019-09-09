Экономика

REGNUMREGNUMЭкспорт угля из России на Украину значительно вырос

В целом с начала года отставание экспорта по сравнению с 2018 годом составляет 1 млн тонн. Эксперты отмечают, что снижение поставок российского угля влияет на украинскую металлургию, которая сократила производство кокса и вследствие этого выплавку стали и чугуна.
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с чего всё началось

Российский уголь адаптируется к Украине

Экспортные поставки в страну в июле выросли Поставки российского угля на Украину, которые с июня идут только по специальным разрешениям, в июле выросли в три раза, до 400 тыс. тонн, по сравнению с предыдущим месяцем на фоне роста отгрузок крупных экспортеров.
Коммерсантъвчера в 18:41

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Российский уголь адаптируется к Украине

Коммерсантъвчера в 18:41

«Ъ»: экспорт российского угля на Украину в июле вырос почти до 400 тыс. тонн

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Lenta.ru04:09

СМИ: Экспорт российского угля на Украину вырос в три раза

Life.ru02:50

Экспорт угля из России на Украину значительно вырос

REGNUM02:25

Эксперты отметили рост экспорта российского угля на Украину

Pravda.Ru01:20
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OAnews 09:05
Армия и оружие

Шойгу заявил о риске бегства террористов из Сирии в Африку

Север Африки и регион Сахеля могут стать новым прибежищем террористов, которых изгнали из Сирии.
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ToDay News Ufa вчера в 21:08
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Политика

Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы в Пермском крае

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Пышка из "Дома-2" Саша Черно объявила о разводе с Оганесяном Звезды телестройки решили расстаться.
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Известный биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную Думу

Наш земляк, биатлонист Антон Шипулин с большим отрывом от соперников был избран депутатом Госдумы. Он набрал 41% голосов, сообщает Вести.
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Общество

Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

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Политика

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Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
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Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.
Газета.Ru 11:12
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Собянин: Мосгордума стала политически разноплановой

По последним данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают 25 мест в Мосгордуме, КПРФ — 14 кресел, в городской парламент также проходят "Справедливая Россия" и "Яблоко", сообщает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:45
Политика

В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
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