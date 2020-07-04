Происшествия
Вести.RuРоссийский военный найден мертвым в Гюмри
В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник.
Читать в источнике
Оценить126
с чего всё началось
Тело российского военнослужащего обнаружили в субботу в съемной квартире в городе Гюмри в Армении. Командование части и правоохранители проводят расследование, сообщили в Южном военном округе (ЮВО).ТАСС13:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 15:51, Ашберн
Общество
Авторы Left 4 Dead показали первый постер Back 4 Blood
Игромания.ру 14:19
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 10:24
Общество
В Театре Эстрады сообщили о состоянии госпитализированного Хазанова
Художественный руководитель Театра Эстрады, актер Геннадий Хазанов проходит плановое обследование в больнице, он «жив и здоров».
РБК 14:12
Футбол
«Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ
Футбольные клубы "Локомотив" и "Сочи" со счетом 0:0 завершили матч 26-го тура Российской премьер-лиги.
Интерфакс-Спорт 15:36
Происшествия
В московской больнице один пациент насмерть забил другого ходунками
В одной из московских больниц один пациент насмерть забил соседа по палате ходунками.
Вести.Ru 13:57
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
CT news вчера в 16:28
Происшествия
СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя
Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
RT на русском 09:28
Шоу-бизнес
Харламов резко похудел после расставания с Асмус
В начале лета Гарик Харламов и Кристина Асмус подали на развод, о чем сообщили подписчикам.
Экономика сегодня 12:05
Армия и оружие
«РИА Новости»: танк «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме
Танк «Армата» протестировали в беспилотном режиме, сообщил источник «РИА Новости» в оборонно-промышленном комплексе.
Коммерсантъ вчера в 23:08
Общество
ВОЗ назвала единственное обнадеживающее лекарство против коронавируса
Единственным из противовирусных препаратов, показавших обнадеживающие результаты против COVID-19, в Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали «Ремдесивир».
Smolnarod.ru 07:02
Путешествия
Туроператоры объяснили повышение цен на отдых в Крыму
Туроператоры объяснили, почему в Крыму этим летом резко стали повышаться цены на отдых.
Lenta.ru 05:33
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
Общество
Названы самые опасные позы для сна
Lenta.ru 10:06
Футбол
Арбитр Федотов: Жиго ничего не сделал на пенальти, его просто не было
Финальный свисток в матче «Спартак» — «Тамбов» зафиксировал победу гостей со счётом 3:2. Команда Сергея Первушина забила решающий гол на 82-й минуте — Владимир Обухов реализовал пенальти, назначенный за фол Самуэля Жиго.
Чемпионат 14:01
Футбол
Роман Широков прокомментировал поражение «Спартака» от «Тамбова» (2:3)
Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Широков прокомментировал поражение «красно-белых» от «Тамбова» (2:3) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.
BetOn 15:31
Экономика
Установка умных счетчиков электричества с 1 июля ударит по жильцам
С 1 июля россиян обязали устанавливать «умные» счетчики электроэнергии. Причем платить за это будут энергокомпании.
Московский Комсомолец 01 июля в 09:59
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете
За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru 10:00
Наука
Препарат от ВИЧ прошёл первую фазу клинических испытаний
Новейшему препарату удалось успешно пройти первую фазу по клиническим испытаниям. Данный препарат оставался в крови в течении шести месяцев.
SMINEWS 15:10
Политика
Украина готовится к проведению саммита по Донбассу в Берлине
Украинская делегация провела переговоры с представителями нормандской четверки по вопросу предстоящего саммита о ситуации в Донбассе, который пройдет в Берлине.
NewInform 04:18
Авто
Hyundai в России начнет продавать автомобили в обход дилеров
Корейская автомобильная компания Hyundai начнет продавать свои модели на российском рынке в обход дилеров.
Деловое.ТВ 09:45
Футбол
Оле-Гуннар Сульшер: «Гринвуд гораздо лучше, чем был я в 18-19 лет»
18-летний Гринвуд забил 13 голов за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах этого сезона.
Sports.ru 04:37
Футбол
Байер — Бавария 2:4
Леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария» начали матч в рамках финала Кубка Германии по футболу сезона-2019/20.
Нева Спорт 14:00
Общество
200 тысяч каталонцев изолируют из-за вспышки коронавируса
В испанской Каталонии власти из-за новой вспышки коронавируса COVID-19 изолируют район Сегриа, где живут более 200 тысяч человек.
Вести.Ru 08:28
Политика
Двоюродный племянник Путина возглавит партию «Народ против коррупции»
Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, который является двоюродным племянником президента России возглавит партию «Народ против коррупции».
АН Между строк 10:25
Кино
Генри Кавилл опроверг слухи о своем возвращении к роли Супермена
Стоит напомнить, что слухи о возвращении Кавилла к роли доходили и до таких, где актер признавался, что несмотря на то, что он потеряет в деньгах, он все-таки сыграет Кларка Кента, а костюм героя все еще хранит у него дома.
CT news вчера в 14:51