Обломки спутника "Космос-2422" сгорели в атмосфере над Тихим океаном. Это подтвердили ТАСС в Главном центре разведки космической обстановки ВКС России в субботу. Сход космического аппарата с орбиты был произведен из-за выработки им ресурса.

«Космос-2422» сошел с орбиты и сгорел

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