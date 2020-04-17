Иммунная система человека при коронавирусе в некоторых случаях может выдавать повышенную реакцию, что может привести к осложнениям.

Российский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус

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