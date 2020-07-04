Происшествия

РБКРБКВ Гюмри на съемной квартире обнаружили тело российского военного

Тело российского военнослужащего нашли на съемной квартире в армянском городе Гюмри, в котором расположена 102-я российская военная база. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).
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с чего всё началось

В Армении расследуют смерть российского военного

Тело российского военнослужащего обнаружили в субботу в съемной квартире в городе Гюмри в Армении. Командование части и правоохранители проводят расследование, сообщили в Южном военном округе (ЮВО).
ТАСС13:23

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В Армении завели уголовное дело по факту смерти российского военного

Московский Комсомолец15:28

В Армении нашли мертвым российского военного

РИА Новости14:11

В ЮВО подтвердили смерть российского военного в Армении

Газета.Ru13:54

Организована проверка по факту гибели военнослужащего РФ в Армении

Российская газета13:53

В Армении расследуют смерть российского военного

ТАСС13:23

Был контрактником: известны подробности о скончавшемся в Армении российском военнослужащем

Sputnik Армения13:57

В Гюмри на съемной квартире обнаружили тело российского военного

РБК14:04
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Здоровье

Россиян предупредили об опасности клубники

Специалист обратил внимание на то, что употребление клубники может быть опасно, поскольку она вызывает опухание губ, языка, век или горла, а также сыпь и покраснение кожи.
Lenta.ru 20:37
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Происшествия

На юго-западе Японии из-за ливней погибли 18 человек

По последним данным, свыше 200 тыс. человек получили рекомендации или указание к эвакуации в префектурах Кумамото и Кагосима, где в некоторых районах продолжает действовать максимальный - пятый - уровень опасности, который подразумевает, что существует непосредственная угроза для жизни людей.
ТАСС 19:18
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Авто

Hyundai в России запустит продажу автомобилей без участия дилеров

Корейская компания Hyundai может запустить в России продажу автомобилей без участия дилеров.
Mockva.ru 20:31
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Общество

В Госдуме допустили условное наказание для журналистки Прокопьевой

Газета.Ru 13:27
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Здоровье

Врачи рассказали, что ждет женщин без секса

Некоторые считают, что отсутствие секса опасно для здоровья женщины. Акушер-гинеколог Евгения Пекарева уверена, что все как раз наоборот.
Народные новости 09:42
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Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM 15:28
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Происшествия

В Иркутской области останки умерших бросили на берегу реки

Версия.Инфо 09:21
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Здоровье

Госпиталь на Свободненском ГПЗ построили за 45 дней

Амур.инфо 20:52
Армия и оружие

WSJ сообщила об увеличении числа российских подлодок в Атлантике

Обозреватели издания The Wall Street Journal сообщили о крупнейших учениях со времен окончания Холодной войны, которые провела Россия в конце 2019 года, отправив в поход сразу 10 подводных лодок в Северную Атлантику.
Военное дело 02 июля в 10:35
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Космос

Запуск ракеты Electron в Новой Зеландии завершился неудачей

Запуск ракеты Electron американской компании Rocket Lab с полуострова Махия в Новой Зеландии окончился неудачей.
ТАСС 20:34
Политика

Путин заявил о необходимости развития всей законодательной базы России

Глава государства запросил у рабочей группы предложения и идеи по поводу того, как строить работу дальше на основе принятой гражданами России Конституции, поправок в Основной закон Российской Федерации.
Finam.Ru вчера в 09:58
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Общество

Коронавирус в России и мире. Главное на 5 июля

В России По данным на утро 3 июля в стране было выявлено 674515 заболевших COVID-19 (+ 6632 за сутки), 66% из них уже выздоровели.
Телеканал 360° 22:00
Здоровье

С помощью мороженого доктор Мясников выявил у пациента опасную болезнь

В ходе обследования было выявлено, что у пациента пониженный уровень гемоглобина, что говорит об анемии, утверждающей в мысли об онкологии.
RuNews24.ru 14:43
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Общество

Кадыров присутствовал на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова

Газета.Ru 12:18
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Политика

В Киеве оценили итоги встречи политсоветников нормандского формата

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча представителей стран нормандского формата в Берлине приблизила проведение саммита лидеров Украины, России, Франции и ФРГ.
RT на русском 03:55
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Шоу-бизнес

Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем

Ночью самочувствие актера театра и кино ухудшилось, и его доставили в больницу из-за проблем с сердцем.
Evo-rus.com 11:22
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Футбол

«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче 26-го тура чемпионата России

Московский "Спартак" на своем поле уступил "Тамбову" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 13:27
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Политика

Ракетную атаку совершили на посольство США в Багдаде

После атаки был закрыт восточный вход в "зеленую зону" города. За минувший июнь произошло несколько ракетных атак на посольство США.
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Политика

Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС

Evo-rus.com 09:19
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Космос

Осталась рябь. Детекторы гравитационных волн LIGO и Virgo зарегистрировали столкновение черной дыры с загадочным объектом

05.07.2020 Рябь на ткани пространства – времени – гравитационные волны – указала на столкновение в далеком космосе черной дыры с загадочным объектом, слишком массивным для нейтронной звезды, но недостаточно массивным для черной дыры, сообщает Science News.
Портал Поиск 22:00
Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия вчера в 04:30
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Общество

Роднина назвала смерть отца Хабиба Нурмагомедова уроком

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о смерти заслуженного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
НТВ 06:43
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Происшествия

Из-за удара молнии мог загореться нежилой дом в Благовещенске

Телепорт 20:35
Футбол

ЦСКА выиграл у «Ахмата» 4:0 в матче РПЛ

Коммерсантъ 15:21
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Клопп назвал двух фаворитов Лиги чемпионов в текущем сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, кого он считает главными фаворитами на победу в Лиге чемпионов.
Sport24.ru 17:57
Футбол

Гранада — Валенсия 2:2

В матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу "Валенсия" и "Гранада" сыграли вничью.
Газета.Ru 17:53
Политика

Производитель опроверг связь мороженого «Радуга» с ЛГБТ

Никакой связи не вижу между нашим радостным мороженым и флагом ЛГБТ.
Евразия Daily вчера в 18:04
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Политика

Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 12:52
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Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине

FightTime.ru вчера в 03:56
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Трамп заявил, что США победили нацистов и «свергли коммунистов»

Соединенные Штаты в прошлом одержали победу над нацизмом, а также "свергли коммунистов", сейчас перед ними стоит задача одолеть "радикальных левых" внутри страны.
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