Иммунная система человека при коронавирусе в некоторых случаях может выдавать повышенную реакцию, что может привести к осложнениям.

с чего всё началось

По состоянию на 15 апреля, в России заразились коронавирусом более 24 тысяч человек. За последние сутки зафиксировано 3388 случаев заражения, больше всего заразившихся в Москве. С начала эпидемии 1986 человек выздоровели, около 200 пациентов с коронавирусом умерли.

Российский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус

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