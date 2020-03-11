Происшествия
КоммерсантъРоссийский военный погиб в ДТП в Сирии
Военнослужащий вооруженных сил России погиб в ДТП в Сирии, сообщили в Минобороны РФ. По предварительным данным, причиной аварии могла стать неисправность автомобиля.
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Общество
В Италии разрешили торговать только продуктами и медикаментами
Власти Италии приняли решения закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек.
Политика
Госдума одобрила в третьем чтении закон о поправках к конституции
Обновлено в 16:14 Госдума одобрила в окончательном третьем чтении поправки к конституции, сообщает ТАСС.
Общество
В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Игры
Представлена новая запись игрового процесса тактики «Партизаны 1941»
Политика
Трамп может ввести общенациональный режим ЧС из-за коронавируса
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может объявить общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.
Политика
Святослав Вакарчук оставил пост главы партии «Голос»
Как заявил на своей странице в Facebook сам господин Вакарчук, сегодняшний съезд партии избрал новым лидером другого представителя парламентской фракции -- Киру Рудик.
Политика
Стороны в Донбассе намерены определить новые участки отвода сил
Стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил вдоль линии соприкосновения, заявил заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак после заседания контактной группы в Минске.
Здоровье
Врачи оценили последствия объявления пандемии коронавируса
Объявление пандемии коронавируса не накладывает никаких дополнительных ограничений для людей, заявил РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Общество
Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Кино
Дочь Миллы Йовович снялась в «Черной вдове» со Скарлетт Йоханссон
Голливудская актриса Милла Йовович поздравила свою старшую дочь Эвер с ролью в фантастическом боевике «Черная вдова» на своей странице в Instagram.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Происшествия
Эвакуация горняков началась из шахты в Коми из-за задымления
Эвакуация 222 горняков идет из двух шахт компании "Воркутауголь" в Коми - "Воркутинская" и "Заполярная".
Гаджеты
В Сети показан новый «Проводник» из Windows 10X
Компания Microsoft представила новый эмулятор Windows 10X — операционной системы (ОС), предназначенной для складных устройств с несколькими экранами.
Энергетика
Минэнерго РФ назвало приемлемый для Москвы уровень цен на нефть
Москва, 11 марта 2020, 23:15 — REGNUM Российскую Федерацию устраивают цены на нефть в районе $45−55 за баррель — такой уровень цен позволяет реализовывать долгосрочные проекты по добыче черного золота в Арктике.
Политика
Чехия приготовилась к улучшению отношений с Россией
Чехия выразила готовность провести переговоры с целью разблокировать отношения с Россией.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Происшествия
Женщину заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужа
Жительница итальянской коммуны Боргетто-Санто-Спирито в северной провинции Савона несколько дней провела взаперти с телом умершего от коронавируса мужа.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери
Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала мастер-класс по позированию для моделей XL
На официальной странице в социальной сети Instagram телеведущей появился новый пост, в котором она рассказала, как использует сильные стороны своей фигуры.
Общество
Индия закрывает въезд для туристов с 13 марта
В связи со вспышкой коронавируса в Индии правительство страны в среду, 11 марта, объявило о введении беспрецедентных мер по ограничению въезда иностранных граждан.
Энергетика
Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну
Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива.
Политика
Мишустин освободил от должности первого замминистра здравоохранения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности первого заместителя министра здравоохранения России Татьяну Яковлеву и назначил ее на должность первого заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства, следует из распоряжения Правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портал правовой информации.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении MH17
В Гааге (Нидерланды) начался суд по делу о крушении авиалайнера «Боинг-747», следовавшего рейсом МН17.
Происшествия
Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии
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