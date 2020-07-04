Тело российского военнослужащего обнаружили в субботу в съемной квартире в городе Гюмри в Армении. Командование части и правоохранители проводят расследование, сообщили в Южном военном округе (ЮВО).

с чего всё началось

В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник.

Общество В Театре Эстрады сообщили о состоянии госпитализированного Хазанова Художественный руководитель Театра Эстрады, актер Геннадий Хазанов проходит плановое обследование в больнице, он «жив и здоров».

Происшествия СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК. 910

Шоу-бизнес Харламов резко похудел после расставания с Асмус В начале лета Гарик Харламов и Кристина Асмус подали на развод, о чем сообщили подписчикам.

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 821

Футбол Арбитр Федотов: Жиго ничего не сделал на пенальти, его просто не было Финальный свисток в матче «Спартак» — «Тамбов» зафиксировал победу гостей со счётом 3:2. Команда Сергея Первушина забила решающий гол на 82-й минуте — Владимир Обухов реализовал пенальти, назначенный за фол Самуэля Жиго.

Футбол Роман Широков прокомментировал поражение «Спартака» от «Тамбова» (2:3) Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Широков прокомментировал поражение «красно-белых» от «Тамбова» (2:3) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

Экономика Установка умных счетчиков электричества с 1 июля ударит по жильцам С 1 июля россиян обязали устанавливать «умные» счетчики электроэнергии. Причем платить за это будут энергокомпании.

Наука Препарат от ВИЧ прошёл первую фазу клинических испытаний Новейшему препарату удалось успешно пройти первую фазу по клиническим испытаниям. Данный препарат оставался в крови в течении шести месяцев. 24

Политика Украина готовится к проведению саммита по Донбассу в Берлине Украинская делегация провела переговоры с представителями нормандской четверки по вопросу предстоящего саммита о ситуации в Донбассе, который пройдет в Берлине.

Футбол Байер — Бавария 2:4 Леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария» начали матч в рамках финала Кубка Германии по футболу сезона-2019/20.

Общество 200 тысяч каталонцев изолируют из-за вспышки коронавируса В испанской Каталонии власти из-за новой вспышки коронавируса COVID-19 изолируют район Сегриа, где живут более 200 тысяч человек. 6