Тело российского военнослужащего обнаружили в субботу в съемной квартире в городе Гюмри в Армении. Командование части и правоохранители проводят расследование, сообщили в Южном военном округе (ЮВО).

с чего всё началось

Тело российского военнослужащего нашли на съемной квартире в армянском городе Гюмри, в котором расположена 102-я российская военная база. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

В Гюмри на съемной квартире обнаружили тело российского военного

Здоровье Россиян предупредили об опасности клубники Специалист обратил внимание на то, что употребление клубники может быть опасно, поскольку она вызывает опухание губ, языка, век или горла, а также сыпь и покраснение кожи. 7

Происшествия На юго-западе Японии из-за ливней погибли 18 человек По последним данным, свыше 200 тыс. человек получили рекомендации или указание к эвакуации в префектурах Кумамото и Кагосима, где в некоторых районах продолжает действовать максимальный - пятый - уровень опасности, который подразумевает, что существует непосредственная угроза для жизни людей. 53

Армия и оружие WSJ сообщила об увеличении числа российских подлодок в Атлантике Обозреватели издания The Wall Street Journal сообщили о крупнейших учениях со времен окончания Холодной войны, которые провела Россия в конце 2019 года, отправив в поход сразу 10 подводных лодок в Северную Атлантику. 67

Космос Запуск ракеты Electron в Новой Зеландии завершился неудачей Запуск ракеты Electron американской компании Rocket Lab с полуострова Махия в Новой Зеландии окончился неудачей.

Политика Путин заявил о необходимости развития всей законодательной базы России Глава государства запросил у рабочей группы предложения и идеи по поводу того, как строить работу дальше на основе принятой гражданами России Конституции, поправок в Основной закон Российской Федерации. 68

Общество Коронавирус в России и мире. Главное на 5 июля В России По данным на утро 3 июля в стране было выявлено 674515 заболевших COVID-19 (+ 6632 за сутки), 66% из них уже выздоровели.

Политика В Киеве оценили итоги встречи политсоветников нормандского формата Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча представителей стран нормандского формата в Берлине приблизила проведение саммита лидеров Украины, России, Франции и ФРГ. 1

Шоу-бизнес Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем Ночью самочувствие актера театра и кино ухудшилось, и его доставили в больницу из-за проблем с сердцем. 41

Политика Ракетную атаку совершили на посольство США в Багдаде После атаки был закрыт восточный вход в "зеленую зону" города. За минувший июнь произошло несколько ракетных атак на посольство США. 1

Космос Осталась рябь. Детекторы гравитационных волн LIGO и Virgo зарегистрировали столкновение черной дыры с загадочным объектом 05.07.2020 Рябь на ткани пространства – времени – гравитационные волны – указала на столкновение в далеком космосе черной дыры с загадочным объектом, слишком массивным для нейтронной звезды, но недостаточно массивным для черной дыры, сообщает Science News.

Политика В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон» Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты. 1,9K

Футбол Клопп назвал двух фаворитов Лиги чемпионов в текущем сезоне Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, кого он считает главными фаворитами на победу в Лиге чемпионов.