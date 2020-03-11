Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъРоссийский военный погиб в ДТП в Сирии

Военнослужащий вооруженных сил России погиб в ДТП в Сирии, сообщили в Минобороны РФ. По предварительным данным, причиной аварии могла стать неисправность автомобиля.
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Российский военный погиб в Сирии. «Техническая неисправность» также унесла жизни двух женщин

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Российский военнослужащий погиб в ДТП в Сирии

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РИА Новости14:07

Российский военнослужащий погиб в ДТП в Сирии

ТАСС14:22
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 23:16, Ашберн
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