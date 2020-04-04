В настоящее время вместе с коллегами из Минобороны РФ находится в итальянском Бергамо. Военное ведомство России направило в Италию группу специалистов численностью около 100 человек для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

с чего всё началось

Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх. Об этом в субботу, 4 апреля, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов.

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