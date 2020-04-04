Коронавирус

ИзвестияИзвестияРоссийский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом

Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх. Об этом в субботу, 4 апреля, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов.
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с чего всё началось

Вирусолог Александр Семенов рассказал «Ъ», как лечат больных коронавирусом в Италии

В настоящее время вместе с коллегами из Минобороны РФ находится в итальянском Бергамо. Военное ведомство России направило в Италию группу специалистов численностью около 100 человек для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъвчера в 09:45

Подробнее о событии

Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом

Известия03:37

Вирусолог Семенов указал на ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

URA.Ru02:19

Работающий в Италии российский медик объяснил множество смертей из-за COVID-19: «Это шок»

БИЗНЕС Onlineвчера в 04:57

Российский вирусолог в Италии назвал ошибки в борьбе с пандемией коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:43

Вирусолог Александр Семенов рассказал «Ъ», как лечат больных коронавирусом в Италии

Коммерсантъвчера в 09:45

Российский врач в Италии назвал ошибки в борьбе с коронавирусом

РИА Новости00:34

Российский врач в Италии объяснил легкомыслием большое число жертв вируса

РБКвчера в 04:00
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Наука

У котов в Ухане обнаружили коронавирус

Как говорится в отчете исследования, SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки коронавирусной инфекции в Китае.
Газета.Ru 04:50
Общество

В Москве за сутки заразились коронавирусом 14 детей

Всего за сутки в столице выявили 434 случая коронавируса, среди них — 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 143 человека — от 46 до 65 лет и 67 человек — старше 65 лет.
РИА Новости 05:02
Общество

Россия с сегодняшнего дня приостановила вывоз россиян из-за границы

Как сообщается, это меры для борьбы с распространением коронавируса.
Эхо Москвы 05:30
Общество

В России за сутки выявили 582 случая новой коронавирусной инфекции

Стоит отметить, что число заболевших снизилось по сравнению с официальными данные на 3 апреля, когда был выявлен 601 новый случай заражения.
Газета.Ru 04:23
Здоровье

Коронавирус на Украине: Минздрав озвучил число заболевших и умерших

У 135 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки. Такие данные озвучила пресс-служба Минздрава Украины.
Rusvesna.su 02 апреля в 03:59
Общество

Билл Гейтс перечислил меры для борьбы с эпидемией коронавируса

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс в колонке для Washington Post поделился соображениями, как улучить ситуацию с эпидемией COVID-19 в США и мире.
РИА Новости 02 апреля в 07:24
Экономика

«Сибур» переходит на антикризисный режим работы

Крупнейший в России нефтехимический холдинг «Сибур» подготовил пакет антикризисных мер.
Ведомости вчера в 11:48
Общество

В России за сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавирусной инфекции в 32 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы.
Новый Калининград.Ru 04:19
Общество

Кабмин выделит средства на помощь оставшимся за рубежом россиянам

Правительство РФ выделит средства для помощи россиянам, застрявшим за рубежом из-за коронавируса.
RT на русском 04:17
Общество

Центр «Вектор» произвел 2 млн тестов на коронавирус

2 млн тестов для диагностики коронавируса было создано Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор", сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".
ТАСС 04:51
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Шоу-бизнес

Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом

Американская певица Алиша Бет Мур, известная под псевдонимом Pink, сообщила о том, что она заразилась коронавирусной инфекцией.
РБК 01:49
Футбол

Мамаев назвал свои любимые фильмы

В текущем сезоне РПЛ Мамаев провёл 1 матч и забил 1 гол. 🎬 Наши игроки продолжают делиться своими любимыми фильмами и рассказывать, чем они хороши.
Sport.ru 04:44
Общество

Мэр Саянска разрешил работать магазинам, кафе и салонам красоты

Мэр города Саянска в Иркутской области Олег Боровский распорядился с 6 апреля открыть детские сады, магазины, рестораны, бары и салоны красоты.
МИР 24 вчера в 23:28
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Армия и оружие

Выпуск новостей в 12:00 от 04.04.2020

Смотрите в этом выпуске : в России за сутки зафиксировано 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах; стоимость марки Brent после заявлений Владимира Путина выросла на 14%; в Китае объявлен День национального траура по жертвам коронавируса; силами Минобороны РФ ударными темпами идет строительство 16 госпиталей.
Первый канал 05:26
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes.
Известия вчера в 05:18
Политика

Путин принял решение продлить нерабочие дни до конца апреля

Президент России Владимир Путин продлил режим нерабочего режима, введенного из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
Мой Брянск 02 апреля в 14:49
Общество

В Краснодаре ввели новую форму для спецпропусков

В Краснодаре ввели новую форму спецпропусков, но все ранее выданные пропуска продолжают действовать до 5 апреля включительно.
ЮГ Times 03:53
Общество

Минпросвещения не исключило повторного переноса ЕГЭ

Начало ЕГЭ в России может быть перенесено еще раз в зависимости от того, сколько продлится дистанционное обучение, но такого решения пока нет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новости 05:19
Общество

Губернатор Новосибирской области разрешил работать учителям

На сайте правительства Новосибирской области появилось постановление губернатора Андрея Травникова, где указано, какие предприятия и организации могут работать с 6 апреля.
АиФ Новосибирск 04:31
Общество

В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России

Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране.
Lenta.ru 05:33
Общество

Шестимесячный ребёнок заболел коронавирусом в Челябинской области

В Кизильском районе Челябинской области коронавирусную инфекцию диагностировали у шестимесячного ребёнка.
News.ru 05:23
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 02 апреля в 11:33
Космос

Китай по случаю победы над коронавирусом запустит спутник «Ухань»

Актуальные Новости 04:56
Происшествия

В Красноярском крае перевернулся рейсовый автобус

"По предварительным данным, на 90-м километре участка трассы в районе Верхней Бирюсы (Красноярский край) водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся", - сказал Юрченко.
Газета.Ru вчера в 21:26
Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах

В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
9111.ru вчера в 14:03
Общество

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Интерфакс 02 апреля в 04:47
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейс из Индии для вывоза россиян

Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейс из Индии для вывоза российских туристов из-за остановки международного авиасообщения, сообщает перевозчик в субботу.
РИА Новости 02:56
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