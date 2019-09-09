Экономика
REGNUMЭкспорт угля из России на Украину значительно вырос
В целом с начала года отставание экспорта по сравнению с 2018 годом составляет 1 млн тонн. Эксперты отмечают, что снижение поставок российского угля влияет на украинскую металлургию, которая сократила производство кокса и вследствие этого выплавку стали и чугуна.
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с чего всё началось
Экспортные поставки в страну в июле выросли Поставки российского угля на Украину, которые с июня идут только по специальным разрешениям, в июле выросли в три раза, до 400 тыс. тонн, по сравнению с предыдущим месяцем на фоне роста отгрузок крупных экспортеров.Коммерсантъвчера в 18:41
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 12:51, Вашингтон
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Гаджеты
Для своих дискретных видеокарт Intel изменит архитектуру GPU
Как следует из информации, указанной в комментариях к коду разрабатываемого драйвера, графика Gen12 принесёт вместе с собой наиболее значительные перемены в архитектуре Intel GPU со времён i965, то есть с 2006 года.
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США забрали шпиона из России после приезда Лаврова в Белый дом
США забрали «главного шпиона» из России в 2017 году сразу после того, как американский президент Дональд Трамп принял в Овальном кабинете российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и Сергея Кисляка, который на тот момент занимал должность посла России в США.
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РЕН ТВ 11:57
Футбол
Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА
Газета.Ru 07:21
Армия и оружие
Российский истребитель F-35B получит «полтора двигателя»
Российский палубный истребитель, который имеет пилотное название F-35B, получит «полтора двигателя».
OAnews 09:05
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Шойгу заявил о риске бегства террористов из Сирии в Африку
Север Африки и регион Сахеля могут стать новым прибежищем террористов, которых изгнали из Сирии.
Экономика сегодня 08:48
Теннис
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open
ToDay News Ufa вчера в 21:08
Футбол
Видич: опыт выступлений в России очень помог мне в Англии
Опыт выступлений в России очень помог мне в Англии.
Чемпионат 10:50
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Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы в Пермском крае
«Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО «Главное Осинское лесное хозяйство» Армен Бежанян», — приводит сообщение избиркома «РИА Новости».
Известия 08:21
Экономика
ФАС отвергла идею Дерипаски забрать часть полномочий у Центробанка
Ранее во время выступления на площадке Восточного экономического форума российский бизнесмен Олег Дерипаска предложил лишить Центробанк статуса мегарегулятора, а полномочия по наблюдению за конкурентоспособностью банковского сектора передать Федеральной антимонопольной службе.
РБК 12:25
Шоу-бизнес
Пышка из «Дома-2» Саша Черно объявила о разводе с Оганесяном
Пышка из "Дома-2" Саша Черно объявила о разводе с Оганесяном Звезды телестройки решили расстаться.
Экспресс газета 12:24
Политика
Известный биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную Думу
Наш земляк, биатлонист Антон Шипулин с большим отрывом от соперников был избран депутатом Госдумы. Он набрал 41% голосов, сообщает Вести.
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Московский областной перинатальный центр стал лучшим в России
В конкурсе приняли участие 59 перинатальных центров России, в их числе Московский областной перинатальный центр, находящийся в Балашихе.
Вести Подмосковья 09:31
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
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Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.
Газета.Ru 11:12
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ЕС отказался признавать результаты выборов в Крыму
Ранее МИД Украины выразил протест в связи с проведением в Крыму выборов, подчеркивая, что «результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными» и не будут признаны международным сообществом.
Rambler News Service 07:44
Футбол
Болельщики «Уфы» выбрали лучшего игрока в августе
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Чемпионат 12:06
Политика
Собянин: Мосгордума стала политически разноплановой
По последним данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают 25 мест в Мосгордуме, КПРФ — 14 кресел, в городской парламент также проходят "Справедливая Россия" и "Яблоко", сообщает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:45
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
Известия 07 сентября в 16:03