Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссийский уголь адаптируется к Украине

Аналитики говорят, что снижение поставок российского угля влияет на украинскую металлургию, которая сократила производство кокса и вследствие этого выплавку стали и чугуна. В июле российские угольные компании поставили на территорию Украины 394,8 тыс. тонн угля, следует из данных ЦДУ ТЭКа.
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с чего всё началось

Российский уголь адаптируется к Украине

Экспортные поставки в страну в июле выросли Поставки российского угля на Украину, которые с июня идут только по специальным разрешениям, в июле выросли в три раза, до 400 тыс. тонн, по сравнению с предыдущим месяцем на фоне роста отгрузок крупных экспортеров.
Коммерсантъвчера в 18:41

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Российский уголь адаптируется к Украине

Коммерсантъвчера в 18:41

«Ъ»: экспорт российского угля на Украину в июле вырос почти до 400 тыс. тонн

ТАСС00:50

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РЕН ТВ03:35

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Lenta.ru04:09

СМИ: Экспорт российского угля на Украину вырос в три раза

Life.ru02:50

Эксперты отметили рост экспорта российского угля на Украину

Pravda.Ru01:20

Поставки российского угля на Украину выросли в 3 раза в июле

ГЛАС.RU02:24
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Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Челябинской области завершила обработку 100% протоколов на выборах губернатора, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе облизбиркома в понедельник.
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В ЕК назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной

Ранее представители Евросоюза и России договорились провести трёхстороннюю министерскую встречу с Украиной по вопросам газа до конца сентября.
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