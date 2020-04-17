Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссийский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус

По состоянию на 15 апреля, в России заразились коронавирусом более 24 тысяч человек. За последние сутки зафиксировано 3388 случаев заражения, больше всего заразившихся в Москве. С начала эпидемии 1986 человек выздоровели, около 200 пациентов с коронавирусом умерли.
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с чего всё началось

Российский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус

Иммунная система человека при коронавирусе в некоторых случаях может выдавать повышенную реакцию, что может привести к осложнениям.
Lenta.ruвчера в 18:09

Подробнее о событии

Врач рассказал об опасной реакции иммунитета на COVID-19

ТК Звездавчера в 22:48

Онколог назвал опасную реакцию иммунитета на коронавирус

Московский Комсомолецвчера в 22:03

Врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус

РЕН ТВвчера в 19:26

Российский врач предупредил об опасной реакции иммунитета на коронавирус

Комсомольская правдавчера в 21:45

Реакция иммунитета на коронавирус может довести человека до реанимации

ФАНвчера в 21:04

Названа опасная реакция иммунитета на коронавирус

Известиявчера в 21:53

Российский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус

Lenta.ruвчера в 18:09
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Религия

Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа

У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
3
Политика

Путин отложил проведение парада Победы

RT на русском вчера в 11:16
2,5K
Общество

«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
РБК 01:39
2
Общество

МЧС рекомендовало не носить маски на улице

МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
864
Энергетика

Brent подорожала до $28,35 за баррель

К 7:55 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,53 (1,91%), до $28,35 за баррель.
Интерфакс 01:09
7
Общество

Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США

Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском вчера в 19:18
54
Армия и оружие

США назвали преимущества российской торпеды «Физик»

NewInform вчера в 01:46
2
Экономика

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 12:35
3,8K
Происшествия

В Новосибирской области выявили 11 новых зараженных коронавирусом

В Новосибирской области за сутки зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК вчера в 00:33
6
Общество

Банки предупредили о новом виде мошенничества с пропусками в Москве

Российские банки сообщили о новых способах мошенничества, связанных с оформлением QR-кодов, которые необходимы для передвижения в Москве и Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 20:22
36
Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Культура

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv вчера в 02:04
662
Армия и оружие

Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета вчера в 02:45
105
Общество

Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции

Уточняется, что граждане должны продолжать оставаться дома, поддерживать чистоту с помощью дезинфицирующих средств, пользоваться средствами для дистанционного общения, а в случае необходимости выхода из дома — использовать маску и соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с окружающими людьми.
Известия 00:23
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Происшествия

В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка

16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
1,1K
Общество

Более 4,5 тыс. человек умерли из-за коронавируса в США за сутки

Более 4,5 тыс. человек умерли в США за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом.
ТАСС 00:22
6
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 15 апреля в 06:08
54
Музыка

Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ вчера в 10:27
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Экономика

Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года

Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
Ведомости вчера в 13:46
636
Здоровье

Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru вчера в 13:51
1K
Общество

Российское военное училище закрыли на карантин из-за коронавируса

Lenta.ru 01:37
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Происшествия

Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе

По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru вчера в 11:55
81
Наука

Рабочую температуру кубитов повысили

Большая часть квантовых компьютеров, которые есть сегодня, созданы из сверхпроводящих кубитов, работающих при температурах около 0,1 кельвина.
Индикатор вчера в 13:40
3
Политика

Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ).
Известия вчера в 22:44
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Происшествия

В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова

Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс вчера в 17:47
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Экономика

ЦБ поддержал повышение лимита операций по картам без PIN-кода

Сегодня, 16 апреля 2020 года, стало известно, что Центробанк РФ поддержал увеличение максимальной суммы покупки по карте, не требующей введение PIN-кода.
Саминвестор вчера в 07:58
16
Здоровье

Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом

Новый симптом заражения коронавирусной инфекцией обнаружили итальянские врачи.
ТВ Центр вчера в 01:25
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Общество

Вильфанд пообещал жителям нескольких регионов РФ аномальное тепло

В течение ближайших пяти дней несколько регионов Сибири окажутся в зоне аномального тепла.
Национальная служба новостей 01:22
Музыка

Little Big выступит на концерте «Евровидения»

Союзное Вече вчера в 08:17
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
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