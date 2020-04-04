Коронавирус
ИзвестияРоссийский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом
Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх. Об этом в субботу, 4 апреля, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов.
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с чего всё началось
В настоящее время вместе с коллегами из Минобороны РФ находится в итальянском Бергамо. Военное ведомство России направило в Италию группу специалистов численностью около 100 человек для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.Коммерсантъвчера в 09:45
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Работающий в Италии российский медик объяснил множество смертей из-за COVID-19: «Это шок»
БИЗНЕС Onlineвчера в 04:57
Вирусолог Александр Семенов рассказал «Ъ», как лечат больных коронавирусом в Италии
Коммерсантъвчера в 09:45
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Наука
У котов в Ухане обнаружили коронавирус
Как говорится в отчете исследования, SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки коронавирусной инфекции в Китае.
Общество
В Москве за сутки заразились коронавирусом 14 детей
Всего за сутки в столице выявили 434 случая коронавируса, среди них — 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 143 человека — от 46 до 65 лет и 67 человек — старше 65 лет.
Общество
Россия с сегодняшнего дня приостановила вывоз россиян из-за границы
Как сообщается, это меры для борьбы с распространением коронавируса.
Общество
В России за сутки выявили 582 случая новой коронавирусной инфекции
Стоит отметить, что число заболевших снизилось по сравнению с официальными данные на 3 апреля, когда был выявлен 601 новый случай заражения.
Здоровье
Коронавирус на Украине: Минздрав озвучил число заболевших и умерших
У 135 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки. Такие данные озвучила пресс-служба Минздрава Украины.
Общество
Билл Гейтс перечислил меры для борьбы с эпидемией коронавируса
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс в колонке для Washington Post поделился соображениями, как улучить ситуацию с эпидемией COVID-19 в США и мире.
Экономика
«Сибур» переходит на антикризисный режим работы
Крупнейший в России нефтехимический холдинг «Сибур» подготовил пакет антикризисных мер.
Общество
В России за сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавируса
В России за последние сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавирусной инфекции в 32 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы.
Общество
Кабмин выделит средства на помощь оставшимся за рубежом россиянам
Правительство РФ выделит средства для помощи россиянам, застрявшим за рубежом из-за коронавируса.
Общество
Центр «Вектор» произвел 2 млн тестов на коронавирус
2 млн тестов для диагностики коронавируса было создано Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор", сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Шоу-бизнес
Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом
Американская певица Алиша Бет Мур, известная под псевдонимом Pink, сообщила о том, что она заразилась коронавирусной инфекцией.
Футбол
Мамаев назвал свои любимые фильмы
В текущем сезоне РПЛ Мамаев провёл 1 матч и забил 1 гол. 🎬 Наши игроки продолжают делиться своими любимыми фильмами и рассказывать, чем они хороши.
Общество
Мэр Саянска разрешил работать магазинам, кафе и салонам красоты
Мэр города Саянска в Иркутской области Олег Боровский распорядился с 6 апреля открыть детские сады, магазины, рестораны, бары и салоны красоты.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Армия и оружие
Выпуск новостей в 12:00 от 04.04.2020
Смотрите в этом выпуске : в России за сутки зафиксировано 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах; стоимость марки Brent после заявлений Владимира Путина выросла на 14%; в Китае объявлен День национального траура по жертвам коронавируса; силами Минобороны РФ ударными темпами идет строительство 16 госпиталей.
Экономика
Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes
Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes.
Политика
Путин принял решение продлить нерабочие дни до конца апреля
Президент России Владимир Путин продлил режим нерабочего режима, введенного из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
Общество
В Краснодаре ввели новую форму для спецпропусков
В Краснодаре ввели новую форму спецпропусков, но все ранее выданные пропуска продолжают действовать до 5 апреля включительно.
Общество
Минпросвещения не исключило повторного переноса ЕГЭ
Начало ЕГЭ в России может быть перенесено еще раз в зависимости от того, сколько продлится дистанционное обучение, но такого решения пока нет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Общество
Губернатор Новосибирской области разрешил работать учителям
На сайте правительства Новосибирской области появилось постановление губернатора Андрея Травникова, где указано, какие предприятия и организации могут работать с 6 апреля.
Общество
В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России
Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране.
Общество
Шестимесячный ребёнок заболел коронавирусом в Челябинской области
В Кизильском районе Челябинской области коронавирусную инфекцию диагностировали у шестимесячного ребёнка.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Космос
Китай по случаю победы над коронавирусом запустит спутник «Ухань»
Происшествия
В Красноярском крае перевернулся рейсовый автобус
"По предварительным данным, на 90-м километре участка трассы в районе Верхней Бирюсы (Красноярский край) водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся", - сказал Юрченко.
Экономика
Путин подписал закон о кредитных каникулах
В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
Общество
Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет
Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейс из Индии для вывоза россиян
Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейс из Индии для вывоза российских туристов из-за остановки международного авиасообщения, сообщает перевозчик в субботу.