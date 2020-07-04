Происшествия
РБКВ Гюмри на съемной квартире обнаружили тело российского военного
Тело российского военнослужащего нашли на съемной квартире в армянском городе Гюмри, в котором расположена 102-я российская военная база. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).
Читать в источнике
Оценить243
с чего всё началось
Тело российского военнослужащего обнаружили в субботу в съемной квартире в городе Гюмри в Армении. Командование части и правоохранители проводят расследование, сообщили в Южном военном округе (ЮВО).ТАСС13:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 22:05, Ашберн
Здоровье
Россиян предупредили об опасности клубники
Специалист обратил внимание на то, что употребление клубники может быть опасно, поскольку она вызывает опухание губ, языка, век или горла, а также сыпь и покраснение кожи.
Lenta.ru 20:37
Происшествия
На юго-западе Японии из-за ливней погибли 18 человек
По последним данным, свыше 200 тыс. человек получили рекомендации или указание к эвакуации в префектурах Кумамото и Кагосима, где в некоторых районах продолжает действовать максимальный - пятый - уровень опасности, который подразумевает, что существует непосредственная угроза для жизни людей.
ТАСС 19:18
Авто
Hyundai в России запустит продажу автомобилей без участия дилеров
Корейская компания Hyundai может запустить в России продажу автомобилей без участия дилеров.
Mockva.ru 20:31
Здоровье
Врачи рассказали, что ждет женщин без секса
Некоторые считают, что отсутствие секса опасно для здоровья женщины. Акушер-гинеколог Евгения Пекарева уверена, что все как раз наоборот.
Народные новости 09:42
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM 15:28
Происшествия
В Иркутской области останки умерших бросили на берегу реки
Версия.Инфо 09:21
Здоровье
Госпиталь на Свободненском ГПЗ построили за 45 дней
Амур.инфо 20:52
Армия и оружие
WSJ сообщила об увеличении числа российских подлодок в Атлантике
Обозреватели издания The Wall Street Journal сообщили о крупнейших учениях со времен окончания Холодной войны, которые провела Россия в конце 2019 года, отправив в поход сразу 10 подводных лодок в Северную Атлантику.
Военное дело 02 июля в 10:35
Космос
Запуск ракеты Electron в Новой Зеландии завершился неудачей
Запуск ракеты Electron американской компании Rocket Lab с полуострова Махия в Новой Зеландии окончился неудачей.
ТАСС 20:34
Политика
Путин заявил о необходимости развития всей законодательной базы России
Глава государства запросил у рабочей группы предложения и идеи по поводу того, как строить работу дальше на основе принятой гражданами России Конституции, поправок в Основной закон Российской Федерации.
Finam.Ru вчера в 09:58
Общество
Коронавирус в России и мире. Главное на 5 июля
В России По данным на утро 3 июля в стране было выявлено 674515 заболевших COVID-19 (+ 6632 за сутки), 66% из них уже выздоровели.
Телеканал 360° 22:00
Здоровье
С помощью мороженого доктор Мясников выявил у пациента опасную болезнь
В ходе обследования было выявлено, что у пациента пониженный уровень гемоглобина, что говорит об анемии, утверждающей в мысли об онкологии.
RuNews24.ru 14:43
Политика
В Киеве оценили итоги встречи политсоветников нормандского формата
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча представителей стран нормандского формата в Берлине приблизила проведение саммита лидеров Украины, России, Франции и ФРГ.
RT на русском 03:55
Шоу-бизнес
Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем
Ночью самочувствие актера театра и кино ухудшилось, и его доставили в больницу из-за проблем с сердцем.
Evo-rus.com 11:22
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче 26-го тура чемпионата России
Московский "Спартак" на своем поле уступил "Тамбову" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 13:27
Политика
Ракетную атаку совершили на посольство США в Багдаде
После атаки был закрыт восточный вход в "зеленую зону" города. За минувший июнь произошло несколько ракетных атак на посольство США.
Интерфакс 19:55
Политика
Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС
Evo-rus.com 09:19
Космос
Осталась рябь. Детекторы гравитационных волн LIGO и Virgo зарегистрировали столкновение черной дыры с загадочным объектом
05.07.2020 Рябь на ткани пространства – времени – гравитационные волны – указала на столкновение в далеком космосе черной дыры с загадочным объектом, слишком массивным для нейтронной звезды, но недостаточно массивным для черной дыры, сообщает Science News.
Портал Поиск 22:00
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия вчера в 04:30
Общество
Роднина назвала смерть отца Хабиба Нурмагомедова уроком
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о смерти заслуженного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
НТВ 06:43
Футбол
ЦСКА выиграл у «Ахмата» 4:0 в матче РПЛ
Коммерсантъ 15:21
Футбол
Клопп назвал двух фаворитов Лиги чемпионов в текущем сезоне
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, кого он считает главными фаворитами на победу в Лиге чемпионов.
Sport24.ru 17:57
Футбол
Гранада — Валенсия 2:2
В матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу "Валенсия" и "Гранада" сыграли вничью.
Газета.Ru 17:53
Политика
Производитель опроверг связь мороженого «Радуга» с ЛГБТ
Никакой связи не вижу между нашим радостным мороженым и флагом ЛГБТ.
Евразия Daily вчера в 18:04
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 12:52
Единоборства
Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине
FightTime.ru вчера в 03:56
Политика
Трамп заявил, что США победили нацистов и «свергли коммунистов»
Соединенные Штаты в прошлом одержали победу над нацизмом, а также "свергли коммунистов", сейчас перед ними стоит задача одолеть "радикальных левых" внутри страны.
ТАСС 19:40