Происшествия

REGNUMREGNUMРоссийский военнослужащий найден мертвым в армянском городе Гюмри

Тело 23-летнего военнослужащего из России найдено в армянском городе Гюмри. Об этом 11 сентября сообщается на сайте криминальной хроники Shamshyan.com.
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В СК Армении сообщили об обнаружении в Гюмри тела российского военнослужащего

Тело 23-летнего военнослужащего 102-й российской базы с признаками насильственной смерти обнаружено в городе Гюмри. Об этом в среду сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Следственного комитета Армении.
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