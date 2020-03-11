Военнослужащий вооруженных сил России погиб в ДТП в Сирии, сообщили в Минобороны РФ. По предварительным данным, причиной аварии могла стать неисправность автомобиля.

Российский военный погиб в ДТП в Сирии

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