Происшествия
REGNUMРоссийский военнослужащий найден мертвым в армянском городе Гюмри
Тело 23-летнего военнослужащего из России найдено в армянском городе Гюмри. Об этом 11 сентября сообщается на сайте криминальной хроники Shamshyan.com.
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с чего всё началось
Тело 23-летнего военнослужащего 102-й российской базы с признаками насильственной смерти обнаружено в городе Гюмри. Об этом в среду сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Следственного комитета Армении.ТАСС08:31
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 10:11, Вашингтон
Экономика
Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами
Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
ТАСС 06:20
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК вчера в 09:14
Авто
Опубликовано первое изображение нового седана Jaguar XJ
Первой моделью на платформе MLA, как раз, станет седан Jaguar XJ нового поколения, который поступит в продажу в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 08:53
Футбол
Компани не сыграет в своём прощальном матче
Бывший капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани не сможет сыграть в своём прощальном матче, который состоится сегодня, 11 сентября.
Чемпионат 09:21
Экономика
Недельная дефляция в России сохранилась на уровне 0,1%
Напомним, в августе Росстат впервые с осени 2017 года зафиксировал месячную дефляцию в России, она составила 0,2%.
REGNUM 09:17
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Политика
В ЕСПЧ заслушали аргументы по иску Украины против России по Крыму
Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) заслушала аргументы российской и украинской сторон по делу Киева против Москвы в связи с воссоединением Крыма с Россией.
Взгляд.ру 07:38
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях
Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий российским силовикам уничтожать дроны-нарушители.
РИА Новости 09:12
Политика
В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL
Долгое время «Газпром» мог использовать лишь 50% мощностей OPAL, после чего компания попросила предоставить полный доступ, так как она является единственным поставщиком газа в «Северный поток».
Известия 09:48
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Происшествия
В ДТП с маршруткой в Челябинске пострадали 13 человек
В результате ДТП с маршрутным такси в Челябинске пострадали 13 человек. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе городской администрации.
Известия 05:56
Политика
Рада поддержала антикоррупционный законопроект Зеленского
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект президента страны Владимира Зеленского о незаконном обогащении чиновников, свидетельствуют результаты голосования на официальном сайте Рады.
Rambler News Service 05:19
Шоу-бизнес
В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Авто
Уникальный гибрид «Мерседеса W140» и «Шишиги» продают за 5 млн рублей
Умелец-энтузиаст из Обнинска Калужской области выставил на продажу гибрид армейской «Шишиги» (ГАЗ-66) и немецкого седана Mercedes-Benz S-Class W140.
Автоновости дня вчера в 16:15
Происшествия
В Калининграде неизвестные сожгли биотуалет с человеком внутри
Неизвестные сожгли биотуалет с человеком внутри на одной из стройплощадок Калининграда, сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК Наталья Гацко.
РИА Новости 06:55
Происшествия
В США разбился грузовой самолет
Грузовой самолет c автомобильными деталями на борту потерпел крушение недалеко от аэропорта города Толидо в американском штате Огайо, передает местный телеканал WTVG.
РИА Новости 07:13
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Шоу-бизнес
Максим Галкин разделся и сфотографировался на фоне ретромашины
Поклонники сравнили его с американским подростком. Юморист Максим Галкин опубликовал пафосное фото в «калифорнийском» стиле.
Lisa.ru 08:59
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Происшествия
В Канаде лайнер столкнулся с птицами и совершил экстренную посадку
Аргументы и Факты вчера в 19:52
Политика
Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России
Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.
REGNUM 05:46
Общество
Клип Тимати и Гуфа набрал больше 1 млн дизлайков на YouTube за два дня
Клип Тимати и Гуфа «Москва» за два дня собрал более миллиона дизлайков.
РБК 09 сентября в 13:44
Баскетбол
Баскетболисты США проиграли Франции на ЧМ по баскетболу
Французы не только выбили из турнира чемпионов мира, но и прервали беспроигрышную серию сборной США на официальных турнирах, которая остановилась на отметке 58 матчей.
Российская газета 10:00
Энергетика
ЧТПЗ Андрея Комарова решил выйти на американский рынок
Почему ЧТПЗ решил поставлять трубы в США Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) миллиардера Андрея Комарова планирует открыть филиал в США, чтобы продавать там бесшовные трубы нефтяного сортамента (OCTG), применяемые в бурении и при эксплуатации скважин при добыче нефти и газа.
РБК 05:21
Политика
Фракция Порошенко в Раде заблокировала подписание закона об импичменте
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде заблокировала подписание закона об импичменте президента, зарегистрировав проект постановления об отмене результатов состоявшегося ранее голосования.
ТАСС 08:32
Авто
Российский завод Mercedes-Benz перешел на двухсменный режим работы
Российский завод Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» с 1 сентября перешел к работе в две смены.
Автостат 08:18