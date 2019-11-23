Армия и оружие

Вести.RuВести.Ru«Космос-2422» сошел с орбиты и сгорел

Обломки спутника "Космос-2422" сгорели в атмосфере над Тихим океаном. Это подтвердили ТАСС в Главном центре разведки космической обстановки ВКС России в субботу. Сход космического аппарата с орбиты был произведен из-за выработки им ресурса.
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