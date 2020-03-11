Происшествия
ТАССРоссийский военнослужащий погиб в ДТП в Сирии
"Причиной дорожно-транспортного происшествия могла стать техническая неисправность автомобиля", - сообщили в военном ведомстве. Ранее агентство SANA сообщило, что один российский военнослужащий погиб и двое получили травмы в результате ДТП в окрестностях сирийского города Тартус.
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