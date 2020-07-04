Происшествия

Вести.RuВести.RuРоссийский военный найден мертвым в Гюмри

В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник.
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с чего всё началось

В Армении расследуют смерть российского военного

Тело российского военнослужащего обнаружили в субботу в съемной квартире в городе Гюмри в Армении. Командование части и правоохранители проводят расследование, сообщили в Южном военном округе (ЮВО).
ТАСС13:23

Подробнее о событии

В Армении завели уголовное дело по факту смерти российского военного

Московский Комсомолец15:28

Был контрактником: известны подробности о скончавшемся в Армении российском военнослужащем

Sputnik Армения13:57

В Гюмри на съемной квартире обнаружили тело российского военного

РБК14:04

Организована проверка по факту гибели военнослужащего РФ в Армении

Российская газета13:53

В Армении расследуют смерть российского военного

ТАСС13:23

В Армении нашли мертвым российского военного

РИА Новости14:11

В ЮВО подтвердили смерть российского военного в Армении

Газета.Ru13:54
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Общество

С борта МКС сфотографирована ярчайшая за семь лет комета

Газета.Ru 15:21
Общество

Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова

РИА Новости 14:17
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Происшествия

СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя

Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
RT на русском 09:28
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Происшествия

Пациент московской больницы насмерть избил ходунками соседа по палате

Пациент одной из больниц на севере Москвы избил ходунками соседа по палате, мужчина умер.
РБК 14:38
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Транспорт

В Воронежской области открыли платный участок трассы «Дон»

В Воронежской области запустили движение транспорта по новому участку федеральной трассы М-4 «Дон» в обход с. Лосево и Павловска.
Обозреватель Врн 11:43
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Религия

Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения

Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM 13:05
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

CT news вчера в 16:28
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Футбол

«Спартаку» посоветовали отправить Тедеско на неделю в Белоруссию

"Отправьте Доменико Тедеско в Белоруссию на недельку, и все у вас наладится", — написал Радимов в Twitter.
Газета.Ru 16:42
Футбол

«Шахтер» четвертый раз за сезон победил «Динамо» в чемпионате Украины

РБК 15:03
Футбол

«Зенит» досрочно станет чемпионом России, если обыграет «Краснодар»

"Зенит" может досрочно стать чемпионом России.
Soccer.ru 16:31
Армия и оружие

США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Первый тестовый жидкостный ракетный двигатель BE-4, который должен заменить российский аналог — РД-180 прибыл на завод в Алабаме, сообщила компания United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin).
Коммерсантъ 16:39
1K
Общество

В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом

RT на русском 16:20
1K
Шоу-бизнес

Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем

Ночью самочувствие актера театра и кино ухудшилось, и его доставили в больницу из-за проблем с сердцем.
Evo-rus.com 11:22
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Армия и оружие

Российские боевые корабли вооружат сухопутной гаубицей «Коалиция СВ»

По словам начальника ЦНИИ "Буревестник" Павла Ковалева, характеристики модуля "Коалиция СВ" дают возможность вооружения им не только сухопутных частей, но и кораблей ВМФ России.
Территория новостей вчера в 03:09
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Происшествия

В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06
53
Футбол

Гончаренко: после первого гола «Ахмату» ЦСКА поймал кураж

После первого гола поймали кураж, на нём забили ещё два мяча.
RT на русском 16:43
Происшествия

Деревянная церковь XIX века сгорела в томском селе

Деревянное здание XIX века выгорело практически полностью. Площадь пожара составила более 250 квадратных метров.
Интерфакс 06:30
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Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Бетисом» в Ла Лиге

В матче 34 тура чемпионата Испании "Сельты" принимала "Бетис".
Bobsoccer 13:15
Армия и оружие

Украина планирует разместить ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях

Известия 16:55
Политика

Сенатор объяснил, почему Россия вправе выдвигать требования к Украине

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто от Украины, как независимой страны, ничего не может требовать.
РИА Новости 11:03
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Общество

Роспотребнадзор выпустил санитарные требования к детским лагерям

Документ действует до 1 января 2021 года и касается детских садов, общеобразовательных школ, детских оздоровительных лагерей, кружков и секций, социальных учреждений для детей, детских игровых комнат в торговых центрах.
Интерфакс вчера в 13:12
19
Футбол

«Бавария» обыграла «Байер» и в 20-й раз завоевала Кубок Германии

"Бавария" в 20-й раз завоевала Кубок Германии, что является рекордом турнира.
РИА Новости 16:05
Происшествия

В Киеве в массовой драке со стрельбой пострадали три человека

Три человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой, которая произошла в Киеве на Украине, правоохранители завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в субботу.
РИА Новости 05:20
1
Армия и оружие

Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд

"Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ", - говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 02 июля в 10:28
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Происшествия

В Нидерландах взлом зашифрованных сообщений привел к крупным арестам

Ликвидировать несколько нарколабораторий, конфисковать крупные партии наркотиков, предотвратить десятки убийств, похищений и вооруженных нападений удалось полиции Нидерландов в результате перехвата 20 миллионов зашифрованных сообщений.
ИА Красная Весна вчера в 06:25
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Авто

Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4

Представленный автомобиль является копией нового Toyota RAV4, а, если быть точнее, его китайского варианта под именем Wildlander, дебютировавшего на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году.
Evo-rus.com 02 июля в 10:39
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Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
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Игры

Для Prototype вышел набор HD-текстур

CyberSport.ru 12:53
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Общество

ФАС России возбудила дело против производителя порошка Ariel

ФАС России возбудила дело в отношении ООО Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.
Znak.com вчера в 07:46
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Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
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