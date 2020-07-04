Происшествия
Вести.RuРоссийский военный найден мертвым в Гюмри
В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник.
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с чего всё началось
Тело российского военнослужащего обнаружили в субботу в съемной квартире в городе Гюмри в Армении. Командование части и правоохранители проводят расследование, сообщили в Южном военном округе (ЮВО).ТАССвчера в 13:23
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В Армении завели уголовное дело по факту смерти российского военного
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Был контрактником: известны подробности о скончавшемся в Армении российском военнослужащем
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Mockva.ru вчера в 20:31
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ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов
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Китайский производитель ювелирных изделий Wuhan Kingold Jewelry использовала поддельные золотые слитки.
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