"Причиной дорожно-транспортного происшествия могла стать техническая неисправность автомобиля", - сообщили в военном ведомстве. Ранее агентство SANA сообщило, что один российский военнослужащий погиб и двое получили травмы в результате ДТП в окрестностях сирийского города Тартус.

Российский военнослужащий погиб в ДТП в Сирии

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