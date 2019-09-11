Тело 23-летнего военнослужащего 102-й российской базы с признаками насильственной смерти обнаружено в городе Гюмри. Об этом в среду сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Следственного комитета Армении.

с чего всё началось

Тело 23-летнего военнослужащего из России найдено в армянском городе Гюмри. Об этом 11 сентября сообщается на сайте криминальной хроники Shamshyan.com.

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