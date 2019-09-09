Экспортные поставки в страну в июле выросли Поставки российского угля на Украину, которые с июня идут только по специальным разрешениям, в июле выросли в три раза, до 400 тыс. тонн, по сравнению с предыдущим месяцем на фоне роста отгрузок крупных экспортеров.

с чего всё началось

В целом с начала года отставание экспорта по сравнению с 2018 годом составляет 1 млн тонн. Эксперты отмечают, что снижение поставок российского угля влияет на украинскую металлургию, которая сократила производство кокса и вследствие этого выплавку стали и чугуна.

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