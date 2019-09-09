Экспортные поставки в страну в июле выросли Поставки российского угля на Украину, которые с июня идут только по специальным разрешениям, в июле выросли в три раза, до 400 тыс. тонн, по сравнению с предыдущим месяцем на фоне роста отгрузок крупных экспортеров.

с чего всё началось

Аналитики говорят, что снижение поставок российского угля влияет на украинскую металлургию, которая сократила производство кокса и вследствие этого выплавку стали и чугуна. В июле российские угольные компании поставили на территорию Украины 394,8 тыс. тонн угля, следует из данных ЦДУ ТЭКа.

Технологии Молодым москвичам решили продавать алкоголь без паспорта В 2020 году в Москве начнется эксперимент по внедрению электронных паспортов не только в виде карты с чипом, но и в качестве специального приложения на мобильном телефоне.

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.

Политика Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.

Политика Помощник Зеленского рассказал о тоне его бесед с Путиным Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о тоне переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Происшествия В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада Дерево упало на воспитанников детсада в Краснодаре во время прогулки: пострадали воспитатель и двое малышей, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Политика Подведены итоги выборов в Мосгордуму По итогам обработки 100% протоколов 26 мест занимают самовыдвиженцы, кандидаты от партии КПРФ побеждают в 13 округах, от партии "Яблоко" попадают все трое зарегистрированных кандидата, еще три места займет "Справедливая Россия".

Шоу-бизнес Собчак ответила на слухи о второй беременности Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.

Экономика ВЦИОМ: 66% россиян предпочитают откладывать деньги, а не тратить По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян считают, что сейчас лучше сберегать деньги и меньше тратить.

Единоборства Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.

Теннис Медведев в пяти сетах проиграл Надалю в финале US Open Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финальном матче Открытого чемпионата США — US Open.

Политика Украина выразила протест из-за выборов в Крыму Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за проведения выборов в Крыму. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кино В Анапе назвали победителей фестиваля «Киношок» В Анапе на торжественной церемонии назвали имена победителей всех пяти конкурсов.

Армия и оружие Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».

Общество В 2019 году в Казани расселят 16 аварийных домов На совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани начальник управления жилищной политики Исполкома города Марсель Абдулхаков сообщил, что на республиканскую программу по переселению людей из аварийного жилья на 2019-2025 года для столицы Татарстана выделено 893,9 миллиона рублей.

Гаджеты Apple и Foxconn уличили в нарушении трудового законодательства Китая В Foxconn также признали случаи нарушения трудового законодательства, но указали на добровольный характер сверхурочной работы.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Авто Стали известны спецификации нового Toyota RAV4 для России Японская компания Toyota получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для России на кроссовер Toyota RAV4 нового поколения, который поступит в продажу в ближайшее время.

Политика В ЕК назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной В Европейской комиссии назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной.

Энергетика Ирак начнет сокращение производства нефти в ближайшие дни "Ирак приступит к сокращению производства нефти в ближайшие дни, особенно заметное сокращение начнется в октябре", - приводит слова министра телеканал Al-Mayadeen.

Политика ЛДПР выигрывает все выборы в Хабаровском крае ЛДПР в Хабаровском крае получила большинство голосов на всех уровнях выборов, которые прошли в воскресенье, сообщил на пресс-конференции глава краевого избиркома Геннадий Накушнов.

Экономика FT: две китайские компании заинтересовались пакетом ВТБ в En+ Group Две китайские промышленные группы, аффилированные с государством, ведут переговоры с ВТБ о возможном выкупе у банка акций En+ Group, пишет FT со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Транспорт British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов Британская авиакомпания British Airways отменила более 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов, которая продлится двое суток — 9 и 10 сентября.

Экономика Домодедово перечеркивают полосы В Домодедово подчеркивают, что инфраструктуры московского авиаузла недостаточно для создания масштабного транзитного хаба, а проект не будет нагрузкой для бюджета: аэропорт готов вложить 741 млрд руб. до 2040 года без привлечения госсредств.