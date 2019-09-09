Экономика
КоммерсантъРоссийский уголь адаптируется к Украине
Аналитики говорят, что снижение поставок российского угля влияет на украинскую металлургию, которая сократила производство кокса и вследствие этого выплавку стали и чугуна. В июле российские угольные компании поставили на территорию Украины 394,8 тыс. тонн угля, следует из данных ЦДУ ТЭКа.
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с чего всё началось
Экспортные поставки в страну в июле выросли Поставки российского угля на Украину, которые с июня идут только по специальным разрешениям, в июле выросли в три раза, до 400 тыс. тонн, по сравнению с предыдущим месяцем на фоне роста отгрузок крупных экспортеров.Коммерсантъвчера в 18:41
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Политика
Объявлены первые результаты выборов в Мосгордуму
Российская газета вчера в 16:39
Технологии
Молодым москвичам решили продавать алкоголь без паспорта
В 2020 году в Москве начнется эксперимент по внедрению электронных паспортов не только в виде карты с чипом, но и в качестве специального приложения на мобильном телефоне.
Lenta.ru 04:41
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Происшествия
В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским
RT на русском 04:42
Политика
Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы
Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Ведомости 04:55
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне его бесед с Путиным
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о тоне переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Lenta.ru 03:41
Происшествия
Памфилова заявила, что была готова накормить напавшего на нее человека
РИА Новости вчера в 15:25
Происшествия
В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада
Дерево упало на воспитанников детсада в Краснодаре во время прогулки: пострадали воспитатель и двое малышей, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Краснодарского края.
РИА Новости 04:25
Политика
Подведены итоги выборов в Мосгордуму
По итогам обработки 100% протоколов 26 мест занимают самовыдвиженцы, кандидаты от партии КПРФ побеждают в 13 округах, от партии "Яблоко" попадают все трое зарегистрированных кандидата, еще три места займет "Справедливая Россия".
Газета.Ru 04:59
Шоу-бизнес
Собчак ответила на слухи о второй беременности
Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.
РИА Новости 04:45
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар на востоке Сирии
ANNA-News 05:11
Экономика
ВЦИОМ: 66% россиян предпочитают откладывать деньги, а не тратить
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян считают, что сейчас лучше сберегать деньги и меньше тратить.
Коммерсантъ 05:01
Единоборства
Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи
После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.
Кавказский узел вчера в 15:42
Теннис
Медведев в пяти сетах проиграл Надалю в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финальном матче Открытого чемпионата США — US Open.
REGNUM 00:26
Политика
Украина выразила протест из-за выборов в Крыму
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за проведения выборов в Крыму. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 07:23
Политика
Все действующие главы регионов побеждают на выборах
Газета.Ru 02:45
Кино
В Анапе назвали победителей фестиваля «Киношок»
В Анапе на торжественной церемонии назвали имена победителей всех пяти конкурсов.
ЮГ Times 00:56
Армия и оружие
Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».
РБК 04:33
Общество
В 2019 году в Казани расселят 16 аварийных домов
На совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани начальник управления жилищной политики Исполкома города Марсель Абдулхаков сообщил, что на республиканскую программу по переселению людей из аварийного жилья на 2019-2025 года для столицы Татарстана выделено 893,9 миллиона рублей.
КП - Казань 03:55
Гаджеты
Apple и Foxconn уличили в нарушении трудового законодательства Китая
В Foxconn также признали случаи нарушения трудового законодательства, но указали на добровольный характер сверхурочной работы.
Взгляд.ру 00:15
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Авто
Стали известны спецификации нового Toyota RAV4 для России
Японская компания Toyota получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для России на кроссовер Toyota RAV4 нового поколения, который поступит в продажу в ближайшее время.
Автоновости дня 01:42
Политика
В ЕК назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной
В Европейской комиссии назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной.
RT на русском 04:19
Энергетика
Ирак начнет сокращение производства нефти в ближайшие дни
"Ирак приступит к сокращению производства нефти в ближайшие дни, особенно заметное сокращение начнется в октябре", - приводит слова министра телеканал Al-Mayadeen.
ТАСС вчера в 11:22
Политика
ЛДПР выигрывает все выборы в Хабаровском крае
ЛДПР в Хабаровском крае получила большинство голосов на всех уровнях выборов, которые прошли в воскресенье, сообщил на пресс-конференции глава краевого избиркома Геннадий Накушнов.
РИА Новости вчера в 20:33
Экономика
FT: две китайские компании заинтересовались пакетом ВТБ в En+ Group
Две китайские промышленные группы, аффилированные с государством, ведут переговоры с ВТБ о возможном выкупе у банка акций En+ Group, пишет FT со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
ТАСС 01:18
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways отменила более 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов, которая продлится двое суток — 9 и 10 сентября.
Известия 02:53
Экономика
Домодедово перечеркивают полосы
В Домодедово подчеркивают, что инфраструктуры московского авиаузла недостаточно для создания масштабного транзитного хаба, а проект не будет нагрузкой для бюджета: аэропорт готов вложить 741 млрд руб. до 2040 года без привлечения госсредств.
Коммерсантъ вчера в 18:41
Политика
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Борисом Ельциным
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на заседании израильского правительства сообщил о встрече в Лондоне с премьер-министром Великобритании Борисом Ельциным.
Московский Комсомолец 04:10