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Военное обозрение
Военное обозрение

Российский вертолёт в Сирии заставил понервничать американских военных

Вертолет Ми-8АМТШ ВКС Российской Федерации во время сопровождения патруля завис над американскими военными на малой высоте, подняв пыль и заставив тех понервничать. Это произошло неподалеку от города Дерик на северо-востоке Сирии. Видеозапись инцидента появилась в сети.В источнике
Подробнее о событии
Царьград

Российские Ми-8 устроили военным США в Сирии «жёсткий прессинг» - видео

Царьградвчера в 14:04
Военное обозрение

Российский вертолёт в Сирии заставил понервничать американских военных

Военное обозрениевчера в 10:31
Piter.tv

«Жесткий прессинг» военных США вертолетом РФ в Сирии попал на видео

Piter.tvвчера в 08:36
Lenta.ru

«Жесткий прессинг» военных США под российским вертолетом в Сирии попал на видео

Lenta.ruвчера в 07:37

Ещё две больницы в Чувашии перейдут в штатный режим работы

Два учреждения после дезинфекции стали принимать первых пациентов по своему профилю, в сентябре ещё две больницы переходят к работе в плановом режиме, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации главы республики.
Ещё две больницы в Чувашии перейдут в штатный режим работы
REGNUM23:31
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ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле

ФСБ задержала в Барнауле по подозрению в госизмене военного ракетных войск стратегического назначения, который передавал секретные данные минобороны Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Ведомости02:41
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Белый дом обвинил российских военных в нарушении протоколов в Сирии

В результате инцидента, произошедшего 25 августа, по вине военнослужащих РФ пострадал экипаж американского броневика, заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот.
Ридус17:32
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Подозреваемый в убийстве подросток посещал митинг Трампа в январе

Подозреваемый в убийстве двух человек в ходе беспорядков в городе Кеноша в американском штате Висконсин 17-летний Кайл Риттенхауз в январе 2020 года посещал митинг президента США Дональда Трампа в штате Айова.
Известия22:24
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Глава Башкирии поблагодарил Путина после заявления о содовой компании

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров выразил благодарность президенту России Владимиру Путину после его заявления о ситуации с Башкирской содовой компанией в среду, 26 августа.
Известиявчера в 11:25
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Дегтярёв предложил сократить расходы на госаппарат

Хабаровск, 26 августа 2020, 11:18 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал, за счет чего он намерен высвободить в бюджет региона дополнительно 7−9 млрд рублей.
REGNUMвчера в 04:18
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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Пропавшего 1 июля в Новосибирске подростка с аутизмом нашли мертвым

Пропавший в начале июля в Новосибирске 14-летний подросток найден мертвым в лесном массиве, сообщила журналистам старший помощник следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
ТАСС03:02
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Бывший вице-премьер Алтая Пальталлер задержан за превышение полномочий

Правоохранительные органы задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера по подозрению в превышении полномочий в период пребывания на должности.
Газета.Ru01:26
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Хоккеист Тарасенко перенесёт операцию и пропустит пять месяцев

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Дуг Армстронг рассказал, что хоккеисту Владимиру Тарасенко необходимо прооперировать плечевой сустав, в связи с чем ему придется отказаться от соревнований минимум на пять месяцев.
CT news03:38

Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия00:20
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