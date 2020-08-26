Российский вертолёт в Сирии заставил понервничать американских военных
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Вертолет Ми-8АМТШ ВКС Российской Федерации во время сопровождения патруля завис над американскими военными на малой высоте, подняв пыль и заставив тех понервничать. Это произошло неподалеку от города Дерик на северо-востоке Сирии. Видеозапись инцидента появилась в сети.В источнике
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Российский вертолёт в Сирии заставил понервничать американских военных
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