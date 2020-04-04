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Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом
Слово и Дело
  • Москва 247:10
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Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх. Об этом в субботу, 4 апреля, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов.В источнике
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С чего всё начиналось
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Вирусолог Александр Семенов рассказал «Ъ», как лечат больных коронавирусом в Италии

В настоящее время вместе с коллегами из Минобороны РФ находится в итальянском Бергамо. Военное ведомство России направило в Италию группу специалистов численностью около 100 человек для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
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