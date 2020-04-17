Коронавирус
Lenta.ruРоссийский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус
По состоянию на 15 апреля, в России заразились коронавирусом более 24 тысяч человек. За последние сутки зафиксировано 3388 случаев заражения, больше всего заразившихся в Москве. С начала эпидемии 1986 человек выздоровели, около 200 пациентов с коронавирусом умерли.
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с чего всё началось
Иммунная система человека при коронавирусе в некоторых случаях может выдавать повышенную реакцию, что может привести к осложнениям.Lenta.ruвчера в 18:09
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Российский врач предупредил об опасной реакции иммунитета на коронавирус
Комсомольская правдавчера в 21:45
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Религия
Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа
У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
Политика
Путин отложил проведение парада Победы
RT на русском вчера в 11:16
Общество
«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане
Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
РБК 01:39
Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
Энергетика
Brent подорожала до $28,35 за баррель
К 7:55 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,53 (1,91%), до $28,35 за баррель.
Интерфакс 01:09
Общество
Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском вчера в 19:18
Армия и оружие
США назвали преимущества российской торпеды «Физик»
NewInform вчера в 01:46
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 12:35
Происшествия
В Новосибирской области выявили 11 новых зараженных коронавирусом
В Новосибирской области за сутки зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК вчера в 00:33
Общество
Банки предупредили о новом виде мошенничества с пропусками в Москве
Российские банки сообщили о новых способах мошенничества, связанных с оформлением QR-кодов, которые необходимы для передвижения в Москве и Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 20:22
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Культура
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Piter.tv вчера в 02:04
Армия и оружие
Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета вчера в 02:45
Общество
Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции
Уточняется, что граждане должны продолжать оставаться дома, поддерживать чистоту с помощью дезинфицирующих средств, пользоваться средствами для дистанционного общения, а в случае необходимости выхода из дома — использовать маску и соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с окружающими людьми.
Известия 00:23
Происшествия
В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка
16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
Общество
Более 4,5 тыс. человек умерли из-за коронавируса в США за сутки
Более 4,5 тыс. человек умерли в США за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом.
ТАСС 00:22
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 15 апреля в 06:08
Музыка
Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ вчера в 10:27
Экономика
Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года
Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
Ведомости вчера в 13:46
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru вчера в 13:51
Происшествия
Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе
По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru вчера в 11:55
Наука
Рабочую температуру кубитов повысили
Большая часть квантовых компьютеров, которые есть сегодня, созданы из сверхпроводящих кубитов, работающих при температурах около 0,1 кельвина.
Индикатор вчера в 13:40
Политика
Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ).
Известия вчера в 22:44
Происшествия
В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова
Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс вчера в 17:47
Экономика
ЦБ поддержал повышение лимита операций по картам без PIN-кода
Сегодня, 16 апреля 2020 года, стало известно, что Центробанк РФ поддержал увеличение максимальной суммы покупки по карте, не требующей введение PIN-кода.
Саминвестор вчера в 07:58
Здоровье
Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом
Новый симптом заражения коронавирусной инфекцией обнаружили итальянские врачи.
ТВ Центр вчера в 01:25
Общество
Вильфанд пообещал жителям нескольких регионов РФ аномальное тепло
В течение ближайших пяти дней несколько регионов Сибири окажутся в зоне аномального тепла.
Национальная служба новостей 01:22
Музыка
Little Big выступит на концерте «Евровидения»
Союзное Вече вчера в 08:17
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11